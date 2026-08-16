Una firma email professionale viene quasi sempre trattata come una questione di gusto: font, colori, logo, magari una citazione ispirazionale. È il modo più veloce per sbagliarla. In ogni messaggio che la vostra azienda spedisce, quel blocco in fondo è contemporaneamente tre cose diverse: un adempimento previsto dal codice civile, un trattamento di dati personali e una scheda informativa che regalate a chiunque riceva la mail, attaccanti compresi. I generatori di firme non ve lo diranno mai, perché vendono template. Qui trovate tutte le procedure operative per Gmail, Outlook e Apple Mail, ma arrivano dopo le domande che contano davvero.

Che cos’è davvero una firma email professionale

La definizione da manuale è semplice: un blocco di testo, e talvolta di immagini, che il client di posta accoda automaticamente ai messaggi in uscita. Una definizione più utile è un’altra. La firma è l’unica parte della vostra email che resta identica in migliaia di comunicazioni diverse, verso destinatari che non avete scelto, per anni. Tutto il resto del messaggio lo scrivete una volta e lo dimenticate. La firma no: si moltiplica.

Questo cambia completamente il modo di ragionare. Un errore nel corpo di una mail riguarda un destinatario. Un errore nella firma riguarda ogni destinatario che avrete da qui in avanti, e riguarda anche tutti quelli che hanno ricevuto il messaggio prima che ve ne accorgeste. Nella pratica di questi anni ho visto aziende con il numero di telefono sbagliato in firma per quattordici mesi, e nessuno che se ne fosse accorto perché chi provava a chiamare semplicemente non richiamava.

Vale anche il contrario, per fortuna. Una firma fatta bene lavora in silenzio: riduce le domande di chiarimento, accorcia i tempi di risposta perché il destinatario trova subito il canale giusto, e fa apparire strutturata anche un’organizzazione piccola. Il ritorno non si misura, ma si sente.

Firma email, firma elettronica e firma digitale non sono la stessa cosa

Va tolto subito di mezzo un equivoco che genera parecchia confusione, soprattutto in ambito professionale. La firma email di cui parliamo qui è un blocco informativo: identifica chi vi scrive, ma non certifica nulla e non ha alcun valore di sottoscrizione. Chiunque può copiare la vostra firma e incollarla in una propria email nel giro di dieci secondi.

La firma digitale è un’altra categoria di strumento. Si basa su certificati rilasciati da prestatori di servizi fiduciari qualificati e su crittografia a chiavi asimmetriche, e serve a garantire integrità del documento e paternità del firmatario. Come chiarisce l’Agenzia per l’Italia Digitale, in Italia i termini firma elettronica qualificata e firma digitale sono sostanzialmente sinonimi, e sono cose che vivono dentro un documento firmato, non in fondo a un messaggio di posta.

Detto questo, i due mondi si toccano in un punto: la fiducia. Chi riceve una mail con una firma curata tende a fidarsi di più, ed è esattamente questa fiducia che viene sfruttata quando qualcuno decide di impersonarvi. Se volete approfondire il lato patologico della faccenda, ne ho scritto parlando di furto di firma digitale. Sul valore probatorio della corrispondenza elettronica, che è un’altra domanda ricorrente, trovate un pezzo dedicato al valore legale di email e SMS.

Cosa deve contenere una firma email professionale

Qui la letteratura online è abbondante e sostanzialmente concorde: nome, ruolo, azienda, contatti, sito, social. È corretto, ma è incompleto, perché mette sullo stesso piano ciò che è opportuno e ciò che in alcuni casi è dovuto. Conviene ragionare per blocchi, in ordine di priorità decrescente.

Il blocco identità

Nome e cognome per esteso, senza abbreviazioni e senza vezzeggiativi. Poi il ruolo, scritto in italiano se scrivete a interlocutori italiani. La corsa ai titoli anglofoni ha prodotto firme in cui compaiono qualifiche che il destinatario non è in grado di decifrare, e un ruolo incomprensibile è peggio di nessun ruolo: costringe chi legge a chiedersi se state scrivendo voi o qualcun altro dell’azienda.

Il nome dell’azienda va scritto nella forma con cui l’azienda si presenta al mercato, non necessariamente nella forma della visura. Se il brand e la ragione sociale non coincidono, il brand sta nel blocco identità e la ragione sociale sta nel blocco legale, che vediamo tra poco.

Il blocco contatti

Un numero di telefono raggiungibile, un indirizzo email e l’indirizzo del sito. Tre elementi, non dodici. Il criterio è brutale ma funziona: ogni contatto che inserite è un contatto che vi impegnate a presidiare. Se nessuno risponde a quel numero fisso da due anni, toglietelo.

Sul telefono vale una precisazione che quasi nessuno fa. Il cellulare diretto in firma è comodo per il cliente e pessimo per voi, perché finisce in archivi che non controllate. Una via di mezzo ragionevole è il centralino con interno, oppure un numero aziendale che passa da un sistema di smistamento.

Il blocco legale, che quasi tutti dimenticano

Questo è il punto in cui le guide sulla firma email professionale smettono quasi sempre di essere utili. L’articolo 2250 del codice civile stabilisce che negli atti e nella corrispondenza delle società soggette a iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede, l’ufficio del registro presso cui la società è iscritta e il numero d’iscrizione. Per le società di capitali si aggiunge il capitale sociale effettivamente versato secondo l’ultimo bilancio, l’indicazione dell’eventuale socio unico e, dopo lo scioglimento, lo stato di liquidazione.

La parola che conta è “corrispondenza”. Nel 1942 significava carta intestata. Oggi la corrispondenza di un’azienda è per larghissima parte posta elettronica, ed è difficile sostenere che una comunicazione commerciale via email sia qualcosa di diverso da corrispondenza solo perché non ha una busta. Da qui la conseguenza pratica: se siete una società iscritta al registro delle imprese, quelle informazioni dovrebbero comparire nelle vostre email, esattamente come compaiono sulla carta intestata che nessuno usa più.

Quanto pesa, concretamente? Poco, in termini di sanzione. Le violazioni degli obblighi informativi verso il registro delle imprese vengono ricondotte all’articolo 2630 del codice civile, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di importo contenuto. Il rischio vero è un altro ed è più sottile: in una contestazione, in un contenzioso o in una verifica, una corrispondenza aziendale che non identifica correttamente il soggetto giuridico che l’ha inviata è un dettaglio che gioca contro di voi. Nella mia attività di consulente tecnico ho visto discussioni accese su chi avesse scritto cosa e in che qualità, e in quelle situazioni la firma diventa improvvisamente interessante per tutti.

Una precisazione onesta, perché qui la sciatteria abbonda: l’obbligo dell’articolo 2250 riguarda le società, non le ditte individuali né i professionisti. Chi lavora come persona fisica non ha un obbligo simmetrico di indicare la partita IVA in ogni email, anche se inserirla resta una buona pratica che semplifica la vita a chi deve emettervi una fattura. Per i professionisti iscritti a un albo, invece, vale la pena riportare l’ordine di appartenenza e il numero: identifica, qualifica e in certi contesti è richiesto. Questo articolo non è una consulenza legale sul vostro caso specifico: se avete una struttura societaria articolata, fatevi confermare le indicazioni dal vostro consulente.

Cosa lasciare fuori

La lista delle cose da non mettere è più corta e più preziosa di quella delle cose da mettere. Fuori le citazioni motivazionali, che invecchiano male e non aggiungono niente. Fuori l’appello ecologista a non stampare l’email, che è un residuo dei primi anni Duemila e oggi comunica soprattutto che la firma non viene aggiornata dal 2009. Fuori le immagini decorative senza funzione, che pesano e spesso non si vedono. Fuori i link a profili social personali che non c’entrano con il lavoro.

Sul numero di righe circola una regola empirica ragionevole: sotto le sette righe la firma resta leggibile, sopra diventa un secondo messaggio dentro il messaggio. Non è una norma, è buon senso tipografico, e vale la pena rispettarla anche perché su schermo piccolo tutto si allunga.

Il disclaimer privacy, e perché quello che state usando è quasi certamente sbagliato

Esiste in Italia un testo che compare, con minime varianti, in decine di migliaia di firme aziendali. Comincia più o meno così: le informazioni contenute nella presente email sono riservate, la loro riservatezza è tutelata ai sensi dell’articolo 616 del codice penale e del decreto legislativo 196 del 2003, se avete ricevuto questo messaggio per errore siete pregati di distruggerlo. L’avete letto mille volte. Probabilmente ce l’avete anche voi.

Ci sono due problemi, e sono entrambi seri.

Il primo è di aggiornamento. Quel testo cita il Codice privacy nella versione precedente al Regolamento europeo, come se il 2018 non fosse mai arrivato. Il decreto 196 esiste ancora, ma è stato profondamente riscritto e vive dentro un impianto normativo diverso. Una firma che cita solo il vecchio riferimento comunica una cosa sola a chiunque sappia leggerla: che nessuno l’ha più toccata da parecchio. Se state ancora sistemando la parte privacy della vostra presenza online, l’ho affrontata in modo organico nella guida all’adeguamento GDPR del sito web.

Il secondo problema è concettuale, e sfugge quasi a tutti. Un disclaimer non è un’informativa. L’informativa privacy è un obbligo di trasparenza verso l’interessato, con contenuti definiti dalla normativa europea, e va resa nel momento in cui raccogliete i dati. Il disclaimer in fondo alla mail è una dichiarazione unilaterale che imponete al destinatario dopo che il messaggio è già arrivato. Chiedere a chi ha ricevuto per errore la vostra email di distruggerla è una richiesta di cortesia, non un vincolo che nasce dalla vostra volontà: gli obblighi di chi riceve una comunicazione non sua discendono dalla legge, non dal vostro paragrafo in corpo otto.

Il Garante per la protezione dei dati personali, nel documento di indirizzo del 6 giugno 2024 sulla gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo, ricorda che il contenuto dei messaggi e i dati esteriori delle comunicazioni costituiscono corrispondenza assistita da garanzie di segretezza tutelate anche a livello costituzionale, e che l’impiego dei sistemi di posta dà luogo a trattamenti di dati personali riferiti a persone identificabili. È da lì che discendono le tutele, non dal disclaimer.

Che cosa mettere allora? Una riga, non un paragrafo. Un riferimento sintetico alla riservatezza del messaggio e un link alla vostra informativa privacy pubblicata sul sito, dove il testo completo può stare senza appesantire ogni singola email. È più corretto, è più leggero e ha il vantaggio di essere aggiornabile in un punto solo invece che su quaranta caselle di posta.

Come creare una firma email professionale passo dopo passo

Le procedure cambiano da client a client, ma la logica è sempre la stessa: si compone il blocco, si incolla nelle impostazioni, si decide se applicarlo ai nuovi messaggi, alle risposte o a entrambi. Vale la pena scrivere prima il testo in un editor semplice e solo dopo occuparsi della formattazione, altrimenti si finisce a decidere il colore prima di aver deciso il contenuto.

Firma su Gmail

Da browser si apre l’icona dell’ingranaggio in alto a destra e si sceglie di visualizzare tutte le impostazioni. Nella scheda Generali si scorre fino alla sezione Firma, si crea una nuova firma dandole un nome interno, si compone il blocco nell’editor e si scelgono i valori predefiniti per i nuovi messaggi e per le risposte. Il salvataggio non è automatico: bisogna scendere in fondo alla pagina e confermare le modifiche, passaggio che fa perdere qualche minuto a chiunque la prima volta.

Due dettagli utili. Gmail consente di gestire più firme sullo stesso account, il che è comodo se scrivete in due lingue o se avete un ruolo doppio. E consente di decidere se la firma vada sopra o sotto il testo citato nelle risposte: la scelta sensata è sopra, perché altrimenti in un thread lungo la vostra firma finisce a fondo pagina, dopo dieci scambi che nessuno rileggerà.

Firma su Outlook

Nella versione desktop il percorso passa da File, poi Opzioni, poi Posta, poi Firme. Si crea una nuova firma, la si compone e la si associa all’account e ai casi d’uso, distinguendo tra nuovi messaggi e risposte o inoltri. Nella versione web si entra dalle impostazioni dell’account, sezione Posta, voce Scrivi e rispondi.

Outlook è storicamente il punto dolente del rendering: il motore di visualizzazione delle versioni desktop per Windows si comporta in modo diverso dai browser, e firme costruite con impaginazioni moderne possono sfaldarsi. Se la vostra firma deve funzionare in un ambiente aziendale Microsoft, va provata lì prima che altrove.

Firma su Apple Mail e su mobile

Su macOS si entra nelle impostazioni dell’applicazione, scheda Firme, si seleziona l’account e si aggiunge la firma con il pulsante di aggiunta. Su iPhone e iPad il percorso è nelle impostazioni di sistema, alla voce Mail, dove si trova la firma per singolo account o per tutti.

Il mobile merita un ragionamento a parte, perché è dove la maggior parte delle firme aziendali si rompe. Molte app mobili gestiscono male le firme complesse e molte configurazioni predefinite lasciano attivo il classico rimando all’app di posta, che è la firma involontaria più diffusa al mondo. La soluzione pratica è tenere sul mobile una versione ridotta della firma, solo testo, con nome, ruolo, azienda e telefono. È meno bella e funziona sempre.

Firma, risposte automatiche e messaggi di assenza

C’è un punto cieco che quasi nessuno considera: le firme non vivono solo nelle email che scrivete a mano. Vivono anche nelle risposte automatiche di assenza, nelle conferme generate dal sito, nelle notifiche del gestionale, nelle comunicazioni che partono dal sistema di fatturazione. Sono messaggi che nessuno rilegge mai perché sono stati configurati una volta, spesso da un fornitore esterno, spesso anni fa.

Il risultato è prevedibile. L’azienda aggiorna la firma su tutte le caselle, si dichiara soddisfatta, e continua a spedire per mesi risposte automatiche con il vecchio logo, il vecchio numero e il nome di una persona che non lavora più lì. Nel caso delle assenze c’è un problema in più: il messaggio di fuori sede indica di solito un collega da contattare, e quel riferimento invecchia più in fretta di qualunque altra informazione aziendale.

La verifica costa dieci minuti. Fate partire una email verso ognuno dei sistemi automatici che avete attivi e guardate cosa torna indietro, firma compresa. Vale la pena mettersi in calendario un promemoria periodico, perché è esattamente il tipo di controllo che nessuno fa spontaneamente e che si scopre necessario solo quando un cliente segnala di aver chiamato un numero inesistente.

Firma HTML: quando ha senso e quando è un problema

Una firma in codice HTML permette layout più curati, logo allineato, icone social e colori del brand. Ha però un costo nascosto: va mantenuta. Ogni volta che cambia un numero, un ruolo o il logo, qualcuno deve rimettere le mani nel codice e ridistribuirlo a tutti.

La regola che applico con i clienti è pragmatica. Se l’azienda ha meno di cinque caselle e nessuno che si occupi stabilmente di questi dettagli, la firma testuale ben impaginata è la scelta giusta e dura anni. Se le caselle sono venti o più, o se il marchio è un asset su cui si investe, allora ha senso l’HTML, ma solo se qualcuno ha la responsabilità formale di aggiornarlo. Una firma HTML senza un responsabile è una firma che tra diciotto mesi sarà sbagliata su metà dell’organizzazione.

Quando la firma diventa un canale di comunicazione

C’è una tentazione ricorrente, e va affrontata con onestà invece che con entusiasmo. Sotto la firma si può aggiungere un banner: l’ultimo evento, il libro appena uscito, la promozione del mese, un pulsante per prenotare una call. Funziona? A volte sì, e in modo sorprendente, perché quel banner viene visto da persone che vi conoscono già e che stanno leggendo una comunicazione che hanno voluto. È un pubblico piccolo ma qualificato, e a differenza della pubblicità non costa nulla.

I limiti però sono reali e vale la pena conoscerli prima. Il primo è il contesto: lo stesso banner accompagna una risposta commerciale entusiasta e una comunicazione delicata su un ritardo o su un problema, e nel secondo caso stona parecchio. Il secondo è la manutenzione: un banner che promuove un evento passato è la prova più visibile che nessuno guarda più quella firma. Il terzo riguarda la misurazione: se al banner associate un link tracciato, quel tracciamento è a tutti gli effetti una raccolta di dati che va inquadrata correttamente, non un dettaglio tecnico.

La linea che suggerisco ai clienti è semplice. Il banner promozionale sta bene nella firma di chi fa attività commerciale in senso stretto, con una data di scadenza decisa in anticipo e scritta da qualche parte. Non sta bene nella firma dell’amministrazione, del supporto tecnico o di chiunque gestisca situazioni in cui il cliente può essere scontento. Se avete un’unica firma per tutta l’azienda, la scelta più prudente è tenerla pulita e usare altri canali per promuovere.

Le regole tecniche che decidono se la vostra firma arriva davvero

Questa è la parte che le guide estetiche saltano, e che nella pratica fa più danni di tutte le altre messe insieme. Una firma non è solo qualcosa che si vede: è peso, è codice, è segnale per i filtri.

Le immagini sono il primo nodo. Un logo inserito come immagine ospitata su un server esterno viene bloccato per impostazione predefinita da molti client, e il destinatario vede un rettangolo vuoto o un’icona spezzata. Un logo allegato al messaggio invece si vede, ma appare nell’elenco degli allegati e genera confusione, perché chi riceve pensa che ci sia un documento. Un logo codificato direttamente nel messaggio evita entrambi i problemi ma gonfia il peso di ogni singola email e non è supportato ovunque. Non esiste la soluzione perfetta: esiste la scelta consapevole, e quasi nessuno la fa consapevolmente.

Il peso complessivo è il secondo nodo. Una firma pesante viene moltiplicata per ogni messaggio inviato, e in una casella aziendale che spedisce centinaia di email al mese diventa spazio di archiviazione reale. Peggio: contribuisce al troncamento del messaggio in alcuni client, che tagliano il contenuto oltre una certa soglia e nascondono tutto il resto dietro un comando di espansione. Se la vostra firma finisce dentro la parte troncata, semplicemente non esiste.

Poi ci sono i segnali che i filtri antispam leggono. Link accorciati, che nascondono la destinazione reale. Rapporto sbilanciato tra immagini e testo. Codice sporco generato da editor visuali, con tag ridondanti. Nessuno di questi elementi da solo fa finire un messaggio nella cartella indesiderata, ma sommati alzano il punteggio di rischio di ogni email che spedite, comprese quelle importanti. Se avete la sensazione che i vostri messaggi arrivino a singhiozzo, il tema è più ampio e l’ho trattato parlando di email deliverability.

Ultimo dettaglio, spesso ignorato: i caratteri. Un font installato solo sul vostro computer non esiste sul dispositivo del destinatario, che vedrà una sostituzione decisa dal suo sistema. In firma si usano caratteri di sistema, punto. È meno divertente, ma è l’unico modo per sapere davvero che cosa vedrà chi riceve.

La firma email è anche una superficie di attacco

Questa sezione nasce dal mio lavoro sul lato sicurezza, e contiene la cosa che ripeto più spesso ai clienti quando parliamo di posta elettronica: la vostra firma è materiale di ricognizione gratuito per chi vi vuole attaccare.

Ragionate su cosa contiene una firma aziendale media. Nome e cognome di una persona reale. Ruolo esatto dentro l’organizzazione. Numero diretto. Formato dell’indirizzo email aziendale, da cui si deduce il formato di tutti gli altri indirizzi. Nome del responsabile amministrativo, se scrive lui. Talvolta l’organigramma implicito di un intero reparto, ricostruibile raccogliendo cinque o sei email diverse. Tutto questo viene spedito volontariamente a chiunque, incluse le caselle di contatto pubbliche che finiscono raccolte in automatico.

Perché conta: secondo il rapporto ENISA Threat Landscape 2025 dell’agenzia europea per la cybersicurezza, sui circa 4.875 incidenti analizzati il phishing risulta il vettore di accesso iniziale nel 60 per cento dei casi, ben davanti allo sfruttamento di vulnerabilità tecniche, fermo al 21,3 per cento. Non entrano dal firewall. Entrano scrivendo a una persona, e più informazioni hanno su quella persona più il messaggio risulta credibile.

Il caso tipico che vedo, ripulito da ogni riferimento riconoscibile, funziona così. Un’azienda manifatturiera di media dimensione riceve una richiesta di modifica delle coordinate bancarie per un pagamento in corso. Il messaggio arriva da un dominio quasi identico a quello di un fornitore vero, riporta in firma il nome e il ruolo esatti della persona dell’amministrazione con cui l’azienda parla da anni, il numero diretto, il riferimento al registro imprese, il logo giusto. Tutti quegli elementi erano pubblici, e quasi tutti provenivano da firme email raccolte da corrispondenza precedente. L’operazione non richiede competenze tecniche particolari: richiede pazienza e copia-incolla.

Non sto dicendo di togliere la firma. Sto dicendo di scegliere cosa metterci con la consapevolezza che diventerà pubblica, e di accompagnarla con due misure che costano zero. La prima è una regola aziendale scritta: nessuna variazione di coordinate bancarie viene mai accettata sulla base di una email, mai, nemmeno se la firma è perfetta, senza una verifica su un canale diverso e su un numero già noto. La seconda è la formazione minima delle persone che gestiscono pagamenti, che serve più di qualunque software. Il funzionamento concreto di questi messaggi lo trovate smontato pezzo per pezzo nell’analisi di un caso reale di email di phishing, mentre se sospettate che una casella della vostra organizzazione sia già stata violata è utile sapere come verificare se un indirizzo email è stato compromesso.

Un’ultima nota tecnica che riguarda il logo. Se la vostra firma richiama un’immagine ospitata su un dominio esterno, ogni apertura di ogni vostra email genera una chiamata a quel server. Chi controlla quel server sa quando e da dove le vostre email vengono aperte. Se quel dominio è vostro, è un dato che rimane in casa. Se è di un servizio terzo scelto in fretta anni fa, vale la pena chiedersi chi lo stia leggendo.

La firma non è un file, è una policy

Arriviamo al motivo per cui la maggior parte delle aziende italiane ha firme email disallineate, ed è un motivo organizzativo, non tecnico. La firma viene creata una volta, da una persona, e poi si propaga per imitazione: il nuovo assunto chiede al collega, il collega gli inoltra la propria, il nuovo assunto sostituisce nome e numero e lascia tutto il resto. Compreso l’errore che c’era.

Il risultato lo misuro regolarmente quando faccio un assessment. In un’organizzazione con quaranta caselle attive è normale trovare sette o otto varianti diverse della stessa firma, con due numeri di telefono non più attivi, un logo di due restyling fa, un link a un profilo social abbandonato e almeno un dipendente uscito da mesi che compare ancora come referente in qualche automatismo. Nessuno di questi problemi è grave preso singolarmente. Tutti insieme raccontano al mercato un’organizzazione che non presidia i propri dettagli.

Il ragionamento va invertito. La firma è un documento aziendale, e come ogni documento aziendale ha bisogno di quattro cose: un proprietario, una versione, una data di revisione e un canale di distribuzione. Il proprietario è la persona che ha l’autorità di dire come deve essere fatta, di solito chi presidia il marchio. La versione serve per sapere se quella che avete è quella giusta. La revisione periodica, anche una volta l’anno, intercetta numeri cambiati e ruoli evoluti. Il canale di distribuzione è il modo in cui la firma corretta arriva a tutti, che nelle organizzazioni piccole può essere semplicemente un documento condiviso con le istruzioni, e in quelle più strutturate un sistema di gestione centralizzata.

Ci sono tre momenti in cui una policy delle firme si ripaga da sola, e sono i tre momenti in cui invece quasi sempre si scopre di non averla. Il rebranding, perché il giorno del lancio del nuovo marchio metà delle email continua a spedire il vecchio logo. L’uscita di una persona, perché la sua firma resta in circolo nelle risposte automatiche e nei modelli. Il cambio di sede o di numero, perché è l’unico caso in cui l’errore produce un danno immediato e misurabile: chiamate perse.

Il Garante, nel documento già citato sulla posta elettronica in ambito lavorativo, muove da un principio che qui torna utile anche fuori dal suo contesto specifico: l’uso aziendale della posta elettronica è un trattamento, e come tale va governato con scelte esplicite e non con abitudini ereditate. La firma è la parte più visibile di quel governo.

Gli errori ricorrenti in una firma email aziendale

Dopo aver messo mano a parecchie caselle di posta in questi anni, ho smesso di stupirmi: gli errori si ripetono con una regolarità quasi confortante, e sono quasi sempre gli stessi otto. Li elenco in ordine di frequenza decrescente, con il motivo per cui contano.

Contatti non più validi. Numeri dismessi, interni cambiati, indirizzi di colleghi usciti. È l’errore più comune e l’unico che produce un danno immediato e misurabile, perché chi prova a raggiungervi e non ci riesce raramente insiste.

Numeri dismessi, interni cambiati, indirizzi di colleghi usciti. È l’errore più comune e l’unico che produce un danno immediato e misurabile, perché chi prova a raggiungervi e non ci riesce raramente insiste. Firma diversa per ogni persona. Nasce dalla propagazione per imitazione e comunica disordine. Un destinatario che riceve tre email da tre persone della stessa azienda e vede tre impostazioni diverse si fa un’idea, e non è quella che volete.

Nasce dalla propagazione per imitazione e comunica disordine. Un destinatario che riceve tre email da tre persone della stessa azienda e vede tre impostazioni diverse si fa un’idea, e non è quella che volete. Disclaimer più lungo del messaggio. Paragrafi normativi che occupano più spazio del contenuto reale, spesso datati, quasi sempre ignorati. Vanno sostituiti da una riga e un link.

Paragrafi normativi che occupano più spazio del contenuto reale, spesso datati, quasi sempre ignorati. Vanno sostituiti da una riga e un link. Riferimenti societari assenti. Nessuna traccia di sede, registro imprese, numero d’iscrizione e capitale versato, che per una società sono precisamente le informazioni che la norma chiede di riportare nella corrispondenza.

Nessuna traccia di sede, registro imprese, numero d’iscrizione e capitale versato, che per una società sono precisamente le informazioni che la norma chiede di riportare nella corrispondenza. Immagini che non si vedono. Loghi ospitati esternamente e bloccati dal client, sostituiti da un riquadro vuoto o dal testo alternativo, quando c’è.

Loghi ospitati esternamente e bloccati dal client, sostituiti da un riquadro vuoto o dal testo alternativo, quando c’è. Firma illeggibile in tema scuro. Testo scuro su fondo trasparente che sparisce quando il destinatario usa la modalità scura, ormai attiva su una quota rilevante di dispositivi.

Testo scuro su fondo trasparente che sparisce quando il destinatario usa la modalità scura, ormai attiva su una quota rilevante di dispositivi. Social abbandonati. Icone che rimandano a profili fermi da anni. Un profilo inattivo linkato in firma comunica meno di nessun profilo.

Icone che rimandano a profili fermi da anni. Un profilo inattivo linkato in firma comunica meno di nessun profilo. Nessuna versione mobile. La firma completa che si sfalda sullo smartphone, oppure il rimando automatico all’app di posta lasciato attivo, che è la firma involontaria più diffusa in circolazione.

Nessuno di questi punti richiede un progetto per essere sistemato. Richiedono mezz’ora e una decisione: quella di considerare la firma email aziendale una cosa che qualcuno deve guardare almeno una volta l’anno, invece di qualcosa che si è configurato il primo giorno e non si è più aperto.

Un esempio di firma email professionale da adattare

Quello che segue non è un template da copiare così com’è, perché una firma copiata è per definizione la firma di qualcun altro. È una struttura commentata, da riempire con i vostri dati. La riporto in due varianti, perché i requisiti cambiano parecchio a seconda di chi siete.

Variante per società iscritta al registro delle imprese. Prima riga: nome e cognome. Seconda riga: ruolo in italiano. Terza riga: denominazione dell’azienda, nella forma con cui si presenta al mercato. Quarta riga: telefono diretto o centralino con interno, e indirizzo email. Quinta riga: indirizzo del sito. Sesta riga, in corpo più piccolo e colore attenuato: ragione sociale completa, sede legale, ufficio del registro delle imprese e numero d’iscrizione, partita IVA, capitale sociale versato e, se ricorre, l’indicazione di socio unico. Settima riga: una sola frase sulla riservatezza del messaggio, con link all’informativa privacy pubblicata sul sito.

Variante per libero professionista. Prima riga: nome e cognome. Seconda riga: qualifica professionale ed eventuale ordine di appartenenza con numero di iscrizione. Terza riga: telefono ed email. Quarta riga: sito o pagina professionale di riferimento. Quinta riga, facoltativa: partita IVA. Sesta riga: riservatezza e link all’informativa. Niente altro. Un professionista che aggiunge un banner promozionale sotto la firma ottiene l’effetto opposto a quello che cerca.

Prima di considerarla chiusa, fatele passare cinque verifiche. Apritela su smartphone, non solo su computer. Mandatela a un indirizzo di un provider diverso dal vostro. Provate a rispondere a voi stessi e guardate come si comporta la firma dentro il thread. Verificate che ogni link porti dove deve, uno per uno, cliccandoli davvero. Chiedete a una persona che non lavora con voi che cosa ha capito della vostra azienda leggendo solo quel blocco: se la risposta vi sorprende, la firma va rivista.

Riepilogo dei punti chiave

Una firma email professionale non è un elemento grafico ma un documento aziendale con tre dimensioni distinte. La prima è legale: l’articolo 2250 del codice civile impone alle società iscritte al registro delle imprese di indicare nella corrispondenza sede, ufficio del registro, numero d’iscrizione, capitale versato ed eventuale socio unico, e la corrispondenza aziendale oggi è soprattutto posta elettronica. La seconda è privacy: il disclaimer che circola in Italia cita ancora il Codice privacy pre-GDPR e viene confuso con l’informativa, che è un’altra cosa e va pubblicata sul sito e richiamata con un link. La terza è sicurezza: la firma espone nome, ruolo, numero diretto e formato degli indirizzi aziendali, materiale che alimenta spear phishing e frodi sui pagamenti, e secondo ENISA il phishing è il vettore di accesso iniziale nel 60 per cento degli incidenti analizzati. Sul piano operativo contano il peso del blocco, la gestione delle immagini, i caratteri di sistema e una versione ridotta per il mobile. Sul piano organizzativo serve una policy con proprietario, versione e revisione periodica, perché senza governo le firme si moltiplicano in varianti disallineate.

Domande frequenti sulla firma email professionale

Cosa deve contenere una firma email professionale?

Nome e cognome per esteso, ruolo, nome dell’azienda, un telefono raggiungibile, l’indirizzo email e il sito. Per le società iscritte al registro delle imprese vanno aggiunti sede legale, ufficio del registro e numero d’iscrizione, partita IVA, capitale sociale versato ed eventuale indicazione di socio unico, in linea con l’articolo 2250 del codice civile. Chiude una riga sulla riservatezza con link all’informativa privacy. Restano fuori citazioni motivazionali, inviti a non stampare l’email e immagini decorative.

Come si crea una firma email su Gmail?

Da browser si apre l’ingranaggio in alto a destra, si sceglie di visualizzare tutte le impostazioni e nella scheda Generali si scorre fino alla sezione Firma. Si crea una nuova firma, la si compone nell’editor e si indicano i valori predefiniti per i nuovi messaggi e per le risposte. Il salvataggio richiede di scendere in fondo alla pagina e confermare le modifiche, altrimenti il lavoro va perso. Gmail permette di gestire più firme sullo stesso account e di scegliere se posizionarle sopra il testo citato nelle risposte.

La firma email ha valore legale?

No, non come sottoscrizione. La firma email è un blocco informativo che identifica il mittente ma non certifica nulla e può essere copiata da chiunque. Il valore di sottoscrizione appartiene alla firma digitale, che si basa su certificati qualificati e crittografia a chiavi asimmetriche e che AgID considera sostanzialmente sinonimo di firma elettronica qualificata. Diverso è il discorso sugli obblighi informativi: quelli riguardano il contenuto della corrispondenza aziendale, non la sua sottoscrizione.

Il disclaimer privacy nella firma email è obbligatorio?

Non esiste una norma che imponga il classico disclaimer di riservatezza, ed è utile sapere che quel testo non crea obblighi in capo a chi riceve il messaggio: gli obblighi discendono dalla legge. Va poi distinto dall’informativa privacy, che è un adempimento di trasparenza con contenuti definiti e va resa quando si raccolgono i dati. La soluzione più corretta è una riga breve sulla riservatezza con un link all’informativa completa pubblicata sul sito, aggiornabile in un punto solo.

Quanto deve essere lunga una firma email?

Una regola empirica diffusa e ragionevole è restare entro sette righe per il blocco principale, aggiungendo eventualmente in corpo minore i riferimenti societari obbligatori. Non è una norma ma buon senso tipografico: oltre quella soglia la firma diventa un secondo messaggio dentro il messaggio, e su schermo piccolo tutto si allunga ulteriormente. Sul mobile conviene una versione ridotta di sole quattro righe con nome, ruolo, azienda e telefono.

Conviene mettere il logo nella firma email?

Solo se qualcuno si assume la responsabilità di aggiornarlo. Va poi scelto consapevolmente il metodo: un’immagine ospitata su server esterno viene spesso bloccata dai client e genera chiamate che rivelano quando le vostre email vengono aperte, un’immagine allegata compare nell’elenco degli allegati e confonde, un’immagine codificata nel messaggio funziona ma appesantisce ogni invio. Nelle organizzazioni piccole senza un presidio stabile, una firma di solo testo ben impaginata è quasi sempre la scelta più solida.

Una ditta individuale deve indicare la partita IVA nelle email?

L’obbligo dell’articolo 2250 del codice civile riguarda le società soggette a iscrizione nel registro delle imprese, non le ditte individuali né i professionisti, che quindi non hanno un obbligo simmetrico riferito alla corrispondenza. Indicare comunque la partita IVA resta una buona pratica perché semplifica la fatturazione a chi vi scrive. I professionisti iscritti a un albo fanno bene a riportare ordine di appartenenza e numero di iscrizione, che qualificano il mittente.

Perché la mia firma non si vede correttamente a chi la riceve?

Le cause più frequenti sono tre. Le immagini richiamate da un server esterno vengono bloccate per impostazione predefinita da molti client e lasciano uno spazio vuoto. I caratteri non di sistema vengono sostituiti dal dispositivo del destinatario. Le firme troppo pesanti finiscono oltre la soglia di troncamento di alcuni client e restano nascoste. Conviene sempre provare la firma su almeno due provider diversi, su computer e su smartphone, prima di distribuirla.

Da dove partire domani mattina

Se dovessi ridurre tutto a una sequenza operativa, sarebbe questa. Aprite la vostra firma attuale e verificate che i riferimenti societari ci siano e siano corretti, perché è la parte che nessuno controlla mai. Sostituite il vecchio disclaimer con una riga e un link all’informativa. Togliete tutto ciò che non ha una funzione, a partire dalle immagini decorative. Preparate una versione ridotta per il mobile. Poi decidete chi, in azienda, ha l’ultima parola su come deve essere fatta, e scrivetelo da qualche parte: è il passaggio che vale più di tutti gli altri messi insieme, ed è l’unico che impedisce a questo lavoro di essere rifatto da capo tra due anni.

Vale la pena guardarla per quello che è: un dettaglio piccolo, moltiplicato per tutte le email che spedirete. I dettagli piccoli moltiplicati per numeri grandi smettono di essere dettagli.

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