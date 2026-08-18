Funnel marketing: cos’è, le fasi e perché è utile nella strategia

Il funnel marketing è il modello che descrive il percorso di una persona dal primo contatto con la tua azienda fino all’acquisto e oltre. Sembra una definizione da manuale, e in effetti lo è. Il problema è che quasi tutto quello che leggi in giro sul funnel si ferma lì: un imbuto disegnato bene, tre sigle in inglese e una lista di strumenti da comprare. Costruisco funnel per aziende italiane dal 1993, prima ancora che si chiamassero così, e posso dirti una cosa che i venditori di piattaforme non ti diranno mai: la maggior parte dei funnel delle PMI non fallisce per colpa del template sbagliato. Fallisce perché manca il traffico, perché l’offerta non regge, o perché nessuno ha pensato a cosa succede ai dati delle persone che ci entrano. In questa guida trovi le fasi del funnel spiegate bene, il metodo per costruirne uno che funziona nel 2026, e due capitoli che altrove non troverai: cosa ha cambiato l’intelligenza artificiale nella cima dell’imbuto e perché un funnel costruito male è anche un problema legale, non solo commerciale.

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Cos’è il funnel marketing e perché se ne parla ancora

Partiamo dalla parola. Funnel significa imbuto, e l’immagine rende bene l’idea: in cima entra un numero ampio di persone che non ti conoscono, e a ogni passaggio verso il basso qualcuno esce. Chi arriva in fondo diventa cliente. La conversione, attenzione, non è sempre una vendita: può essere la compilazione di un modulo, il download di una guida, la prenotazione di una chiamata. Il funnel di marketing serve proprio a rendere visibile e misurabile questo percorso, che altrimenti resterebbe una nebulosa di contatti, visite e occasioni perse.

Il concetto non è affatto nuovo. Il modello AIDA, che descrive il passaggio da attenzione a interesse, desiderio e azione, risale alla fine dell’Ottocento, quando di digitale non esisteva nulla. Il funnel moderno ne è l’erede diretto, adattato a un mondo in cui i punti di contatto tra persona e azienda si sono moltiplicati. E qui vale la pena sgombrare il campo da un equivoco frequente: funnel marketing e funnel di vendita non sono esattamente la stessa cosa. Il primo copre l’intero percorso, dalla prima ricerca su Google fino alla fidelizzazione. Il secondo, il funnel di vendita in senso stretto, riguarda il tratto finale, quello in cui un contatto qualificato viene accompagnato verso la firma o il carrello. Nelle PMI le due cose spesso coincidono nella stessa persona che fa tutto, ma tenerle concettualmente separate aiuta a capire dove si rompe il meccanismo.

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C’è un prerequisito che nella mia esperienza viene saltato nove volte su dieci: prima di costruire un funnel devi sapere come ti posizioni nel mercato. Se non è chiaro perché un cliente dovrebbe scegliere te invece del concorrente, l’imbuto raccoglie curiosi e restituisce preventivi rifiutati. Questa attività si chiama brand positioning e va fatta prima, non dopo: il funnel amplifica quello che gli dai in ingresso, compresa la confusione.

Perché se ne parla ancora, dopo tutti questi anni? Perché i numeri dicono che il percorso d’acquisto digitale non è mai stato così rilevante per il mercato italiano. Secondo l’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano, gli acquisti online degli italiani hanno raggiunto nel 2025 i 62 miliardi di euro, con 35,2 milioni di consumatori digitali secondo i dati degli Osservatori del Politecnico di Milano. Trentacinque milioni di persone che cercano, confrontano e comprano online: ognuna di loro, che tu lo voglia o no, sta attraversando un funnel. La domanda è solo se è il tuo o quello di un concorrente.

Le fasi del funnel: TOFU, MOFU e BOFU spiegate bene

Le tre sigle che accompagnano ogni discorso sul funnel marketing dividono l’imbuto in tre tratti. Vediamoli uno per uno, con quello che succede davvero dentro ciascuno.

TOFU, la cima dell’imbuto: farsi trovare

TOFU sta per Top of the Funnel. Qui c’è una persona che ha un problema o una curiosità, ma non è ancora consapevole di avere bisogno di te. Digita una domanda su Google, chiede a ChatGPT, scorre i social. In questa fase non vuole comprare: vuole capire. L’azienda intelligente si fa trovare con contenuti che rispondono davvero alla domanda, in genere articoli di blog, guide, video. È interessante notare che il meccanismo premia chi tratta l’argomento in modo esaustivo e onesto, non chi urla più forte: la fiducia si costruisce qui, quando ancora non c’è niente da vendere.

Il TOFU è anche il punto in cui parte la raccolta contatti. Una persona che ha appena letto la tua guida è nel momento di massima disponibilità: se le offri un approfondimento utile in cambio dell’email, con un consenso espresso in modo corretto, hai trasformato un lettore anonimo in un contatto con cui puoi parlare. Questo processo ha regole e tecniche precise che ho raccolto nella guida alla lead generation per PMI: qui basti dire che senza questo passaggio il funnel semplicemente non esiste, perché non hai nessuno a cui parlare nelle fasi successive.

MOFU, il tratto centrale: coltivare l’interesse

MOFU sta per Middle of the Funnel. Il contatto ti conosce, ha ricevuto qualcosa di utile, ma non è ancora pronto. In questo tratto lavorano le sequenze email, i casi studio, i webinar, i contenuti che confrontano soluzioni. Lavorano soprattutto le pagine costruite per un solo scopo: le landing page, pagine di atterraggio con un messaggio, un’offerta e un invito all’azione, senza distrazioni. Come costruirle è un mestiere a sé, che ho trattato nella guida dedicata alle landing page che convertono. Detto questo, il MOFU è anche la fase più delicata dal punto di vista del ritmo: troppa pressione e il contatto si cancella, troppo silenzio e ti dimentica.

BOFU, il fondo dell’imbuto: convertire e non sparire

BOFU sta per Bottom of the Funnel. Qui il contatto è caldo: ha aperto le email, ha visitato la pagina dei servizi, magari ha chiesto informazioni. Serve l’ultimo passo, e l’ultimo passo è fatto di cose concrete: un’offerta chiara, una demo, una consulenza conoscitiva, risposte rapide alle obiezioni, un modulo che non chiede quindici campi. Dopo la conversione il lavoro non finisce, e questa è una delle cose che il disegno a imbuto nasconde: un cliente soddisfatto vale più di dieci contatti freddi, perché riacquista e ti raccomanda. Follow up, richieste di feedback, offerte riservate a chi è già cliente: il post vendita digitale è il vecchio servizio clienti fatto con strumenti nuovi.

Il funnel non è più un imbuto perfetto: messy middle e AI

Se il tuo modello mentale del funnel è ancora quello lineare, ricerca, click, email, vendita, devo darti una notizia: quel disegno descrive il comportamento degli utenti di dieci anni fa. Oggi il tratto centrale del percorso è quello che Google stessa ha battezzato messy middle, il mezzo disordinato: le persone non scendono lungo l’imbuto in modo ordinato, ma rimbalzano tra esplorazione e valutazione. Cercano, confrontano, chiedono nei gruppi, guardano le recensioni, spariscono per tre settimane, tornano da un altro canale. Il funnel marketing resta utile come mappa, ma chi lo tratta come un binario rigido si trova a inseguire utenti che si comportano in tutt’altro modo.

E poi c’è la cima dell’imbuto, che negli ultimi due anni ha cambiato faccia. Le AI Overview, le risposte generate dall’intelligenza artificiale che Google mostra sopra i risultati, oggi rispondono direttamente a molte delle domande informative che una volta portavano click al tuo blog. Ho verificato personalmente la SERP italiana di questa keyword: la prima cosa che un utente vede non è un sito, è una risposta confezionata dall’AI. Questo significa che una parte delle ricerche si esaurisce senza nessun click, e il TOFU classico, quello fondato solo sull’articolo che intercetta la domanda generica, porta meno traffico di prima. Google, nella sua documentazione ufficiale, spiega che non esistono ottimizzazioni speciali per comparire nelle risposte AI: valgono le pratiche di sempre, contenuti utili, affidabili e pensati per le persone, come si legge nella documentazione di Google Search Central sulle funzionalità AI, e nessuna pagina ha visibilità garantita.

Cosa significa in pratica per il tuo funnel marketing? Tre cose. Primo: i contenuti generici da mille parole che rispondono a domande da dizionario sono i primi a essere assorbiti dalle risposte AI, quindi il TOFU va costruito su contenuti che l’AI non può replicare, esperienza diretta, dati propri, casi concreti, opinioni argomentate. Secondo: diventa più importante presidiare più canali di scoperta, perché la persona che non clicca su Google magari ti incontra su YouTube, su LinkedIn o in una newsletter di settore. Terzo: ogni visitatore che arriva vale più di prima, e sprecarlo senza una proposta di iscrizione o un contatto è un lusso che non ti puoi più permettere. Il funnel non è morto, si è accorciato in cima: chi entra è spesso già più informato e più vicino alla decisione.

Come costruire un funnel marketing passo dopo passo

Veniamo alla parte operativa. Un funnel marketing si costruisce a tavolino prima che nei software, e il percorso che seguo con i clienti da anni è sempre lo stesso, indipendentemente dal settore.

Si parte dalla definizione del cliente tipo e della conversione che vuoi ottenere. Non in astratto: chi è la persona, che problema ha, cosa deve fare alla fine del percorso? Una richiesta di preventivo, un acquisto diretto, una prenotazione? Ogni funnel ha una sola conversione principale. Chi ne vuole tre insieme di solito non ne ottiene nessuna.

Il secondo passo è la mappa dei punti di contatto. Da dove arrivano oggi le persone che ti trovano? Ricerca organica, passaparola, social, campagne a pagamento? Qui non serve inventare: serve misurare quello che già accade e scegliere uno o due canali su cui concentrare le forze. Vale la pena essere onesti su un punto: il funnel non genera traffico, lo trasforma. Se nessuno entra nell’imbuto, il funnel più elegante del mondo resta un tubo vuoto.

Il terzo passo è il lead magnet con il suo consenso. Il contenuto gratuito che offri in cambio del contatto, una guida, una checklist, un video corso breve, un’analisi gratuita, deve essere abbastanza utile da giustificare lo scambio. Insieme al lead magnet nasce il modulo di iscrizione, e qui si decide anche la qualità legale del tuo funnel: consenso libero e specifico, informativa chiara, niente caselle premarcate. Ci torno tra poco, perché è il capitolo che tutti saltano.

Il quarto passo è la sequenza di nurturing, di cui parliamo nel dettaglio nella prossima sezione, e il quinto è la parte di conversione vera e propria: l’offerta, la pagina che la presenta, il modo in cui gestisci chi chiede informazioni. Solo a questo punto, ed è il sesto passo, entrano gli strumenti di automazione che fanno girare il meccanismo da solo. L’ordine non è casuale: l’automazione è un moltiplicatore, e moltiplicare zero dà sempre zero. Se vuoi vedere come questo approccio si applica concretamente a una piccola impresa, ho raccolto sette strategie collaudate nell’articolo sulla marketing automation per PMI.

Un dato per inquadrare il contesto competitivo italiano: secondo l’ISTAT, nel 2025 solo il 14,7% delle imprese italiane con almeno dieci addetti vende online, mentre l’adozione dell’intelligenza artificiale è raddoppiata in un anno arrivando al 16,4%, come emerge dal report ISTAT Imprese e ICT 2025. Tradotto: la maggioranza dei tuoi concorrenti non ha ancora un percorso di vendita digitale strutturato. Chi costruisce un funnel serio oggi non insegue, anticipa.

Nurturing: nutrire i contatti senza stancarli

Il nurturing è la parte del funnel marketing in cui trasformi un contatto tiepido in una persona pronta ad ascoltare una proposta. La parola significa nutrire, e la metafora è azzeccata: si tratta di dare valore in modo regolare, email con contenuti utili, inviti a webinar, casi studio, risposte alle domande tipiche, prima di chiedere qualcosa in cambio. Funziona per una ragione semplice: quando arriverà il momento della scelta, la persona si fiderà di chi l’ha aiutata gratis per settimane più che dello sconosciuto con lo sconto aggressivo.

Dopo sei libri e qualche migliaio di campagne email, due ho imparato a riconoscerle al volo: la sequenza che funziona e quella che brucia la lista. La prima alterna contenuto e proposta con un rapporto di almeno tre a uno, parla come parla il titolare, e segmenta: chi ha scaricato la guida sui preventivi riceve contenuti sui preventivi, non l’intero catalogo. La seconda spara tre offerte a settimana a tutta la lista indistintamente, finché le cancellazioni non superano le aperture. La segmentazione, cioè adattare i messaggi al comportamento reale del contatto, quali email apre, quali pagine visita, è ciò che separa il nurturing dallo spam con il permesso. D’altra parte è anche un’attività di profilazione a tutti gli effetti, e come tale va dichiarata e gestita: altro rimando al capitolo sui dati, che si avvicina.

La conversione e quello che viene dopo

Il fondo dell’imbuto è dove si vede se il lavoro a monte è stato fatto bene. Un contatto nutrito correttamente arriva alla proposta già mezzo convinto: il tuo compito è togliere gli ultimi ostacoli, non aggiungere pressione. Cosa toglie ostacoli, in concreto? Risposte veloci a chi scrive, una pagina di offerta che dice chiaramente cosa ottieni, quanto tempo serve e cosa succede dopo, la possibilità di parlare con una persona vera, riprova sociale verificabile come recensioni e casi reali. E per chi non è ancora pronto, un’alternativa morbida: una chiamata conoscitiva invece del contratto, una prova invece dell’abbonamento annuale.

Poi c’è il dopo, che nel disegno classico dell’imbuto non esiste e nella realtà dei conti economici pesa più di tutto il resto. Riattivare un cliente esistente costa una frazione di quello che spendi per acquisirne uno nuovo, eppure quasi tutte le PMI che incontro investono tutto sull’acquisizione e nulla sulla relazione. Follow up dopo la consegna, richiesta di recensione al momento giusto, proposte riservate a chi ha già comprato, un controllo periodico che il cliente stia ottenendo il risultato: sono attività che un sistema ben configurato gestisce in automatico. Il cuore operativo di questa fase è il CRM, il software che tiene traccia di ogni contatto e di ogni interazione: se l’argomento ti è nuovo, ho scritto una guida completa alla CRM automation per piccole aziende che parte da zero.

Un funnel marketing maturo, visto da fuori, smette di somigliare a un imbuto e comincia a somigliare a un cerchio: i clienti soddisfatti generano recensioni e passaparola, che alimentano la cima del percorso per i prossimi. È il motivo per cui i modelli più recenti parlano di volano più che di imbuto. Ma non farti distrarre dai nomi: la sostanza è che il percorso non finisce alla vendita.

Il lato che nessuno racconta: il funnel è una macchina di dati personali

Adesso il capitolo che negli articoli dei miei colleghi non trovi, e che da consulente FederPrivacy considero doveroso mettere nero su bianco. Guarda il tuo funnel marketing con altri occhi per un momento: un modulo che raccoglie email e nomi, un sistema che registra quali messaggi apri e quali pagine visiti, una segmentazione che ti classifica in base al comportamento, magari un pixel di tracciamento per il retargeting pubblicitario. Ogni singola fase dell’imbuto è un trattamento di dati personali, e alcune, come la segmentazione comportamentale, sono profilazione nel senso pieno del GDPR. Non è un’opinione: è la natura tecnica dello strumento.

Le conseguenze pratiche sono precise. Il consenso per l’invio di comunicazioni commerciali deve essere libero, specifico e documentabile: la casella premarcata non vale, il consenso strappato in cambio del PDF senza informativa nemmeno. Se profili i contatti per adattare i messaggi, l’informativa lo deve dire chiaramente. Se compri liste di contatti da terzi, e ti sconsiglio di farlo, la responsabilità di verificare che quei consensi esistano davvero è anche tua. Non è teoria da convegno: il Garante per la protezione dei dati personali sanziona regolarmente aziende che contattano persone senza un consenso valido, con provvedimenti che nel solo 2025 hanno colpito anche filiere intere, dal fornitore delle liste alle aziende che le usavano, con multe fino a centomila euro per singolo soggetto, come documenta la newsletter ufficiale del Garante Privacy. E le sanzioni sono solo la parte visibile: c’è anche il danno reputazionale di finire sul giornale locale come l’azienda che tempestava di messaggi chi non aveva mai dato il permesso.

C’è poi un secondo aspetto, che vedo con gli occhi di chi si occupa anche di sicurezza informatica: quel database di contatti che il funnel accumula è un bersaglio. Nomi, email, comportamenti d’acquisto, a volte numeri di telefono: se la piattaforma che li custodisce viene violata, la notifica di data breach e la comunicazione agli interessati toccano a te, non al fornitore del software. Scegliere strumenti seri, attivare l’autenticazione a due fattori, limitare gli accessi a chi ne ha bisogno: sono dettagli che nessun corso sui funnel menziona e che ho visto fare la differenza tra un incidente gestito e un disastro.

La buona notizia è che un funnel a norma non è meno efficace, è più efficace. Una lista costruita con consensi veri apre di più, si cancella di meno e converte meglio di qualunque lista gonfiata. La conformità, in questo campo, non è un freno: è un filtro di qualità che lavora gratis per te.

Gli errori che vedo ripetersi da trent’anni

Dal 1993 a oggi ho visto passare il funnel marketing in tutte le sue mode: le squeeze page urlate degli anni duemila, i webinar automatici, i bot su Messenger, i video sales letter. Gli strumenti cambiano, gli errori no. Te li elenco perché riconoscerli in anticipo vale più di qualunque template.

Il primo errore è comprare il tool prima della strategia. L’azienda sente parlare di funnel, acquista la piattaforma più pubblicizzata, e sei mesi dopo ha un abbonamento costoso e un imbuto vuoto. Lo strumento è l’ultimo passo, non il primo. Il secondo è il funnel senza traffico: pagine perfette, sequenze impeccabili, zero visitatori. Ho conosciuto un artigiano che aveva investito una cifra importante in un funnel confezionato da un’agenzia specializzata in template miracolosi: tutto bellissimo, peccato che il suo sito facesse trenta visite al mese. Nessuno gli aveva detto che prima serviva lavorare sulla visibilità. Il terzo errore è la promessa sproporzionata: il funnel amplifica il messaggio, e se il messaggio promette risultati che il prodotto non mantiene, l’imbuto produce clienti delusi in serie, che oggi hanno recensioni e social per farlo sapere a tutti.

Il quarto errore è misurare tutto o non misurare niente. Un funnel vive di pochi numeri: quante persone entrano, quante lasciano il contatto, quante arrivano alla proposta, quante comprano. Quattro percentuali che ti dicono esattamente dove il meccanismo perde. Chi non le guarda naviga a vista; chi si perde in quaranta metriche di vanità, follower, like, impressioni, naviga a vista con più fatica. Il quinto, il più scomodo da dire ad alta voce: affidarsi a chi vende il funnel come formula magica. Se qualcuno ti garantisce risultati certi con un sistema automatico che lavora mentre dormi, ricorda che l’unico funnel che sta funzionando davvero, in quel momento, è il suo, e tu sei nel tratto finale.

Funnel marketing: due esempi concreti dal mondo delle PMI

La teoria si capisce meglio con i casi reali. Te ne racconto due, anonimizzati come sempre, presi da progetti che ho seguito direttamente: uno di servizi B2B e uno di prodotto locale. Non sono storie miracolose, e proprio per questo sono utili.

Il primo esempio di funnel marketing riguarda uno studio professionale che viveva di passaparola e voleva smettere di dipendere solo da quello. La cima dell’imbuto è stata costruita con una serie di articoli che rispondevano alle domande vere dei clienti, quelle raccolte in vent’anni di telefonate, non quelle immaginate a tavolino. Il lead magnet era una checklist operativa scaricabile con consenso esplicito e double opt-in. La sequenza di nurturing, cinque email in tre settimane, spiegava come valutare un fornitore del loro settore, errori compresi. La conversione era una chiamata conoscitiva di trenta minuti prenotabile da calendario. Risultato dopo sei mesi: una lista piccola ma pulita, poche centinaia di contatti, e un flusso costante di due o tre richieste qualificate a settimana. Nessun numero da conferenza motivazionale. Un flusso prevedibile, che prima non esisteva, con costi di gestione vicini allo zero una volta avviato.

Il secondo esempio è quasi l’opposto: un’azienda di prodotto con clientela locale, convinta di avere un problema di funnel quando in realtà aveva un problema di traffico. La prima cosa che abbiamo fatto non è stata toccare l’imbuto, ma portare visitatori: schede locali curate, recensioni gestite con metodo, contenuti pensati per le ricerche di zona. Solo quando il sito ha iniziato a ricevere visite in quantità sensata abbiamo costruito il percorso: un’offerta di primo acquisto in cambio dell’iscrizione, promemoria automatici, una sequenza post vendita che chiedeva la recensione al momento giusto e proponeva il riacquisto stagionale. La lezione di questo secondo caso vale per qualunque funnel di marketing: la diagnosi viene prima della cura, e la cura non è uguale per tutti. Chi ti propone lo stesso identico schema che ha proposto al ristorante, all’avvocato e al negozio di ricambi non sta facendo strategia: sta rivendendo un template.

Nota quello che i due esempi hanno in comune, al di là delle differenze: nessuno dei due funnel è partito dal software, entrambi sono partiti dai clienti reali e dai numeri di partenza. Ed entrambi hanno rispettato una regola che ripeto da anni: prima di automatizzare un processo, il processo deve funzionare almeno una volta a mano.

Strumenti per creare un funnel: come sceglierli senza farsi male

Arriviamo alla domanda che tutti fanno per prima e che andrebbe fatta per ultima: che software uso? Non troverai qui la solita rassegna di piattaforme con i prezzi del listino di turno, per due ragioni. La prima è che i listini cambiano ogni sei mesi e le comparazioni invecchiano male. La seconda è che il nome dello strumento è la variabile meno importante del tuo funnel marketing: ho visto funnel eccellenti costruiti con strumenti modesti e disastri completi su piattaforme costosissime. Quello che ti serve è un criterio di scelta, e il criterio dipende dalle famiglie di strumenti in gioco.

La prima famiglia è quella delle piattaforme tutto in uno: pagine, email, automazioni, pagamenti e a volte anche i corsi online, in un unico abbonamento. Il vantaggio è l’integrazione nativa, lo svantaggio è la dipendenza: se un giorno vuoi uscire, migrare tutto è un progetto a sé. Vanno bene quando il funnel è il cuore del business, tipicamente per chi vende formazione, servizi o prodotti digitali. La seconda famiglia è quella degli strumenti specializzati collegati tra loro: il sito che già hai, una piattaforma di email automation, un CRM, un sistema di prenotazioni. Più flessibile, più adatto a chi ha già una presenza online avviata, ma richiede che qualcuno faccia dialogare i pezzi. La terza famiglia, la più recente, è quella degli strumenti potenziati dall’intelligenza artificiale, che scrivono bozze di email, segmentano da soli e prevedono quali contatti sono più caldi: utilissimi come acceleratori, pericolosi come piloti automatici, perché la voce dell’azienda e la responsabilità delle promesse restano tue.

I criteri che uso per scegliere con i clienti sono cinque, in quest’ordine. Dove stanno i dati e quanto è facile esportarli, perché la lista contatti è tua e deve restare tua. Conformità: server, garanzie contrattuali sul trattamento, strumenti per gestire consensi e cancellazioni. Curva di apprendimento rispetto alle persone che lo useranno davvero, perché lo strumento che il tuo ufficio non sa usare è uno scaffale digitale. Scalabilità dei costi al crescere dei contatti, che è dove molti listini nascondono le sorprese. E infine le integrazioni con quello che già usi, dal gestionale alla fatturazione. Il supporto di un partner indipendente che configura il sistema e forma le persone ha senso proprio qui: non per venderti l’ennesima piattaforma, ma per evitare che la piattaforma diventi il problema.

Da dove cominciare, in pratica

Se sei arrivato fin qui e vuoi passare dalla teoria al tuo caso concreto, il percorso minimo per il tuo primo funnel marketing è questo. Misura il traffico attuale del tuo sito e le richieste che ricevi ogni mese: è la tua linea di partenza. Definisci una sola conversione che vuoi aumentare. Prepara un lead magnet utile con un modulo di iscrizione a norma. Scrivi una sequenza di cinque email che aiutano prima di vendere. Collega un sistema che ti dica quante persone passano da un gradino all’altro. E dai al tutto novanta giorni di dati prima di giudicare: i funnel non si valutano a sensazione dopo una settimana. Sembra poco? È già più di quello che fa la stragrande maggioranza dei tuoi concorrenti, e i numeri ISTAT sulle imprese italiane che abbiamo visto sopra lo confermano.

Riepilogo dei punti chiave

Il funnel marketing è il modello che descrive e rende misurabile il percorso di una persona dal primo contatto con un’azienda fino all’acquisto e alla fidelizzazione. Si articola in tre fasi: TOFU (farsi trovare da chi cerca informazioni), MOFU (coltivare i contatti con contenuti utili e landing page) e BOFU (convertire con offerte chiare e seguire il cliente dopo la vendita). Oggi il modello va aggiornato: il messy middle e le AI Overview di Google hanno accorciato la cima dell’imbuto, premiando contenuti basati su esperienza reale e presenza su più canali. Un funnel efficace nasce dalla strategia, non dal software: prima il posizionamento, il cliente tipo e l’offerta, poi gli strumenti di automazione. Attenzione infine al lato legale: ogni fase del funnel tratta dati personali e la segmentazione è profilazione, quindi servono consensi validi, informative chiare e piattaforme sicure. Le sanzioni del Garante per contatti senza consenso sono reali e frequenti; una lista costruita correttamente, oltre a essere a norma, converte meglio.

Domande frequenti sul funnel marketing

Quali sono le fasi del funnel?

Le fasi del funnel marketing sono tre: TOFU (Top of the Funnel), dove una persona scopre l’azienda cercando informazioni; MOFU (Middle of the Funnel), dove il contatto viene coltivato con contenuti utili, email e landing page; BOFU (Bottom of the Funnel), dove avviene la conversione in cliente. Molti modelli aggiungono una quarta fase, la fidelizzazione, in cui il cliente acquisito viene seguito nel tempo per generare riacquisti e passaparola.

Quali sono le 3 fasi del marketing?

In chiave funnel, le tre fasi del marketing corrispondono ad awareness (consapevolezza: farsi conoscere da chi non sa di avere un problema o non conosce la soluzione), consideration (considerazione: aiutare il potenziale cliente a valutare le alternative) e conversion (conversione: trasformare l’interesse in un’azione concreta come acquisto, preventivo o prenotazione). Ogni fase richiede contenuti e strumenti diversi, perché la persona ha un livello di consapevolezza diverso.

Quali sono le 4 P di marketing?

Le 4 P del marketing sono Product (prodotto), Price (prezzo), Place (distribuzione) e Promotion (promozione): è il marketing mix classico formulato da Jerome McCarthy. Il funnel marketing lavora soprattutto sulla quarta P, la promozione, ma dipende dalle prime tre: se prodotto, prezzo e canali di vendita non sono definiti bene, nessun funnel può compensare la mancanza. Per questo la strategia viene sempre prima dell’imbuto.

Quali sono le 5 fasi della vendita?

Le cinque fasi classiche della vendita sono: prospezione (individuare i potenziali clienti), qualificazione (capire se hanno bisogno, budget e potere di decisione), presentazione dell’offerta, gestione delle obiezioni e chiusura. Nel funnel marketing queste fasi vivono nel tratto finale dell’imbuto, il BOFU: i contatti arrivano alla vendita già informati e nutriti dalle fasi precedenti, il che rende la trattativa più breve e meno basata sul prezzo.

Che differenza c’è tra funnel marketing e funnel di vendita?

Il funnel marketing copre l’intero percorso del potenziale cliente, dal primo contatto informativo fino alla fidelizzazione dopo l’acquisto. Il funnel di vendita è il tratto finale di quel percorso: parte da un contatto già qualificato e lo accompagna fino alla firma o al pagamento. Nelle grandi aziende i due funnel sono gestiti da team diversi (marketing e commerciale); nelle PMI coincidono spesso nelle stesse persone, ma distinguere i due momenti aiuta a capire dove si perde efficacia.

Un funnel marketing è compatibile con il GDPR?

Sì, a condizione di progettarlo correttamente: serve un consenso libero, specifico e documentabile per le comunicazioni commerciali, un’informativa che dichiari anche le attività di profilazione se i contatti vengono segmentati in base al comportamento, e piattaforme che offrano garanzie adeguate sul trattamento e sulla sicurezza dei dati. Un funnel costruito senza queste attenzioni espone a sanzioni del Garante Privacy e a danni reputazionali. Una lista basata su consensi reali, peraltro, ottiene risultati migliori di una lista gonfiata.

Il funnel giusto è quello che regge i tuoi numeri

Ricapitoliamo il percorso: il funnel marketing è una mappa, non una macchina magica. Serve a vedere dove le persone entrano in contatto con la tua azienda, dove si fermano e dove si perdono, così da intervenire sul gradino che perde davvero invece di rifare tutto ogni sei mesi. Funziona se poggia su un posizionamento chiaro, su traffico reale, su contenuti che l’intelligenza artificiale non può replicare perché nascono dalla tua esperienza, e su una gestione dei dati che rispetta le persone oltre che la legge. Tutto il resto, sigle comprese, è contorno.

Se vuoi capire dove il percorso dei tuoi clienti si interrompe e cosa costruire per primo, senza comprare piattaforme a scatola chiusa, parliamone. Prenota una consulenza strategica: scegli un orario dal mio calendario e analizziamo insieme il tuo caso.