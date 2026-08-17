Regola delle 5 W: come usarla davvero, dai contenuti ai prompt AI

La regola delle 5 W è la cosa più vecchia che conosca che funzioni ancora. Cinque domande, nate in un’aula di retorica greca, adottate dal giornalismo anglosassone dell’Ottocento, sopravvissute a radio, televisione, web, social e adesso ai modelli generativi. Il problema è che quasi tutti la insegnano nel modo meno utile possibile: come una regola di scrittura. Chi, cosa, quando, dove, perché, mettili nel primo paragrafo, hai finito. Detta così è vera e inutile. In trent’anni di comunicazione digitale ho visto testi con tutte e cinque le W al posto giusto che non comunicavano niente, e comunicazioni monche che sono finite davanti a un giudice proprio per la W che mancava. Questo articolo prova a spostare il discorso: le 5 W come protocollo di completezza, non come formula di scrittura.

Che cos’è la regola delle 5 W

La regola delle 5 W è il criterio secondo cui un’informazione è completa quando risponde a cinque domande fondamentali, che in inglese iniziano tutte con la lettera W. Tradotte in italiano sono: Who (chi), What (che cosa), When (quando), Where (dove), Why (perché). A queste si aggiunge quasi sempre una sesta domanda che rompe la simmetria alfabetica, How (come), da cui la formula più corretta 5 W + 1 H.

Nel giornalismo classico la regola prescrive che le cinque risposte compaiano nell’attacco del pezzo, il cosiddetto lead, prima ancora che il lettore decida se continuare. È una scelta di struttura, non di stile: si mette in cima ciò che non si può perdere, perché statisticamente il lettore abbandona prima della fine. La piramide rovesciata nasce da lì.

Fin qui è la definizione che trovi ovunque, compreso il riquadro generato dall’intelligenza artificiale che oggi occupa la prima posizione della pagina dei risultati. Se ti serviva solo questo, hai già finito. La parte interessante comincia adesso.

Da Ermagora a Kipling: perché una regola di duemila anni regge ancora

L’antenato riconosciuto delle 5 W è Ermagora di Temno, retore greco del II secolo avanti Cristo, che elencava sette circostanze da considerare per esaminare un fatto: chi, che cosa, quando, dove, perché, in che modo, con quali mezzi. Quintiliano riprese lo schema nell’Institutio oratoria, la retorica medievale lo tramandò come esametro mnemonico, e nell’Ottocento il giornalismo anglosassone lo ridusse alle cinque domande che usiamo oggi.

La versione più elegante è quella di Rudyard Kipling, nel Just So Stories del 1902: “Ho sei onesti servitori, mi hanno insegnato tutto ciò che so. I loro nomi sono Cosa, Perché, Quando, Come, Dove e Chi”. Da lì il nome alternativo di metodo Kipling, che nel problem solving aziendale sopravvive ancora oggi.

Perché una struttura così antica non è mai invecchiata? Perché non descrive un modo di scrivere, descrive il modo in cui la mente umana ricostruisce un evento. Quando qualcuno ti racconta un fatto e tu senti che manca qualcosa, quel disagio ha sempre un nome preciso ed è una delle sei domande. Non stai valutando lo stile, stai rilevando un buco. Questo è il motivo per cui la regola delle 5 W funziona identica su un lancio di agenzia, su una pagina di prodotto, su un’email interna e su un prompt: cambia il contenuto, non cambia la geometria del vuoto.

Le 5 W del lettore non sono le 5 W di chi scrive

Qui c’è il primo equivoco serio, e non l’ho mai visto affrontato in nessuna delle guide che si posizionano su questa keyword. Esistono due liste diverse di cinque domande, e vengono costantemente confuse.

La prima è la lista del fatto: chi ha fatto cosa, quando, dove, perché. Serve a raccontare un evento e viene dal giornalismo di cronaca. È quella che tutti insegnano.

La seconda è la lista del progetto editoriale: chi sto scrivendo per, cosa deve portarsi a casa, quando questo contenuto scade, dove verrà letto, perché dovrebbe interessargli. Questa non descrive il fatto, descrive la comunicazione. È infinitamente più utile e viene quasi sempre saltata, perché è scomoda: obbliga a dichiarare un destinatario preciso, e dichiarare un destinatario preciso significa rinunciare a tutti gli altri.

Quando affianco un’azienda su un piano di contenuti, il novanta per cento dei brief che ricevo risponde benissimo alla prima lista e non risponde affatto alla seconda. Sanno perfettamente cosa vogliono dire. Non hanno la minima idea di perché qualcuno dovrebbe volerlo leggere. Il “why” del lettore, che nella pratica coincide quasi sempre con l’intento di ricerca, è la W che salta per prima ed è anche quella che decide se il contenuto porterà traffico o resterà fermo. Ne ho scritto più in dettaglio ragionando su quali contenuti scrivere in base al tipo di ricerca.

Detto questo, le due liste non sono alternative. La prima è un controllo sul testo, la seconda un controllo sulla decisione di scriverlo. Un contenuto che passa solo la prima è corretto e irrilevante. Uno che passa solo la seconda è rilevante e confuso.

Come applicare la regola delle 5 W a un contenuto web

L’applicazione operativa è più noiosa di quanto suggeriscano le infografiche. Non consiste nell’infilare cinque risposte nel primo paragrafo. Consiste nel fare una verifica prima e una dopo.

Prima di scrivere, compili la lista del progetto: destinatario, promessa, scadenza dell’informazione, contesto di lettura, ragione dell’interesse. Cinque righe, non cinque pagine. Se una riga resta vuota, non sei pronto a scrivere. Dopo aver scritto, rileggi solo l’attacco e verifichi la lista del fatto: un lettore che si ferma alle prime cinque righe ha capito chi, cosa, quando, dove e perché? È un controllo che richiede trenta secondi e intercetta la maggior parte dei problemi strutturali.

Google, del resto, chiede sostanzialmente la stessa cosa nelle sue linee guida sui contenuti utili, dove tra le domande di autovalutazione compare esplicitamente se il contenuto fornisca “a substantial, complete, or comprehensive description of the topic”, come si legge nella documentazione ufficiale di Google Search Central sui contenuti people-first. Completezza, non lunghezza. Sono due cose diverse che il settore continua a confondere, e le 5 W sono il modo più economico che conosco per misurare la prima senza inseguire la seconda.

Il test dei trenta secondi

Nella mia pratica uso una versione minimale che si applica a qualunque testo, dalla scheda prodotto al comunicato. Copri tutto tranne il primo paragrafo. Leggilo ad alta voce. Poi prova a rispondere alle cinque domande senza guardare il resto. Ogni volta che devi scendere nel corpo del testo per trovare una risposta, hai individuato una W fuori posto.

Non significa che vada spostata meccanicamente in cima. Significa che hai preso una decisione: quel lettore, se abbandona lì, se ne va senza quell’informazione. A volte è accettabile. A volte no, e allora la sposti. La differenza tra un professionista e un compilatore di checklist è tutta in questa valutazione.

Cosa fare quando una W non ha risposta

Ed eccoci al caso che nessuno tratta, che è poi il più frequente. Non sempre le cinque domande hanno una risposta. Il “quando” di una guida evergreen non esiste. Il “dove” di un servizio erogato da remoto è vago per natura. Il “chi” di una comunicazione istituzionale è un soggetto collettivo che nessuno percepisce come persona.

Le opzioni reali sono tre e vanno scelte consapevolmente. Puoi dichiarare il vuoto, che è quasi sempre la scelta migliore: scrivere che un dato non è disponibile costa molto meno che farselo contestare dopo. Puoi riformulare la domanda, trasformando un “quando” senza risposta in un “in quali condizioni”. Oppure puoi rimuovere la W, ma solo dopo aver verificato che al lettore non serva davvero.

Quello che non puoi fare è lasciarla implicita sperando che si capisca. È l’errore più costoso della lista, e sul perché sia così costoso torno più avanti.

Le 5 W nel comunicato stampa e nel titolo

Il comunicato stampa resta il documento dove le 5 W lavorano nella loro forma più pura, perché il destinatario è un professionista che decide in pochi secondi se il materiale è utilizzabile. Un lancio che costringe il giornalista a telefonare per capire chi ha fatto cosa non viene ripreso, viene cestinato. Sulla struttura e sugli errori tipici ho raccolto qualche indicazione operativa parlando di come impostare una campagna di comunicati stampa.

Nel titolo il discorso cambia. Le cinque domande non ci stanno e non devono starci: un titolo che prova a rispondere a tutte diventa illeggibile. La regola pratica è portarne al massimo due, quelle che generano più tensione informativa nel contesto specifico. Nella cronaca sono di solito chi e cosa. Nel contenuto di servizio sono quasi sempre cosa e perché. Nel contenuto locale, dove e cosa. È una scelta di priorità, non un compromesso.

Vale la pena aggiungere una cosa sul “come”, la H che tutti trattano come un’appendice. Il “come” non riguarda solo il metodo descritto nel testo, riguarda anche il registro con cui il testo parla. Due comunicazioni con le stesse cinque risposte e due registri diversi producono effetti diversi, ed è la ragione per cui insisto tanto sul peso del tone of voice anche in documenti che sembrano puramente informativi.

Le 5 W come brief per l’intelligenza artificiale

Qui la regola delle 5 W smette di essere un esercizio di stile e diventa lo strumento più concreto che ho a disposizione quando lavoro con un modello generativo.

Il meccanismo è semplice da capire e brutale nelle conseguenze. Un modello linguistico non ha modo di sapere che una tua informazione manca. Non si ferma, non chiede, non lascia uno spazio bianco. Riempie. Se non gli dici chi è il destinatario, ne inventa uno plausibile e mediano. Se non gli dici perché stai scrivendo, deduce l’obiettivo più statisticamente comune per quel tipo di testo. Se non gli dici quando, adotta un presente indefinito che invecchia male. Ogni W che ometti nel prompt non produce un vuoto nell’output, produce un’invenzione verosimile. Ed è proprio la verosimiglianza a renderla pericolosa, perché rileggendo non ti accorgi di niente.

Nella nostra pratica, quando un testo generato “suona bene ma non è quello che volevo”, nella quasi totalità dei casi il problema non sta nel modello. Sta in una W che nel brief non c’era. Il rimedio è meno affascinante di qualunque tecnica di prompting avanzato: si scrivono le cinque risposte prima di aprire la chat. Chi legge, cosa deve poter fare dopo aver letto, quando questa informazione scade, dove verrà pubblicata, perché a quel lettore dovrebbe importare. Poi si aggiunge il come, cioè il registro. Il prompt diventa lungo e poco elegante, e funziona molto meglio di quello breve.

Il tema è tutt’altro che di nicchia. Secondo l’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano il mercato italiano dell’intelligenza artificiale ha raggiunto 1,8 miliardi di euro con una crescita del cinquanta per cento in un anno, ma il divario di adozione resta enorme: il 71% delle grandi imprese ha avviato almeno un progetto contro il 15% delle medie e il 7% delle piccole, come emerge dai dati diffusi dall’Osservatorio nel 2026. Tradotto: c’è una massa di piccole imprese che sta iniziando adesso a produrre contenuti con l’AI, senza nessun protocollo di brief. Le 5 W sono il protocollo più economico che possano adottare, e non richiedono nessuna competenza tecnica.

Ho dedicato una parte del mio libro “Il mio collega si chiama Claude” proprio a questo passaggio, perché è il punto in cui la maggior parte delle aziende si blocca: non nella scelta dello strumento, ma nell’incapacità di dire con precisione cosa vuole. Vale lo stesso principio, del resto, che regge il modo in cui i motori interpretano oggi i contenuti destinati ai sistemi generativi, un terreno su cui lavoro nei progetti di SEO per AI.

Quando le 5 W smettono di essere stile e diventano obbligo

Esiste una categoria di documenti in cui rispondere alle cinque domande non è una buona pratica editoriale. È un obbligo giuridico, e l’omissione ha conseguenze.

L’informativa sul trattamento dei dati personali è l’esempio più immediato. Se la leggi con gli occhi delle 5 W ti accorgi che è esattamente quella struttura: chi tratta i dati, cosa tratta, perché, dove finiscono, per quanto tempo. Cambia solo che qui la completezza è prescritta. Il Garante è netto anche sulla forma, richiedendo che l’informazione all’interessato sia “concisa, trasparente e facilmente accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro”, come si legge nella pagina istituzionale sui diritti degli interessati del Garante per la protezione dei dati personali. Un’informativa scritta in legalese illeggibile può essere formalmente completa e sostanzialmente inadeguata: le cinque risposte ci sono, ma il destinatario non le ha ricevute.

Il secondo esempio è più recente e riguarda chiunque produca contenuti con l’AI. Dall’agosto 2026 sono operativi gli obblighi di trasparenza previsti dal regolamento europeo sull’intelligenza artificiale: chi interagisce con un chatbot deve poterlo sapere, e i contenuti generati o manipolati artificialmente devono essere identificabili ed etichettati in modo chiaro, come descritto nella pagina della Commissione europea sul quadro normativo dell’AI Act. È di nuovo una W, il “chi” della fonte, che passa da cortesia informativa a requisito.

Non entro nel merito dei singoli adempimenti, che vanno valutati caso per caso con chi ne ha titolo, e sul piano più ampio degli obblighi documentali rimando alla pagina in cui affronto i temi GDPR e conformità. Il punto che mi interessa è un altro, ed è generale: il legislatore, quando vuole garantire che un’informazione arrivi, prescrive esattamente le stesse cinque domande che il giornalismo ha codificato un secolo e mezzo fa. Non è una coincidenza. È la conferma che le 5 W non sono un vezzo da redazione, sono la struttura minima di un’informazione che si possa dire ricevuta.

La W che manca è quella che finisce in causa

Questa è la parte che mi porto dall’esperienza peritale, e che raramente trovo in un articolo sul copywriting.

Come consulente tecnico del Tribunale mi capita di analizzare comunicazioni contestate: email commerciali, condizioni pubblicate su un sito, messaggi tra le parti, materiali promozionali. Il pattern è ricorrente al punto da essere quasi noioso. La contestazione non nasce quasi mai da ciò che è stato scritto. Nasce da ciò che non è stato scritto, ed è sempre riconducibile a una delle cinque domande.

Il “quando” mancante è il più frequente: un’offerta senza termine dichiarato che una parte legge come permanente. Segue il “chi”, quando non è chiaro quale soggetto giuridico assume l’impegno, cosa che accade con una regolarità impressionante nei gruppi con più società e più marchi. Poi il “cosa”, quando l’oggetto è descritto per aggettivi anziché per fatti verificabili. Il “dove” e il “perché” pesano meno, ma il “dove” torna con forza in tutto ciò che riguarda l’ambito territoriale di validità.

Quello che voglio farti notare non è il rischio legale in sé, sul quale non do e non posso dare valutazioni puntuali. È il criterio: un’informazione incompleta non produce un danno il giorno in cui viene pubblicata. Lo produce mesi dopo, quando qualcuno la interpreta nel modo che gli conviene e tu non hai nulla di scritto da opporre. Il vuoto informativo, per sua natura, viene riempito dall’interpretazione di chi ha più interesse a riempirlo. Se non lo riempi tu, lo riempie qualcun altro.

È esattamente lo stesso meccanismo del modello generativo di due sezioni fa, e questa simmetria mi ha sempre colpito. Un’AI riempie i vuoti con la risposta più probabile. Una controparte li riempie con la risposta più conveniente. In entrambi i casi il costo dell’omissione non lo paga chi ha omesso nel momento in cui omette, lo paga dopo, e più tardi se ne accorge più caro è.

Gli errori che vedo più spesso

Trent’anni nello stesso mestiere servono soprattutto a riconoscere i pattern che si ripetono. Su questa regola ne vedo cinque, ed è quasi ironico che siano cinque.

Il primo è la compilazione meccanica: cinque risposte piazzate nel primo paragrafo come caselle da spuntare, con il risultato di un attacco che sembra un modulo. Le 5 W sono un controllo, non un template. Nessuno ti obbliga a metterle in quell’ordine né tutte nello stesso punto.

Il secondo è la confusione tra le due liste di cui parlavo prima, con brief che descrivono benissimo il fatto e non dicono nulla sul destinatario.

Il terzo è il perché sostituito dal cosa. Alla domanda “perché scriviamo questo contenuto” la risposta che ricevo il più delle volte è la descrizione dell’argomento, non la ragione. Sono cose diverse e la differenza si vede nei risultati.

Il quarto è il quando implicito. Il contenuto sottintende un presente che nel giro di un anno non esiste più, e nessuno lo aggiorna perché non c’era una data da cui accorgersene. È il motivo per cui un contenuto datato invecchia peggio di uno senza data: quello con la data invecchia visibilmente, quello senza invecchia di nascosto.

Il quinto è il più insidioso, la completezza confusa con la lunghezza. Un testo di quattromila parole che non risponde al perché è incompleto. Uno di quattrocento che risponde a tutte e cinque è completo. La lunghezza è una conseguenza possibile della completezza, non la sua misura. È un principio che vale in modo speciale online, dove il vero lavoro è farsi le domande giuste e darsi delle risposte prima ancora di preoccuparsi di quante righe occupano.

Risorse per applicare le 5 W da domani

Se vuoi trasformare tutto questo in qualcosa di operativo, la strada più corta è tenere due liste separate in un file di testo e non aprire mai un documento nuovo senza averle compilate. Cinque righe per il progetto, cinque per il fatto. Sono dieci righe, si scrivono in tre minuti, e sono il singolo intervento a costo zero con il ritorno più alto che conosca in ambito editoriale.

Sul versante della produzione, se la tua difficoltà è più il tempo che il metodo, ho raccolto altrove qualche tecnica su come scrivere un post senza perderci la giornata: le due cose si integrano bene, perché il brief compilato è esattamente ciò che rende veloce la scrittura successiva. Chi si blocca davanti alla pagina bianca quasi sempre non si è bloccato sulle parole, si è bloccato su una delle cinque domande a cui non ha ancora risposto.

Un’ultima nota sull’uso scolastico, visto che è una delle ricerche più frequenti su questo tema. Le 5 W si insegnano nella primaria come schema per riassumere un testo o costruire una notizia, e l’esercizio funziona benissimo proprio perché è concreto: si legge un fatto, si compilano cinque caselle, si verifica cosa manca. È lo stesso protocollo che sto descrivendo per contesti professionali, con l’unica differenza che a scuola nessuno finge che sia più complicato di così.

Riepilogo dei punti chiave

La regola delle 5 W stabilisce che un’informazione è completa quando risponde a chi, cosa, quando, dove e perché, con l’aggiunta frequente del come (5 W + 1 H). Nasce dalla retorica classica di Ermagora, passa da Quintiliano e viene codificata dal giornalismo anglosassone, che la usa per costruire l’attacco della notizia. Il suo valore reale, però, non è stilistico ma diagnostico: serve a rilevare cosa manca. Esistono due liste distinte che vengono costantemente confuse, quella del fatto (chi ha fatto cosa) e quella del progetto editoriale (per chi scrivo e perché dovrebbe interessargli), e la seconda è quella che di solito viene saltata. Il protocollo diventa decisivo in tre contesti che le guide tradizionali ignorano: nel brief a un modello di intelligenza artificiale, dove ogni W omessa non lascia un vuoto ma viene riempita con un’invenzione verosimile; nei documenti dove la completezza è imposta per legge, come l’informativa privacy e gli obblighi di trasparenza dell’AI Act operativi da agosto 2026; e nelle comunicazioni che finiscono contestate, dove la domanda senza risposta è precisamente l’appiglio della controparte. Quando una W non ha risposta le opzioni corrette sono tre: dichiarare il vuoto, riformulare la domanda o rimuoverla consapevolmente. Lasciarla implicita è l’unica scelta sempre sbagliata. Completezza non significa lunghezza: un testo breve che risponde a tutte e cinque le domande è più completo di uno lungo che ne salta una.

Domande frequenti sulla regola delle 5 W

Che cos’è la regola delle 5 W?

La regola delle 5 W è il criterio secondo cui un’informazione è completa quando risponde a cinque domande fondamentali: Who (chi), What (che cosa), When (quando), Where (dove), Why (perché). Nasce dalla retorica classica ed è stata codificata dal giornalismo anglosassone dell’Ottocento, che prescrive di collocare le cinque risposte nell’attacco della notizia. Oggi si applica ben oltre il giornalismo: al web writing, ai comunicati stampa, ai brief aziendali e alle istruzioni date ai sistemi di intelligenza artificiale.

Quali sono le 5 W in italiano?

In italiano le cinque domande sono: chi (Who), che cosa (What), quando (When), dove (Where) e perché (Why). A queste si aggiunge quasi sempre il come (How), che in inglese non inizia con la W e per questo viene indicato a parte nella formula 5 W + 1 H. Alcune scuole aggiungono anche “con quali mezzi”, recuperando la settima circostanza dell’elenco originale di Ermagora di Temno.

Cosa significa la tecnica delle 5 W e a cosa serve?

La tecnica delle 5 W serve a verificare la completezza di un’informazione prima e dopo averla comunicata. Non è una formula di scrittura da applicare meccanicamente, ma un controllo diagnostico: si pongono le cinque domande al testo e ogni domanda senza risposta segnala un’omissione. Il suo valore sta proprio nell’individuare ciò che manca, perché il lettore percepisce sempre il vuoto informativo anche quando non sa nominarlo.

Qual è la differenza tra 5 W e 5 W + 1 H?

Le 5 W coprono chi, cosa, quando, dove e perché, cioè gli elementi che identificano un fatto. La formula 5 W + 1 H aggiunge il come (How), che descrive la modalità con cui il fatto si è svolto oppure il registro con cui viene comunicato. La distinzione è puramente alfabetica, dato che “how” non inizia con W: sul piano operativo il come è una domanda a tutti gli effetti, e nei contesti professionali è spesso la più trascurata.

Come si usa la regola delle 5 W nella scuola primaria?

Nella scuola primaria le 5 W si usano come schema per comprendere e riassumere un testo o per costruire una breve notizia. L’esercizio tipico consiste nel leggere un fatto, compilare cinque caselle corrispondenti alle domande e verificare quali informazioni mancano. Funziona bene proprio perché rende visibile un concetto astratto come la completezza: il bambino non giudica se il testo è scritto bene, controlla se le caselle sono piene. È lo stesso protocollo che si applica in ambito professionale, con una consapevolezza in più sul fatto che alcune caselle possono legittimamente restare vuote purché lo si dichiari.

Le 5 W servono anche per scrivere un prompt all’intelligenza artificiale?

Sì, e in quel contesto sono particolarmente utili. Un modello generativo non segnala le informazioni mancanti: le sostituisce con l’alternativa più probabile. Se il prompt non dichiara il destinatario, il modello ne assume uno generico; se non dichiara l’obiettivo, adotta quello più comune per quel tipo di testo. Compilare le cinque risposte prima di scrivere il prompt (chi legge, cosa deve ottenere, quando l’informazione scade, dove verrà pubblicata, perché dovrebbe interessare) riduce in modo netto la distanza tra ciò che si voleva e ciò che si ottiene, molto più di qualunque tecnica di prompting avanzata.

Cosa fare se una delle 5 W non ha risposta?

Le opzioni corrette sono tre. La prima è dichiarare il vuoto, scrivendo esplicitamente che quel dato non è disponibile o non è ancora definito. La seconda è riformulare la domanda, trasformando ad esempio un “quando” senza risposta in un “in quali condizioni”. La terza è rimuovere la domanda, ma solo dopo aver verificato che al destinatario non serva. L’unica scelta sempre sbagliata è lasciarla implicita, perché un vuoto informativo viene inevitabilmente riempito dall’interpretazione di chi ha più interesse a riempirlo.

Il punto da cui ripartire

Se dovessi ridurre tutto a una frase sola: la regola delle 5 W non serve a scrivere meglio, serve ad accorgersi di cosa non hai detto. È una differenza piccola nell’enunciato e enorme nella pratica, perché sposta lo strumento dalla scrittura alla verifica, e la verifica si può applicare a cose che non sono testi. A un brief. A un prompt. A un’informativa. A un preventivo. A una email che invii oggi e che qualcuno potrebbe rileggere tra due anni con intenzioni diverse dalle tue.

Il passo successivo naturale è banale e quasi nessuno lo fa: prendi l’ultimo contenuto importante che hai pubblicato, coprine tutto tranne il primo paragrafo e prova a rispondere alle cinque domande. Se ne mancano due, hai appena capito perché quel contenuto non ha reso quanto ti aspettavi. Non è mancanza di talento e non è l’algoritmo. È una casella vuota che nessuno aveva controllato.

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