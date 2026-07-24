User experience: cos’è, come si misura e come migliorarla davvero

La user experience è la differenza tra un sito che porta clienti e un sito che li fa scappare. In trent’anni di lavoro sul web ho visto progetti graficamente splendidi fallire in silenzio e siti apparentemente banali generare fatturato ogni giorno. Il motivo, quasi sempre, sta nell’esperienza che le persone vivono quando navigano: quanto in fretta trovano ciò che cercano, quanto si fidano di ciò che vedono, quanta fatica devono fare per completare un acquisto o una richiesta di contatto. In questa guida vediamo cos’è davvero la user experience, perché oggi pesa anche sul posizionamento su Google, come si misura con numeri concreti e come si migliora con un processo alla portata di una PMI. Compresi due temi che quasi nessuno tocca: gli obblighi normativi entrati in vigore nel 2025 e le pratiche scomode del settore.

User experience: cos’è e cosa significa davvero

La user experience, spesso abbreviata in UX, è l’insieme delle percezioni, delle emozioni e delle reazioni che una persona prova prima, durante e dopo l’interazione con un prodotto o un servizio digitale. Non riguarda solo l’estetica. Riguarda la facilità con cui l’utente raggiunge il suo obiettivo, la velocità delle pagine, la chiarezza dei testi, la sensazione di sicurezza durante un pagamento, perfino ciò che accade dopo, come un’email di conferma scritta bene.

Il termine ha un padre preciso: Don Norman, che lo coniò nei primi anni Novanta quando lavorava in Apple. Curiosamente, è lo stesso periodo in cui ho iniziato a occuparmi di digitale, e da allora la sostanza non è cambiata: le persone non comprano da chi le mette in difficoltà. Lo standard internazionale ISO 9241-210 formalizza questo approccio con il nome di progettazione centrata sull’utente, o Human-Centred Design: si parte dai bisogni reali delle persone, si progetta attorno a quei bisogni e si verifica con test, non con opinioni.

Un aspetto spesso trascurato è che l’esperienza utente non coincide con il singolo momento di utilizzo. La ricerca distingue tra la percezione momentanea, ciò che provo mentre clicco un pulsante, e l’esperienza complessiva, il giudizio che si sedimenta dopo giorni o settimane e che determina se tornerò e se parlerò bene o male di quel sito. È la seconda che costruisce o distrugge un brand. Per questo la user experience va progettata sull’intero percorso: dalla ricerca su Google alla pagina di ringraziamento, passando per email, fatture e assistenza post vendita.

UX e UI non sono la stessa cosa

Facciamo subito chiarezza su una confusione ricorrente. La UI, user interface, è l’interfaccia: pulsanti, colori, tipografia, layout. La UX è l’esperienza complessiva, di cui l’interfaccia è solo una parte. Un sito può avere una UI curatissima e una UX pessima: bello da vedere, impossibile da usare. Il contrario è più raro, perché un’interfaccia trascurata mina la fiducia. Servono entrambe, ma se dovete scegliere dove investire per prima, scegliete l’esperienza.

UX e customer experience: dove finisce una e inizia l’altra

La customer experience, CX, abbraccia l’intera relazione tra una persona e un’azienda: negozio fisico, assistenza telefonica, consegne, resi. La user experience è il capitolo digitale di quella relazione. Per una PMI italiana la distinzione è meno accademica di quanto sembri: il cliente che trova il sito lento giudica l’azienda, non il sito. L’esperienza online è ormai la prima impressione, e raramente c’è una seconda occasione per correggerla.

Perché la user experience decide i risultati del tuo sito

Partiamo dai numeri, che sono più convincenti di qualsiasi teoria. Secondo l’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm School del Politecnico di Milano, nel 2026 gli acquisti online degli italiani supereranno i 66,6 miliardi di euro, con 35 milioni di consumatori digitali attivi, come riporta il comunicato ufficiale degli Osservatori del Politecnico di Milano. Trentacinque milioni di persone che ogni giorno confrontano esperienze: la vostra e quella dei vostri concorrenti.

Il rovescio della medaglia lo fotografa l’ISTAT: solo il 20,4% delle imprese italiane con almeno 10 addetti vende online, anche se nell’arco di dieci anni i ricavi online delle PMI sono passati dal 4,8% al 14% del fatturato totale, secondo il rapporto ISTAT Imprese e ICT 2024. Tradotto: la domanda digitale cresce più in fretta dell’offerta delle nostre imprese. Chi presidia bene l’esperienza online si prende lo spazio lasciato libero dagli altri.

Nella mia esperienza con oltre 2.000 clienti in 12 paesi, il pattern è sempre lo stesso. Un’azienda investe nel rifacimento del sito, sceglie la grafica più moderna, poi si accorge che i contatti non arrivano. Quando analizziamo il percorso utente, troviamo le solite cause: form con dieci campi obbligatori, tempi di caricamento sopra i tre secondi da mobile, informazioni essenziali sepolte a tre clic di profondità. Non è un problema di bellezza. È un problema di esperienza, e va affrontato come si affronta lo sviluppo di un sito web professionale: con metodo, non con il gusto personale di chi lo costruisce.

E qui va detta una cosa scomoda che il settore preferisce tacere: molti restyling venduti come “miglioramento della user experience” sono operazioni puramente estetiche. Cambiano i colori, non i risultati. Se nessuno ha misurato nulla prima e nessuno misurerà nulla dopo, non è UX. È decorazione.

I principi di una buona user experience

La ISO 9241-210 e decenni di ricerca sull’usabilità convergono su alcuni pilastri che valgono per qualunque progetto digitale, dal sito vetrina all’e-commerce complesso.

Utilità : il sito risponde a un bisogno reale del pubblico, non ai gusti del titolare. Ogni pagina deve avere uno scopo verificabile.

: il sito risponde a un bisogno reale del pubblico, non ai gusti del titolare. Ogni pagina deve avere uno scopo verificabile. Usabilità : l’utente raggiunge il suo obiettivo con il minimo sforzo. Navigazione prevedibile, testi leggibili, percorsi corti.

: l’utente raggiunge il suo obiettivo con il minimo sforzo. Navigazione prevedibile, testi leggibili, percorsi corti. Desiderabilità : estetica, tono di voce e coerenza del brand creano una preferenza emotiva. Conta, ma arriva dopo le prime due.

: estetica, tono di voce e coerenza del brand creano una preferenza emotiva. Conta, ma arriva dopo le prime due. Accessibilità : contenuti fruibili anche da persone con disabilità, secondo le linee guida WCAG.

: contenuti fruibili anche da persone con disabilità, secondo le linee guida WCAG. Fiducia: trasparenza su chi siete, protezione dei dati, sicurezza tecnica. Un certificato scaduto o un banner ingannevole demoliscono in un secondo tutto il resto.

Sull’accessibilità serve un avviso che quasi nessun articolo italiano sull’argomento riporta. Dal 28 giugno 2025 è pienamente applicabile l’European Accessibility Act, la direttiva europea 2019/882 recepita in Italia, che estende gli obblighi di accessibilità anche a molti soggetti privati, e-commerce inclusi. L’accessibilità non è più una gentilezza da grandi gruppi: per molte imprese è un requisito normativo. Progettare esperienze accessibili oggi significa anche ridurre un rischio legale domani. Come consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Lodi ho visto quanto costa, in tempo e denaro, accorgersi degli obblighi solo dopo la contestazione.

User experience e SEO: cosa guarda Google

C’è un motivo molto pratico per cui la user experience dovrebbe interessare anche chi si occupa solo di vendite: Google la osserva. La documentazione ufficiale di Search Central spiega che i sistemi di ranking valutano l’esperienza sulle pagine attraverso una varietà di segnali, tra cui i Core Web Vitals, come descritto nella guida di Google Search Central sulla page experience. Il contenuto pertinente resta il fattore principale, ma a parità di qualità vince chi offre l’esperienza migliore.

I Core Web Vitals misurano tre cose concrete: quanto in fretta appare il contenuto principale, quanto rapidamente la pagina risponde alle interazioni e quanto si muovono gli elementi durante il caricamento. Sono metriche tecniche con effetti commerciali diretti, e per questo meritano un approfondimento dedicato: nella guida sui Core Web Vitals e il loro peso sulla SEO trovate come misurarli sul vostro sito, gratis.

Attenzione però a non ridurre la SEO a un fatto tecnico. Google premia i siti che soddisfano le persone, e lo fa con sempre maggiore precisione: contenuti che rispondono davvero alle domande, pagine da cui l’utente non torna indietro deluso, percorsi che si concludono. Ottimizzare la user experience e ottimizzare per i motori di ricerca sono ormai la stessa disciplina guardata da due angolazioni. Chi le tratta come reparti separati, con l’agenzia SEO da una parte e il grafico dall’altra, ottiene compromessi al ribasso da entrambe.

La user experience mobile, dove i clienti si vincono e si perdono

Il capitolo mobile merita una riflessione a parte, perché è qui che si concentra la distanza tra come le aziende immaginano il proprio sito e come i clienti lo vivono. La maggioranza del traffico dei siti che seguo arriva da smartphone, eppure quasi tutte le aziende approvano i progetti guardandoli da desktop, sullo schermo grande della sala riunioni. Ho scritto un’analisi su quanto il mobile friendly pesi ancora sul posizionamento, ma il punto non è solo Google: è che il vostro cliente vi sta guardando da un telefono, spesso in mobilità, con una connessione mediocre e un pollice solo a disposizione. E giudica in pochi secondi.

La user experience mobile ha regole proprie. I bersagli tattili devono essere abbastanza grandi da essere toccati senza errori. Le azioni principali devono stare nella zona raggiungibile dal pollice, non nell’angolo in alto. I testi devono essere leggibili senza zoom. I numeri di telefono devono essere cliccabili, perché su mobile la chiamata è spesso la conversione più naturale per una PMI locale. Sembrano dettagli, ma sommati fanno la differenza tra un preventivo richiesto e un cliente perso.

Per gli e-commerce il discorso si fa ancora più serio. Il checkout da smartphone è il punto in cui si accumulano gli abbandoni: campi difficili da compilare, metodi di pagamento assenti, costi di spedizione rivelati all’ultimo passaggio. Ogni attrito rimosso dal percorso di acquisto mobile si traduce in vendite recuperate, e con decine di miliardi di acquisti online che ormai transitano in gran parte da smartphone, la user experience dell’e-commerce non è un raffinamento: è il negozio stesso. Chi ha un punto vendita fisico non accetterebbe mai una porta d’ingresso che si inceppa una volta su tre. Online succede di continuo, e nessuno se ne accorge perché nessuno misura.

User experience e intelligenza artificiale: cosa sta cambiando

C’è un ultimo fronte, il più recente, che il contenuto tradizionale sulla user experience ignora quasi del tutto: l’intelligenza artificiale sta cambiando sia il modo in cui le persone arrivano ai siti sia ciò che si aspettano di trovarci. Le risposte generate dall’AI nei risultati di ricerca sintetizzano le informazioni e citano solo le fonti che ritengono più chiare e autorevoli. Un contenuto ben strutturato, con risposte dirette e dati verificabili, oggi lavora due volte: per l’utente che legge e per i sistemi AI che decidono se citarvi.

Sul fronte opposto, l’AI entra nell’esperienza stessa. Un assistente virtuale ben addestrato sui contenuti aziendali può rispondere alle domande dei clienti alle undici di sera, qualificare le richieste e fissare appuntamenti: per una PMI significa estendere l’orario di apertura senza estendere i turni. Ma vale l’avvertenza di sempre, e la ripeto ai clienti in ogni progetto: un chatbot approssimativo, che non capisce le domande e non sa passare la conversazione a un umano, peggiora la user experience invece di migliorarla. La tecnologia amplifica la qualità del progetto, nel bene e nel male.

L’AI aiuta anche dietro le quinte: analisi dei percorsi di navigazione, individuazione dei punti di abbandono, generazione di varianti da sottoporre ad A/B test. Sono strumenti potenti a condizione di usarli dentro un metodo. È l’approccio che seguo quando accompagno le PMI nell’adozione concreta e misurabile dell’intelligenza artificiale: prima gli obiettivi e le metriche, poi la tecnologia, mai il contrario.

Come si misura la user experience: metriche e test

Se non si misura, non è user experience: è opinione. La buona notizia è che misurare non richiede budget da multinazionale. Queste sono le metriche da cui partire.

Metrica Cosa misura Dove leggerla Tasso di conversione Percentuale di visitatori che completano l’azione desiderata Analytics del sito Task success rate Quanti utenti completano un compito assegnato nei test Test di usabilità Tempo al primo contenuto (LCP) Velocità percepita di caricamento PageSpeed Insights, Search Console Frequenza di abbandono del carrello Attriti nel percorso di acquisto Analytics e-commerce Profondità di scroll e mappe di calore Cosa gli utenti vedono e toccano davvero Strumenti di heatmap

Poi ci sono i test con persone reali. Bastano cinque utenti per far emergere la maggior parte dei problemi di usabilità di un sito: è una regola empirica nota da decenni nella ricerca sull’usabilità, e continua a funzionare. Date a cinque persone un compito preciso, per esempio “trova il prezzo di spedizione per la Sardegna”, e osservatele in silenzio. Senza suggerire, senza difendere il sito, senza spiegare “eh ma basta cliccare lì”. Quello che scoprirete in un’ora vale più di sei mesi di riunioni interne.

Ai numeri comportamentali conviene affiancare almeno una misura di percezione. I questionari standardizzati come il System Usability Scale, dieci domande in scala da uno a cinque, danno un punteggio confrontabile nel tempo e tra versioni diverse del sito. Anche il classico Net Promoter Score, con l’unica domanda “quanto ci consiglieresti a un collega?”, funziona bene se raccolto nel momento giusto del percorso. Non serve la perfezione statistica: serve una serie storica coerente, raccolta sempre nello stesso modo, che vi dica se le modifiche stanno migliorando o peggiorando le cose.

Volete un livello superiore? Gli A/B test: due versioni della stessa pagina, metà del traffico su ciascuna, e vince quella che converte di più. Funzionano particolarmente bene sulle pagine di atterraggio delle campagne, dove ogni punto percentuale di conversione ha un valore economico immediato. Su questo tema ho preparato una guida su come costruire una landing page che converte.

Migliorare la user experience di un sito: un processo in sei passi

Questo è il processo che applico ai progetti reali, ridotto all’essenziale perché sia replicabile anche internamente da una PMI.

Fotografia iniziale: raccogliete i numeri attuali. Conversioni, velocità, pagine di uscita, percorsi di navigazione. Senza baseline, qualsiasi “miglioramento” è indimostrabile. Ascolto degli utenti: interviste brevi a clienti reali e analisi delle richieste che arrivano ad assistenza e commerciali. Le domande frequenti al telefono sono contenuti mancanti sul sito. Priorità per impatto: correggete prima ciò che blocca i soldi. Un form che non funziona da mobile vale più di qualsiasi ritocco grafico. Prototipo e test: prima di sviluppare, verificate le modifiche su un prototipo con i soliti cinque utenti. Costa poco e evita di industrializzare un errore. Rilascio misurato: pubblicate e confrontate i numeri con la baseline dopo 30, 60 e 90 giorni. Non prima: i dati dei primi giorni mentono. Iterazione: la user experience non si “finisce”. Cambiano i dispositivi, le abitudini, le normative. Un ciclo di revisione ogni sei mesi è un buon ritmo per una PMI.

Un esempio anonimo dalla pratica recente rende l’idea meglio di qualsiasi teoria. Un’azienda del settore servizi con cui ho lavorato riceveva traffico decoroso ma pochissime richieste di preventivo. La fotografia iniziale ha mostrato che il form di contatto, undici campi obbligatori compreso il codice fiscale, veniva abbandonato da quasi tutti gli utenti che lo aprivano da smartphone. Lo abbiamo ridotto a quattro campi, spostato più in alto nella pagina e reso il numero di telefono cliccabile. Nessun restyling, nessuna nuova grafica, due giorni di lavoro. Nei tre mesi successivi le richieste sono più che raddoppiate a parità di traffico. Questo è il tipo di intervento che la misurazione rende visibile e che l’estetica da sola non troverà mai.

Vi sembra tanto lavoro? È meno di quanto pensiate. E comunque è sempre meno del costo di un sito rifatto due volte perché la prima non ha funzionato.

Dark patterns, sicurezza e fiducia: il lato della UX che nessuno racconta

Qui entriamo nel territorio che gli articoli sulla user experience evitano con cura, e che invece considero decisivo. Esiste una UX progettata contro l’utente: i dark patterns, interfacce costruite per spingere le persone verso azioni che non volevano compiere. Il pulsante di rifiuto dei cookie nascosto, l’abbonamento facile da attivare e impossibile da disdire, il conto alla rovescia finto che simula urgenza. Il Garante per la protezione dei dati personali li definisce percorsi progettati per influenzare l’utente verso azioni inconsapevoli e ne ha catalogato le modalità ingannevoli nella sua scheda ufficiale sui dark pattern, richiamando le linee guida europee dell’EDPB.

Come consulente privacy certificato e membro Federprivacy lo dico senza giri di parole: i dark patterns non sono furbizia commerciale, sono un rischio legale concreto oltre che un boomerang reputazionale. Le autorità europee hanno già sanzionato aziende per interfacce ingannevoli sui consensi. E i clienti, una volta accorti del trucco, non tornano.

C’è poi il capitolo sicurezza, che da ethical hacker certificato CPEH considero parte integrante dell’esperienza utente. Un form di contatto senza protezioni, un certificato HTTPS scaduto, un e-commerce che gestisce male i dati delle carte: tutto questo è user experience, perché la fiducia è un’esperienza. L’utente moderno riconosce i segnali di trascuratezza tecnica e se ne va prima ancora di leggere la vostra offerta. Un avviso del browser che segnala “sito non sicuro” azzera in un istante qualunque investimento in design.

La sintesi è semplice: un’esperienza utente eccellente è onesta e sicura per costruzione. Chi progetta il percorso più comodo per l’utente, invece del più redditizio nel breve termine, vince nel lungo periodo. L’ho verificato abbastanza volte da poterlo dare per assodato.

Gli errori di user experience che vedo più spesso

Dopo trent’anni e migliaia di siti analizzati, ho raccolto gli errori ricorrenti in un libro, e la lista purtroppo non invecchia. Questi sono i più frequenti e costosi.

Sito lento da mobile, testato solo da desktop in ufficio con la fibra.

Form di contatto con troppi campi obbligatori: ogni campo in più è una percentuale di richieste in meno.

Informazioni critiche assenti: prezzi indicativi, tempi di consegna, zone servite. L’utente che non trova risposta non chiama, cambia sito.

Menu organizzato secondo l’organigramma aziendale invece che secondo la logica del cliente.

Pop-up e banner che coprono il contenuto appena si atterra sulla pagina, esattamente ciò che la ricerca sull’usabilità sconsiglia da vent’anni.

Nessun dato di monitoraggio installato: il sito vive nel buio statistico e ogni decisione è un tiro di dadi.

Se vi riconoscete in almeno due di questi punti, il vostro sito sta quasi certamente perdendo clienti in silenzio. Nel mio libro Siti da Incubo li racconto con casi reali e soluzioni pratiche: potete scaricare gratuitamente Siti da Incubo e usarlo come checklist di partenza.

Da dove cominciare, concretamente

Non serve rifare tutto domani, e diffidate di chi ve lo propone come prima mossa. Serve iniziare a misurare oggi, con gli strumenti gratuiti che avete già a disposizione e mezza giornata di attenzione vera. Verificate la velocità delle pagine principali da smartphone, fate completare a cinque persone esterne un’azione chiave sul vostro sito, controllate che il banner dei cookie permetta di rifiutare con la stessa facilità con cui permette di accettare. Tre verifiche, un pomeriggio di lavoro, e avrete già più consapevolezza della vostra user experience di gran parte dei vostri concorrenti. Da lì, il processo in sei passi visto sopra vi dà la rotta, e i numeri vi diranno se state andando nella direzione giusta.

Riepilogo dei punti chiave

La user experience (UX) è l’insieme delle percezioni e delle reazioni di una persona nell’interazione con un sito o un servizio digitale, ed è un fattore diretto di fatturato: in Italia 35 milioni di consumatori digitali spenderanno oltre 66,6 miliardi di euro online nel 2026, ma solo il 20,4% delle imprese vende online. La UX si distingue dalla UI (l’interfaccia) e dalla customer experience (la relazione complessiva col brand) e poggia su utilità, usabilità, desiderabilità, accessibilità e fiducia. Google la valuta tramite la page experience e i Core Web Vitals. Si misura con metriche concrete (conversioni, task success, velocità) e test con utenti reali, e si migliora con un processo in sei passi basato su baseline, priorità e iterazione. Dal 2025 l’accessibilità è un obbligo normativo europeo anche per molti privati, e i dark patterns censiti dal Garante privacy costituiscono un rischio legale oltre che reputazionale.

Domande frequenti sulla user experience

Che cos’è la user experience?

La user experience (UX) è l’insieme delle percezioni, emozioni e reazioni che una persona prova prima, durante e dopo l’interazione con un prodotto o servizio digitale, come un sito web o un’app. Comprende facilità d’uso, velocità, chiarezza dei contenuti, accessibilità e senso di fiducia. Una buona UX permette all’utente di raggiungere il proprio obiettivo con il minimo sforzo e influisce direttamente su conversioni e fatturato.

Cosa significa UX e UI?

UX significa user experience, cioè l’esperienza complessiva dell’utente; UI significa user interface, cioè l’interfaccia grafica con cui l’utente interagisce: pulsanti, colori, tipografia, layout. La UI è una componente della UX: un sito può avere un’interfaccia bellissima ma un’esperienza pessima se è lento, confuso o poco affidabile. Le due discipline lavorano insieme ma non sono sinonimi.

Qual è la differenza tra customer experience e user experience?

La customer experience (CX) riguarda l’intera relazione tra una persona e un’azienda: punti vendita, assistenza, consegne, comunicazione. La user experience (UX) è la parte digitale di questa relazione, cioè l’esperienza vissuta su sito, app e strumenti online. La UX è quindi un sottoinsieme della CX: per molte aziende è la prima impressione che il cliente riceve del brand.

Quali sono i tre pilastri della UX?

I tre pilastri fondamentali della user experience sono utilità (il sito risponde a un bisogno reale dell’utente), usabilità (l’obiettivo si raggiunge con il minimo sforzo) e desiderabilità (l’esperienza è piacevole e coerente con il brand). A questi si aggiungono oggi accessibilità, che dal 2025 è anche un obbligo normativo europeo per molti soggetti privati, e fiducia, legata a trasparenza e sicurezza dei dati.

Quali sono gli obiettivi principali della user experience?

Gli obiettivi principali della UX sono aumentare il tasso di conversione di siti ed e-commerce, migliorare la facilità di navigazione, accrescere la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti e ridurre gli abbandoni nei momenti critici, come il checkout o l’invio di un form. Per le aziende si traducono in più contatti e vendite a parità di traffico; per gli utenti, in meno tempo e fatica per ottenere ciò che cercano.

Quanto guadagna un UX designer in Italia?

La retribuzione di un UX designer in Italia varia sensibilmente in base a seniority, città, settore e dimensione dell’azienda: un profilo junior parte da stipendi in linea con le altre figure digitali entry level, mentre i profili senior e i lead con esperienza di ricerca utente e strategia possono superare ampiamente la media nazionale. Più che la sigla nel titolo, pesano il portfolio, la capacità di misurare i risultati e l’esperienza su progetti reali.

Trasforma l’esperienza utente in risultati misurabili

La user experience non è un vezzo da designer: è il modo in cui il vostro sito tratta le persone che potrebbero diventare clienti. Si definisce con metodo, si misura con numeri, si migliora con un processo. E oggi include anche responsabilità precise, dall’accessibilità alla correttezza dei consensi. Il primo passo non costa nulla: guardare il proprio sito con gli occhi di chi lo usa, magari con l’aiuto di qualcuno che lo fa di mestiere da trent’anni.

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