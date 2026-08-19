Errata corrige mail: quando mandarla, a chi e cosa scrivere

Se stai cercando come si scrive una errata corrige mail, molto probabilmente hai inviato qualcosa venti minuti fa e adesso stai fissando lo schermo con quella sensazione allo stomaco che conosciamo tutti. Data sbagliata, prezzo sbagliato, link rotto, nome del destinatario di un altro cliente. Respira. In trent’anni di campagne gestite per le aziende ho visto errori peggiori del tuo risolversi bene, e ne ho visti di banali trasformarsi in disastri per il semplice motivo che qualcuno ha reagito di pancia. La differenza non sta nella gravità dell’errore. Sta nei quindici minuti successivi. Qui trovi il protocollo che seguo io: come capire se la rettifica va mandata davvero, a chi esattamente, cosa scriverci dentro con i testi già pronti da copiare, e in quali casi la legge non ti lascia scegliere.

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Che cos’è una errata corrige mail

Errata corrige è una locuzione latina che significa, letteralmente, “correggi le cose sbagliate”. Nasce in tipografia: era il foglietto che gli editori infilavano nei libri già stampati per segnalare i refusi sfuggiti alla revisione. Nella posta elettronica ha conservato la stessa funzione e ha perso la stessa fretta. Una errata corrige mail è un messaggio che rettifica un’informazione errata contenuta in una comunicazione inviata in precedenza, indicando in modo esplicito qual era il dato sbagliato e qual è quello corretto.

Fin qui la definizione da vocabolario, che trovi ovunque e che non ti serve a niente. Quello che ti serve è capire una cosa che quasi nessuno dice: la mail di rettifica non è un atto di scrittura, è una decisione operativa. Ogni volta che ne mandi una stai spendendo tre risorse contemporaneamente. Spendi attenzione del destinatario, che è finita. Spendi credibilità, che si ricostruisce lentamente. E spendi reputazione tecnica del tuo dominio di invio, che è la più costosa delle tre perché quando finisce non te ne accorgi subito. La domanda giusta quindi non è “come la scrivo”, ma “conviene?”.

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C’è poi una distinzione che nel B2B fa una differenza enorme e che la maggior parte delle guide ignora. Un conto è la comunicazione di marketing, dove l’errore è un problema di percezione. Un altro conto è la comunicazione che contiene dati personali, importi, condizioni contrattuali o scadenze: lì l’errore ha conseguenze che escono dal perimetro del marketing ed entrano in quello della compliance. Sono due mondi con due protocolli diversi, e più avanti li separo.

I primi quindici minuti: il protocollo che riduce il danno

Il momento peggiore per decidere è quello in cui te ne accorgi. L’istinto spinge verso il reinvio immediato, possibilmente con la parola SCUSATE in maiuscolo nell’oggetto. È quasi sempre la mossa sbagliata. Questo è l’ordine che uso con i clienti, cronometrato, perché avere una sequenza da eseguire toglie l’errore dalle mani dell’ansia.

Minuto 0-3: ferma l’emorragia

Prima di scrivere qualsiasi cosa, blocca ciò che è ancora bloccabile. Se la campagna è in invio progressivo, mettila in pausa dalla piattaforma. Se l’errore è dentro una sequenza automatica di email, sospendi il workflow, altrimenti continuerà a propagare lo sbaglio a ogni nuovo iscritto mentre tu scrivi le scuse a chi l’ha già ricevuto. Se l’errore è in una landing page o in un modulo linkato dalla mail, correggi lì per primo: molto spesso una parte del danno si ripara a monte, senza mandare niente a nessuno.

Minuto 3-10: misura, non giudicare

Adesso servono numeri, non opinioni. Quanti destinatari hanno effettivamente ricevuto il messaggio. Quanti l’hanno aperto. Quanti hanno cliccato sul link sbagliato. Se hai una piattaforma decente, questi tre dati li hai in due minuti. Sono la base di tutto, perché è qui che si capisce se stai gestendo un incidente reale o un incidente immaginario. Ho visto aziende mandare una rettifica a quarantamila contatti per un refuso presente in una mail aperta da milleduecento persone. Hanno esposto trentotto mila e ottocento persone a un errore che non avevano mai visto.

Minuto 10-15: decidi destinatari e canale

Solo ora scegli. Se il gruppo colpito è piccolo e identificabile, la rettifica non è quasi mai una campagna: è una mail uno a uno, magari una telefonata. Se il gruppo è ampio ma l’errore è a basso impatto, spesso la mossa migliore è non fare nulla e correggere nella comunicazione successiva. Se il gruppo è ampio e l’errore è ad alto impatto, allora sì, si manda, ma segmentata come spiego più avanti. La decisione richiede un criterio, non un’intuizione, e il criterio è nella tabella che segue.

La matrice di gravità: quando mandarla e quando tacere

Questo è lo schema che compilo con i clienti prima ancora che l’errore accada, così quando succede la decisione è già presa e nessuno improvvisa alle undici di sera. Incrocia due variabili: quanto l’errore incide sulle azioni del destinatario e quanto è ampia la platea esposta.

Tipo di errore Impatto sul destinatario Azione consigliata Refuso, errore grammaticale, immagine sgranata Nullo, al massimo estetico Non mandare nulla. Correggi la versione web se esiste. Personalizzazione saltata (Ciao {nome}) Basso, ma visibile e un po’ imbarazzante Valuta una nota leggera nella comunicazione successiva. Nessun reinvio. Link rotto o che porta alla pagina sbagliata Medio, blocca l’azione richiesta Correggi la destinazione se il link è tracciato. Altrimenti manda solo a chi ha cliccato. Data, orario o luogo di un evento sbagliati Alto, il destinatario si organizza sul dato Manda subito. A tutti i destinatari, non solo a chi ha aperto. Prezzo, sconto o condizione commerciale errati Alto, con possibili implicazioni contrattuali Manda subito e coinvolgi chi si occupa degli aspetti legali. Dati personali errati o inviati alla persona sbagliata Critico, esce dal perimetro del marketing Protocollo privacy, non protocollo marketing. Vedi la sezione dedicata.

La riga più importante è la prima, ed è quella che nessuno rispetta. Il refuso non si corregge con una seconda mail. Mai. Una rettifica per una virgola comunica al lettore, con molta più forza di quanto tu creda, che nella tua azienda si perde tempo su cose che non contano. Il silenzio, in quel caso, è la scelta professionale.

A chi mandarla davvero: la segmentazione che protegge la reputazione

Qui siamo nel punto in cui le guide scritte prima del 2024 sono diventate pericolose, perché consigliano il reinvio di massa come se non avesse conseguenze tecniche. Ne ha, e sono aumentate parecchio. Dal 1° febbraio 2024 chi invia oltre cinquemila messaggi al giorno verso account Gmail deve rispettare requisiti stringenti: autenticazione del dominio con SPF, DKIM e DMARC, disiscrizione con un solo clic e, soprattutto, tasso di spam segnalato costantemente sotto lo 0,30%, come specificato nelle linee guida ufficiali per i mittenti pubblicate da Google. Yahoo ha adottato requisiti sostanzialmente allineati.

Traduciamolo in pratica. Lo 0,30% significa che su diecimila messaggi consegnati bastano trenta segnalazioni di spam per superare la soglia. Una mail di rettifica inviata all’intera lista è, dal punto di vista di un algoritmo antispam, un secondo invio ravvicinato con oggetto simile verso gli stessi indirizzi: il profilo tipico di ciò che i filtri sono addestrati a punire. Se una fetta di quei destinatari non aveva nemmeno aperto la prima mail, riceve un messaggio incomprensibile che si scusa per un errore che non ha mai visto, e la probabilità che clicchi “segnala spam” invece di cercare il link di disiscrizione sale in modo non trascurabile.

La regola operativa che ne deriva è semplice: rettifica solo il segmento che è stato realmente esposto all’errore. Chi ha aperto, se l’errore era nel corpo. Chi ha cliccato, se l’errore era nella destinazione. Tutti, solo quando l’errore riguarda un dato su cui la persona prenderà una decisione concreta indipendentemente dal fatto che abbia aperto o meno, come la data di un evento o un importo. Ogni contatto in più che includi senza motivo è rischio puro caricato sul tuo dominio. Se il tema della deliverability delle email ti è ancora nebuloso, è il momento buono per metterci mano, perché una reputazione di invio compromessa costa mesi di recupero e non si vede finché non è tardi.

Un secondo accorgimento tecnico che pochi applicano: la rettifica non deve avere lo stesso oggetto della mail originale con un prefisso appiccicato davanti. Cambia l’oggetto in modo sostanziale e, dove la piattaforma lo consente, spedisci la correzione con un flusso transazionale invece che con quello promozionale. Sono due infrastrutture di invio con reputazioni separate e la seconda è quella che vuoi tenere pulita.

Quando la rettifica non è marketing ma un obbligo di legge

Questa è la parte che nel mio lavoro vedo saltare più spesso, e che nelle guide di copywriting non compare quasi mai. Esiste una soglia oltre la quale correggere un’informazione smette di essere una scelta di comunicazione e diventa un adempimento. Come consulente privacy certificato e membro Federprivacy, e per l’attività che svolgo come consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Lodi, è una linea che mi trovo a tracciare con una certa frequenza.

Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali stabilisce, all’articolo 5 paragrafo 1 lettera d), il principio di esattezza: i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati. L’articolo 16 riconosce poi all’interessato il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano, oltre all’integrazione di quelli incompleti. Il testo consolidato in italiano è consultabile sul portale EUR-Lex della Commissione europea.

La conseguenza operativa è che se la tua comunicazione conteneva un dato personale errato riferito al destinatario, non stai decidendo se mandare una mail gentile: stai adempiendo a un obbligo, e hai un orologio che corre. Il Garante per la protezione dei dati personali chiarisce che il termine per la risposta all’interessato è di un mese per tutti i diritti, prorogabile fino a tre mesi nei casi di particolare complessità e con obbligo di riscontro anche quando la richiesta viene respinta.

C’è poi lo scenario che fa perdere il sonno a chi gestisce le liste: l’invio a destinatari sbagliati. Se una comunicazione contenente dati personali finisce a persone che non dovevano riceverla, il problema non è più una rettifica, è una potenziale violazione di dati personali con i relativi obblighi di valutazione e, quando ne ricorrono i presupposti, di notifica all’autorità. In quel caso la mail di scuse è l’ultimo dei passaggi, non il primo, e va coordinata con chi presidia la conformità. Chi vuole capire come si costruisce a monte un impianto che riduce questi rischi trova un quadro d’insieme nella guida GDPR per i siti web.

Ultima nota, e qui mi fermo perché serve un legale e non un consulente digitale: se l’errore riguarda un prezzo o una condizione commerciale già comunicata, la questione tocca il tema dell’errore essenziale e riconoscibile e le regole sulle pratiche commerciali. Non è un terreno su cui improvvisare con una battuta simpatica nell’oggetto. Correggi in modo chiaro e tempestivo, conserva le prove dell’invio e della rettifica, e fai valutare il caso a chi di competenza.

Come scrivere una errata corrige mail: la struttura in sei elementi

Se sei arrivato qui vuol dire che la rettifica va mandata davvero. Bene. Una errata corrige efficace ha sei componenti, nessuna delle quali è opzionale, e si legge in meno di venti secondi.

1. L’oggetto deve dichiararsi subito

Chi apre la casella deve capire in due parole che quel messaggio annulla o corregge il precedente, senza aprirlo. Metti “Errata corrige” oppure “Correzione” all’inizio, seguito dal riferimento concreto. “Correzione: l’incontro è alle 15:00, non alle 11:00” funziona. “Ops, abbiamo fatto una frittata” no, perché non contiene informazione e costringe ad aprire per capire. La formula “annulla e sostituisce” resta la più chiara quando il messaggio precedente va considerato interamente superato.

2. L’informazione corretta nella prima riga

Non far scendere il lettore in fondo per trovare il dato giusto. Prima riga, in grassetto, il dato corretto affiancato a quello sbagliato. La forma che regge meglio è la coppia: “l’orario corretto è le 15:00, non le 11:00 come indicato nella comunicazione di stamattina”. Il contrasto fra vecchio e nuovo elimina ogni ambiguità e impedisce che qualcuno si porti dietro il dato sbagliato.

3. Scuse brevi e non teatrali

Una riga. Le scuse lunghe amplificano l’errore invece di chiuderlo, e trasformano un problema tuo in un problema di chi legge. “Ci scusiamo per il disguido” basta e avanza. Evita le costruzioni difensive del tipo “a causa di un problema tecnico del sistema”: il lettore non è interessato al tuo fornitore di software, è interessato a sapere se deve rifare qualcosa.

4. Che cosa deve fare il destinatario

È l’elemento che manca nel novanta per cento delle rettifiche che ricevo, ed è quello che ne determina l’utilità. Deve rifare l’iscrizione? Deve ignorare la mail precedente? Deve semplicemente prendere nota? Scrivilo in modo esplicito, in un rigo separato. Se non c’è nulla da fare, scrivi anche quello: “non è richiesta alcuna azione da parte tua” toglie un’incertezza a centinaia di persone.

5. Un riferimento che dia contesto

Indica la comunicazione a cui la rettifica si riferisce, con il suo oggetto e l’orario di invio. Chi riceve decine di messaggi al giorno deve poter collegare le due cose senza sforzo, altrimenti la correzione resta sospesa nel vuoto.

6. Una firma umana

Manda la rettifica da un indirizzo di persona, non da un noreply. Un errore ammesso da qualcuno che ha un nome viene perdonato molto più facilmente di uno ammesso da una casella automatica. È la ragione per cui vale la pena avere già configurata una infrastruttura di invio per le campagne DEM che consenta di cambiare mittente e reply-to senza dover ricostruire tutto in emergenza.

Tre modelli di errata corrige mail pronti da copiare

Adatta i campi fra parentesi quadre. Sono testi che ho ripulito da campagne reali, con i dati sensibili rimossi.

Modello 1: errore su data, orario o luogo

Oggetto: Correzione: [nome evento] si tiene il [data corretta], non il [data errata] Ciao [nome], La data corretta di [nome evento] è [data e ora corrette]. Nella comunicazione inviata questa mattina con oggetto “[oggetto originale]” abbiamo indicato per errore [data errata]. Ci scusiamo per il disguido. Non devi rifare nulla: la tua iscrizione resta valida e riceverai il promemoria con i dati aggiornati il giorno prima. [Nome e cognome], [ruolo] presso [azienda]

Modello 2: errore su prezzo, sconto o codice promozionale

Oggetto: Errata corrige: il codice corretto è [CODICE], annulla e sostituisce il precedente Ciao [nome], Il codice valido è [CODICE CORRETTO], attivo fino al [data]. Il codice [codice errato] indicato nel messaggio delle [ora] non è utilizzabile per un nostro errore di configurazione. Ci dispiace davvero. Se hai già provato a usare il codice precedente e la procedura si è bloccata, scrivimi rispondendo a questa mail: sistemo io il tuo ordine, senza che tu debba ricominciare. [Nome e cognome], [ruolo] presso [azienda]

Modello 3: errore su un dato operativo in ambito B2B

Oggetto: Correzione dati relativi a [riferimento pratica o progetto] Gentile [nome], Il dato corretto relativo a [oggetto] è [valore corretto]. Nella comunicazione del [data] ore [ora], oggetto “[oggetto originale]”, era riportato erroneamente [valore errato]. La comunicazione precedente è da considerarsi superata per questo aspetto. Tutti gli altri contenuti restano validi. Resto a disposizione per qualsiasi verifica. [Nome e cognome], [ruolo] presso [azienda]. Telefono diretto [numero]

Noterai che in nessuno dei tre c’è una battuta. L’ironia nelle mail di rettifica funziona in un solo scenario: quando l’errore è a impatto nullo, il brand ha una voce già dichiaratamente informale e il pubblico la conosce. In tutti gli altri casi rischia di comunicare che non hai capito la portata di quello che è successo. Se hai un dubbio, vuol dire che la risposta è no.

Come non arrivarci: la checklist di prevenzione

La miglior errata corrige mail è quella che non serve. Nelle aziende dove ho introdotto questi cinque controlli il numero di rettifiche è crollato, e nessuno di essi richiede software aggiuntivo.

Regola dei due occhi. Nessun invio parte senza che una seconda persona abbia letto l’anteprima. Non il testo nel documento, l’anteprima reale della mail. Invio di prova a un gruppo interno. Tre o quattro indirizzi su provider diversi, aperti anche da smartphone. Metà degli errori di rendering e dei link rotti si vede solo lì. Verifica dei link uno per uno, cliccati. Non guardati. Cliccati. Compresi quelli nel footer e nelle immagini, che sono i più dimenticati. Controllo delle variabili di personalizzazione su un contatto reale. Il segnaposto che resta a vista è l’errore più frequente e più evitabile che esista. Niente invii nei venti minuti prima di staccare. Le campagne mandate di fretta a fine giornata sono la causa più ricorrente delle rettifiche del mattino dopo.

Vale la pena aggiungere un elemento strutturale: se stai costruendo ora i tuoi flussi, imposta i controlli come passaggi obbligatori del processo e non come buone intenzioni. Le aziende che affrontano il tema con metodo, quelle che trovi descritte negli approfondimenti su marketing automation per le PMI, sbagliano semplicemente meno, perché hanno tolto l’improvvisazione dal ciclo di invio. Va detto con onestà che nessun processo azzera gli errori: li rende rari e li rende gestibili, che è un obiettivo diverso e realistico.

Riepilogo dei punti chiave

Una errata corrige mail è un messaggio che corregge un’informazione errata contenuta in una comunicazione precedente. Prima di inviarla vanno misurati tre elementi: quanti destinatari hanno ricevuto e aperto il messaggio, quanto l’errore incide sulle azioni di chi legge e se sono coinvolti dati personali. Refusi ed errori estetici non si rettificano mai con una seconda mail. Errori su date, prezzi o condizioni si rettificano subito. La correzione va inviata solo al segmento realmente esposto, perché dal febbraio 2024 i mittenti che superano i cinquemila messaggi giornalieri verso Gmail devono mantenere il tasso di spam sotto lo 0,30% e un reinvio massivo mette a rischio la reputazione del dominio. La struttura efficace prevede sei elementi: oggetto che si dichiara subito, dato corretto nella prima riga, scuse brevi, indicazione esplicita di cosa deve fare il destinatario, riferimento alla comunicazione originale e firma di una persona reale. Quando l’errore riguarda dati personali, la rettifica smette di essere una scelta di marketing: gli articoli 5 e 16 del GDPR impongono l’esattezza dei dati e il diritto di rettifica senza ingiustificato ritardo, con termine di riscontro di un mese.

Domande frequenti sulla errata corrige mail

Come scrivere una mail con errata corrige?

Scrivi nell’oggetto “Errata corrige” o “Correzione” seguito dal dato corretto, così il destinatario capisce di cosa si tratta senza aprire. Nella prima riga metti in evidenza l’informazione giusta accostata a quella sbagliata, per esempio “l’orario corretto è le 15:00, non le 11:00”. Aggiungi una riga di scuse, senza dilungarti. Indica in modo esplicito cosa deve fare chi legge, oppure specifica che non è richiesta alcuna azione. Richiama la comunicazione originale citandone oggetto e orario di invio. Firma con nome e ruolo di una persona reale, mai da un indirizzo noreply.

Come si scrive correttamente errata corrige?

La forma corretta è “errata corrige”, due parole separate, senza accenti e senza trattino. È una locuzione latina che significa “correggi le cose sbagliate”, dove “errata” è il neutro plurale di “erratum” e “corrige” è l’imperativo del verbo “corrigere”. Restando invariabile, la forma “errate corrige” è scorretta. Nell’oggetto di una email si scrive comunemente con le iniziali maiuscole, “Errata Corrige”, per renderla immediatamente riconoscibile.

Quando si usa errata corrige nelle mail?

Si usa quando una comunicazione già inviata contiene un’informazione errata che incide sulle decisioni o sulle azioni del destinatario: date, orari e luoghi di un evento, prezzi, codici sconto, condizioni commerciali, dati anagrafici o importi. Non si usa per refusi, errori grammaticali, problemi di impaginazione o personalizzazioni saltate: in quei casi inviare una seconda mail amplifica un problema che la maggior parte dei destinatari non aveva nemmeno notato. La regola pratica è chiedersi se qualcuno potrebbe prendere una decisione sbagliata basandosi sul dato errato: se la risposta è sì, la rettifica va inviata.

Come correggere una mail già inviata?

Una email già consegnata non si può ritirare né modificare: le funzioni di richiamo funzionano soltanto all’interno dello stesso sistema di posta aziendale e solo se il destinatario non ha ancora aperto il messaggio. La correzione avviene quindi con un secondo invio. Prima di procedere, sospendi eventuali invii ancora in corso o workflow automatici, correggi le eventuali pagine web collegate, poi verifica quanti destinatari hanno realmente aperto o cliccato. Invia la rettifica solo al segmento esposto all’errore, con un oggetto diverso da quello originale, per non compromettere la reputazione del dominio di invio.

Che cosa significa “annulla e sostituisce” in una errata corrige?

La formula “annulla e sostituisce” segnala che la comunicazione precedente va considerata interamente superata e che fa fede soltanto il nuovo messaggio. Si usa quando gli errori sono più di uno o riguardano elementi centrali della comunicazione, perché evita che il destinatario tenga conto di una parte del vecchio testo e di una parte del nuovo. Quando invece l’errore è circoscritto a un singolo dato, è preferibile usare “correzione” e specificare che tutti gli altri contenuti restano validi, così da non generare confusione inutile.

Inviare una errata corrige può danneggiare la deliverability?

Sì, se viene inviata all’intera lista invece che al solo segmento esposto. Un secondo invio ravvicinato con oggetto simile verso gli stessi indirizzi corrisponde al profilo che i filtri antispam sono addestrati a penalizzare, e chi non aveva aperto la prima mail ha una probabilità più alta di segnalare la seconda come spam. Dal febbraio 2024 i mittenti che superano i cinquemila messaggi giornalieri verso account Gmail devono mantenere il tasso di spam segnalato sotto lo 0,30%: su diecimila messaggi consegnati bastano trenta segnalazioni per superare la soglia. Segmentare la rettifica e differenziare l’oggetto riduce sensibilmente questo rischio.

Un errore gestito bene vale più di un errore evitato

Dopo trent’anni passati a guardare campagne partire, e a volte partire male, la cosa che mi ha sorpreso di più è questa: i clienti perdonano l’errore, non perdonano il silenzio e non perdonano la confusione. Una rettifica arrivata in fretta, scritta da una persona con un nome, che dice chiaramente cosa era sbagliato e cosa bisogna fare adesso, produce quasi sempre più fiducia di quanta ne avesse tolta l’errore. Non è un paradosso: è che l’errore mostra come lavori quando le cose vanno storte, ed è l’unico momento in cui il tuo pubblico può verificarlo davvero. Se poi vuoi che questi episodi diventino rari, il lavoro vero non sta nella mail di scuse: sta nel processo che le sta a monte, negli stessi meccanismi che governano l’engagement quando tutto funziona.

Se stai rivedendo i tuoi flussi di comunicazione e vuoi capire dove il tuo processo di invio è più esposto, prima che sia un errore a segnalartelo, parliamone. Richiedi una consulenza gratuita e valutiamo insieme la situazione. Se invece preferisci partire da solo, ti lascio una lettura utile: scarica gratis il libro Siti da Incubo, dove racconto una raccolta piuttosto ampia di cose che nel digitale vanno storte, e come si rimettono in piedi.