Twitter analytics nel 2026: come leggere le statistiche di X e capire se ne vale la pena

Twitter analytics è una di quelle espressioni che il web italiano continua a cercare, anche se lo strumento a cui si riferisce non esiste più nella forma che quasi tutte le guide descrivono. Twitter oggi si chiama X, la vecchia dashboard gratuita di analytics.twitter.com è stata pensionata e i dati completi del tuo account sono finiti dietro un abbonamento. Nel frattempo la piattaforma ha perso quasi un terzo dei suoi utenti italiani in un solo anno. Se gestisci la comunicazione di una PMI, quindi, la domanda non è soltanto come leggere le statistiche dei tuoi post: è capire se quei numeri giustificano ancora il tempo e il budget che investi. In questa guida trovi entrambe le risposte, con i dati aggiornati e senza il copia e incolla delle guide ferme al 2014.

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Cos’è twitter analytics e perché oggi si chiama X analytics

Partiamo dal principio, perché qui la storia conta. Nel luglio 2014 Twitter aprì a tutti la sua piattaforma di statistiche: bastava un account per vedere impression, interazioni ed engagement di ogni singolo tweet. Fu una piccola rivoluzione. Per la prima volta chiunque, non solo gli inserzionisti, poteva misurare la propria presenza sul social con dati ufficiali e gratuiti.

Quel mondo è finito. Nel 2023 Elon Musk ha ribattezzato la piattaforma in X e, nei mesi successivi, ha progressivamente spostato le analytics complete dietro l’abbonamento Premium. La vecchia dashboard pubblica non c’è più. Chi oggi cerca “twitter analytics” su Google trova ancora decine di articoli italiani che spiegano come accedere a uno strumento gratuito che non esiste: li riconosci perché mostrano schermate con il logo dell’uccellino blu e parlano di “tweet” come se nulla fosse cambiato.

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Detto questo, il bisogno che c’era dietro non è sparito, anzi. Misurare i risultati resta il fondamento di qualsiasi strategia di social media marketing degna di questo nome: senza numeri stai navigando a vista, e sui social navigare a vista significa quasi sempre buttare tempo. Quello che è cambiato è dove trovi quei numeri, quanto ti costano e, soprattutto, quanto valgono per il tuo business.

Una precisazione di metodo prima di proseguire. In trent’anni di lavoro sul digitale ho visto piattaforme nascere, esplodere e svuotarsi. Il pattern è sempre lo stesso: quando un social inizia a far pagare i dati che prima regalava, sta monetizzando la sua base utenti matura, non sta crescendo. È un segnale che chi fa impresa deve saper leggere, e ci torneremo con i numeri italiani alla mano.

Come accedere alle statistiche di X nel 2026

Vediamo cosa puoi vedere davvero oggi, account alla mano. Le strade sono due e dipendono da quanto sei disposto a pagare.

Con un account gratuito l’accesso è limitato al singolo post. Sotto ogni contenuto pubblicato trovi l’icona delle statistiche (il piccolo grafico a barre): toccandola vedi visualizzazioni, interazioni, engagement rate, visite al profilo generate e nuovi follower ottenuti da quel post. Sono dati puntuali, utili per capire al volo se un contenuto ha funzionato, ma non esiste più una vista d’insieme: niente andamento mensile, niente confronti, niente dati aggregati sull’account.

Con X Premium si sblocca la dashboard di account analytics, raggiungibile da x.com/i/account_analytics. Qui torni ad avere qualcosa di simile alla vecchia esperienza: panoramica delle impression su periodi confrontabili, andamento dei follower, post migliori, visite al profilo e una sezione dedicata ai video con retention e tasso di completamento. Per gli inserzionisti esiste poi un livello ulteriore: la piattaforma pubblicitaria offre il Post Activity Dashboard e il Video Activity Dashboard con metriche di dettaglio come impression, risultati, engagement rate e costo per risultato, come documentato nella pagina ufficiale X Ads analytics.

In pratica la situazione è questa: gratis vedi le foglie, a pagamento vedi l’albero. Ed è una scelta commerciale precisa di X, non un caso. Vale la pena dirlo chiaramente perché molte guide italiane ancora in prima pagina su Google descrivono la dashboard gratuita del 2014 come se fosse attiva, e chi le segue perde mezz’ora a cercare menu che non esistono più.

Per orientarti a colpo d’occhio, ecco il confronto tra i due livelli di accesso così come si presentano oggi:

Cosa puoi vedere Account gratuito X Premium Statistiche del singolo post (visualizzazioni, interazioni, engagement rate) Sì Sì Dashboard aggregata dell’account con andamento nel tempo No Sì Andamento e analisi dei follower No Sì Metriche video avanzate (retention, tasso di completamento) No Sì Visualizzazioni pubbliche dei post di altri profili Sì Sì Dashboard pubblicitarie (Post e Video Activity Dashboard) Solo inserzionisti Solo inserzionisti

La procedura concreta, per chi parte da zero, richiede un minuto. Da smartphone: apri l’app di X, tocca un tuo post, poi l’icona del grafico a barre nella riga delle interazioni, e si apre la schermata con tutte le metriche di quel contenuto. Da computer: stessa icona sotto il post, oppure, se hai Premium, vai direttamente su x.com/i/account_analytics per la vista d’insieme. Se l’icona non compare, controlla di essere loggato con l’account giusto: le statistiche sono visibili solo al proprietario del profilo.

C’è anche una terza via, parziale: le statistiche pubbliche. Le visualizzazioni dei post altrui sono visibili a tutti, quindi puoi ancora osservare cosa funziona per i profili della tua nicchia, con la stessa logica con cui si studiano le statistiche pubbliche dei video dei concorrenti su YouTube. Non avrai mai i loro dati di engagement completi, ma per un’analisi competitiva di base è più di quanto molti immaginino.

Le metriche che contano davvero e quelle di vanità

Avere accesso ai dati è il primo passo. Saperli interpretare è quello che separa chi usa i social come strumento di business da chi colleziona numeri per sentirsi bravo. Facciamo ordine sulle metriche principali che twitter analytics, o meglio X analytics, mette a disposizione.

Una premessa che faccio sempre: le metriche di twitter analytics non sono né buone né cattive, sono risposte. Il problema è che la maggior parte delle persone le consulta senza aver fatto una domanda. Prima di aprire qualsiasi dashboard chiediti cosa vuoi ottenere da X: notorietà, traffico, relazioni con la stampa, assistenza clienti. Ogni obiettivo ha le sue metriche di riferimento, e leggere quelle sbagliate è peggio che non leggerne affatto, perché ti dà la sensazione di controllo senza il controllo.

Le impression (o visualizzazioni) indicano quante volte il tuo post è comparso sullo schermo di qualcuno. È la metrica più citata ed è anche la più sopravvalutata: un’impression non è una lettura, è un passaggio davanti agli occhi. Da sola non dice nulla sulla qualità dell’attenzione ricevuta.

L’engagement rate è già più interessante: misura il rapporto tra interazioni (like, repost, risposte, click) e visualizzazioni. Ti dice se il contenuto ha smosso qualcosa. Su X un engagement rate sano per un account aziendale si muove tipicamente su valori bassi, nell’ordine di pochi punti percentuali, quindi non farti ingannare da chi promette numeri a due cifre come standard.

Le metriche che io guardo per prime con i clienti, però, sono altre due. La prima: i click sul link, quando il post ne contiene uno, perché sono l’unico ponte misurabile tra X e il tuo sito. La seconda: le visite al profilo, perché segnalano curiosità reale verso chi sei, non solo verso il singolo contenuto. La crescita dei follower va letta con la stessa logica: mille follower in target valgono più di diecimila raccolti a caso, come spiego nella guida su come aumentare i follower su Twitter ragionando sulla qualità dei profili prima che sulla quantità.

E qui arriva il punto che quasi tutte le guide saltano: le statistiche interne di X finiscono dove inizia il tuo business. Un post con centomila visualizzazioni che non porta nessuno sul tuo sito vale meno di un post con mille visualizzazioni che genera tre richieste di preventivo. Per chiudere il cerchio devi incrociare i dati di X con quelli del tuo sito, usando parametri di tracciamento UTM sui link che pubblichi: nella guida a Google Analytics 4 trovi come impostare questa misurazione passo dopo passo. Solo così scopri se X ti porta traffico che converte o soltanto applausi.

Conviene ancora investire su X in Italia? Guardiamo i numeri

Questa è la sezione che non troverai nelle altre guide, ed è quella che vale la lettura. Prima di ottimizzare le statistiche di uno strumento, un imprenditore dovrebbe chiedersi se lo strumento merita ancora il suo tempo. I dati per rispondere esistono e sono pubblici.

Secondo il report Digital 2026 di DataReportal, a fine 2025 X contava circa 5 milioni di utenti in Italia, in calo di quasi il 30% rispetto all’anno precedente, a fronte di 41,2 milioni di utenti social complessivi nel Paese, come riportato in Digital 2026: Italy. Lo stesso report invita alla cautela perché i dati degli strumenti di pianificazione di X oscillano parecchio, ma la direzione è inequivocabile e chiunque lavori sul campo la conferma: X in Italia è un social di nicchia, forte su informazione, politica, tecnologia e sport, marginale quasi ovunque altrove.

Nel frattempo le imprese italiane continuano a presidiare i social in massa: l’ISTAT rileva che il 59% delle aziende con almeno dieci addetti li utilizza, come documentato nel report Imprese e ICT 2025. Il punto è dove concentrano la presenza. Gli italiani passano in media quasi due ore al giorno sui social, secondo i dati italiani di We Are Social pubblicati in Digital 2025, ma quel tempo si distribuisce soprattutto su altre piattaforme. Presidiare X “perché bisogna esserci” è una strategia del 2015 applicata al 2026.

Attenzione anche a un dettaglio che sposta parecchio le valutazioni: il calo degli utenti non è uniforme. Alcune community italiane su X restano vive e molto attive, penso a chi segue tecnologia, finanza, giornalismo e calcio, mentre interi settori consumer hanno di fatto traslocato altrove. Per questo i dati aggregati nazionali vanno sempre incrociati con le tue statistiche: se il tuo engagement tiene mentre la piattaforma cala, occupi una nicchia che ti premia; se cala insieme alla piattaforma, stai remando contro la corrente.

Ti racconto un caso reale, anonimo come sempre. Un’azienda B2B del settore servizi, mia cliente, pubblicava su X tre volte a settimana da anni, per abitudine più che per scelta. Abbiamo fatto quello che andrebbe fatto sempre: sei mesi di dati alla mano, abbiamo confrontato visualizzazioni, click verso il sito e contatti generati per ciascun canale. Risultato: X produceva il 2% del traffico social e zero richieste commerciali, mentre LinkedIn, con la metà dei post, generava contatti reali. Il budget è stato spostato, i risultati misurabili sono arrivati nel trimestre successivo. Nessuna magia: solo la disciplina di leggere i numeri senza affezionarsi alle piattaforme.

Significa che X va abbandonata? No, e diffida di chi risponde con un sì o un no senza guardare i tuoi dati. Ci sono attività per cui X resta preziosa: chi fa informazione, chi dialoga con giornalisti e istituzioni, chi opera nella tecnologia o nello sport, chi presidia il customer care in tempo reale. La risposta onesta è che dipende da dove sta il tuo pubblico, e le statistiche servono esattamente a scoprirlo. Quello che non puoi più permetterti è restarci per inerzia.

Per decidere con metodo, queste sono le cinque domande che faccio a ogni azienda prima di confermare o tagliare un canale social, X compresa:

Il tuo pubblico è attivo lì? Non “presente”: attivo. Verifica quanti dei tuoi clienti reali interagiscono su X, non quanti hanno un account dormiente.

Il canale genera traffico o contatti misurabili? Se dopo sei mesi di pubblicazione costante i click verso il sito restano irrilevanti, il dato ha già parlato.

Il costo reale è sostenibile? Conta le ore di produzione dei contenuti, non solo l’eventuale abbonamento: il tempo di chi scrive è il costo più alto e più sottovalutato.

Cosa otterresti spostando lo stesso sforzo altrove? È la domanda del costo opportunità, quella che nessuno si fa e che cambia più decisioni di tutte.

Esistono ragioni non commerciali per restare? Rassicurare gli stakeholder, presidiare la reputazione, mantenere un canale di crisi: sono motivi legittimi, purché dichiarati e non mascherati da strategia di vendita.

Rispondere richiede un pomeriggio di lavoro sui dati. Non rispondere costa, in silenzio, dodici mesi l’anno.

Tool di terze parti: cosa è rimasto dopo la stretta sulle API

Fino a qualche anno fa esisteva un piccolo ecosistema di strumenti gratuiti per analizzare Twitter: contatori di hashtag, analisi dei follower, report automatici. Anche qui serve un aggiornamento che le guide più datate non fanno. Nel 2023 X ha chiuso l’accesso gratuito alle sue API e ha introdotto piani a pagamento con costi elevati per chi sviluppa applicazioni. La conseguenza è stata una moria: molti tool gratuiti storici hanno chiuso o sono diventati inutilizzabili nella versione free.

Cosa resta oggi? Sostanzialmente tre categorie. Le suite professionali di social media management, a pagamento, che includono X tra i canali analizzati e permettono report comparativi tra piattaforme. Gli strumenti di social listening, pensati per monitorare menzioni e conversazioni più che le performance del tuo account. E infine i calcolatori puntuali di engagement, spesso gratuiti, che analizzano dati pubblici di un profilo senza bisogno di accesso all’account.

Vale la pena spendere una parola anche su chi cerca “twitter analytics gratis” sperando di ritrovare l’esperienza di una volta: quella ricerca oggi porta quasi solo a delusioni o ad articoli obsoleti. I calcolatori pubblici ti danno una fotografia superficiale di un profilo, utile per una prima occhiata a un concorrente, ma nessuno strumento esterno può più restituirti i dati completi del tuo account senza passare dall’abbonamento alla piattaforma o da una suite professionale. Chi ti promette il contrario sta rivendendo stime, non statistiche.

Il consiglio pratico è di non scegliere mai un tool partendo dal tool. Prima definisci cosa devi misurare e con quale frequenza, poi verifica se i dati nativi di X ti bastano, e solo alla fine valuta se un abbonamento esterno si ripaga. Ho visto troppe PMI pagare suite da centinaia di euro l’anno per generare report che nessuno leggeva. Lo strumento più costoso non è quello che paghi: è quello che usi senza sapere perché.

Dal dato alla decisione: un metodo in quattro passaggi

Le statistiche servono a decidere, non a riempire slide. Il metodo che uso con le PMI è volutamente semplice, perché un processo semplice viene eseguito e uno complicato viene abbandonato. L’ho affinato in anni di riunioni in cui report bellissimi finivano in un cassetto, e funziona proprio perché sta in una pagina: quattro passaggi, una responsabilità chiara, una decisione alla fine.

Primo passaggio: definisci una cadenza fissa di analisi, mensile per la maggior parte delle attività. Guardare i numeri ogni giorno produce ansia, non strategia. Secondo: isola tre metriche coerenti con il tuo obiettivo. Se vuoi traffico, guarda click e visite; se vuoi autorevolezza, guarda risposte, repost e visite al profilo. Terzo: confronta ogni mese con il precedente e con lo stesso mese dell’anno prima, perché i social hanno stagionalità come qualsiasi altro canale. Quarto: da ogni analisi deve uscire una sola azione concreta per il mese successivo. Una, non dieci.

Dentro questo metodo sopravvive benissimo un classico che consigliavo già anni fa: il second chance post. I contenuti che hanno performato meglio meritano una seconda pubblicazione a distanza di tempo, riformulata, perché la vita utile di un post su X si esaurisce in poche ore e la maggior parte del tuo pubblico non l’ha mai visto. È interessante notare come questa tecnica funzioni ancora oggi, a dimostrazione che le buone pratiche editoriali invecchiano molto più lentamente delle piattaforme. Anche l’orario e la frequenza contano, e valgono le stesse logiche che trovi nella guida su come schedulare i post per ottenere più traffico: i pattern generali aiutano, ma i tuoi dati battono qualsiasi statistica media.

Un ultimo tassello: tutto questo funziona se le analisi vivono dentro una pianificazione, non come rito isolato. Se vuoi strutturare il processo dalla strategia al calendario editoriale, la guida al social media planning mostra come incastrare misurazione, obiettivi e produzione dei contenuti in un flusso sostenibile anche per un team piccolo.

Gli errori che vedo più spesso nella lettura delle statistiche

Dopo trent’anni passati a leggere report insieme agli imprenditori, gli errori di interpretazione si ripetono con una regolarità quasi comica. Te li elenco perché riconoscerli vale più di qualsiasi tool.

Il primo è inseguire le impression. Un post che “fa numeri” gratifica, ma se quei numeri non si trasformano mai in visite, richieste o vendite stai ottimizzando l’applauso, non il risultato. Il secondo errore è il campione troppo piccolo: giudicare una strategia da tre post è come giudicare un ristorante dall’antipasto. Servono almeno un paio di mesi di dati omogenei prima di trarre conclusioni, perché su volumi piccoli una singola giornata fortunata stravolge le medie.

Il terzo errore è confrontarsi con i benchmark sbagliati. Le medie di settore che circolano online arrivano quasi sempre da mercati anglosassoni, con volumi e abitudini diverse dalle nostre: il confronto più onesto è con te stesso, mese su mese. Il quarto è ignorare il contesto della piattaforma: se l’engagement cala su tutto X, e con un bacino di utenti in contrazione succede, il tuo calo potrebbe non dipendere dai tuoi contenuti. Distinguere il vento dalla vela è metà del lavoro di analisi.

L’ultimo errore è il più sottile: misurare senza aver definito prima cosa significa “successo”. Se non hai fissato un obiettivo, qualsiasi numero può essere raccontato come una vittoria, e nel dubbio lo sarà. La misurazione onesta comincia sempre prima della pubblicazione, mai dopo. D’altra parte è lo stesso principio che vale per ogni attività di marketing: prima il traguardo, poi il cronometro.

Riepilogo dei punti chiave

Twitter analytics oggi si chiama X analytics e non è più lo strumento gratuito lanciato nel 2014: con un account free vedi solo le statistiche del singolo post, mentre la dashboard completa dell’account richiede X Premium. Le metriche da presidiare sono engagement rate, click sul link e visite al profilo, molto più delle impression, e vanno sempre incrociate con Google Analytics 4 per capire se X porta traffico che converte. I dati italiani impongono una riflessione: X conta circa 5 milioni di utenti in Italia, in calo di quasi il 30% in un anno, quindi prima di ottimizzare le statistiche conviene verificare se il proprio pubblico è davvero lì. Il metodo consigliato per le PMI: analisi mensile, tre metriche legate all’obiettivo, confronto con i periodi precedenti e una sola azione correttiva per volta. I tool gratuiti di terze parti sono in gran parte spariti dopo la chiusura delle API.

Domande frequenti su twitter analytics

Come si vedono le statistiche di un profilo X (ex Twitter)?

Per i singoli post basta toccare l’icona del grafico a barre visibile sotto ogni contenuto pubblicato: mostra visualizzazioni, interazioni, engagement rate, visite al profilo e nuovi follower generati. Per la dashboard completa dell’account, con andamenti e confronti nel tempo, serve un abbonamento X Premium: si accede da x.com/i/account_analytics.

Twitter analytics è ancora gratuito?

Solo in parte. La vecchia piattaforma gratuita analytics.twitter.com, aperta a tutti nel 2014, non esiste più. Oggi gratuitamente vedi le statistiche dei singoli post del tuo account e le visualizzazioni pubbliche dei post altrui, mentre la dashboard aggregata dell’account è riservata agli abbonati X Premium.

Come si accede alle analytics di X senza Premium?

Senza Premium puoi consultare le statistiche post per post dall’icona del grafico sotto ogni contenuto, osservare le visualizzazioni pubbliche dei profili concorrenti e tracciare i click verso il tuo sito aggiungendo parametri UTM ai link, leggendo poi i risultati in Google Analytics 4. Non è possibile invece recuperare la vista aggregata dell’account senza abbonamento.

Quanto paga X per un milione di visualizzazioni?

Non esiste una tariffa fissa. Il programma di monetizzazione di X ripartisce i ricavi in base alle interazioni degli utenti abbonati con i tuoi contenuti, non alle semplici visualizzazioni, e richiede requisiti di accesso tra cui l’abbonamento Premium e soglie minime di seguito e attività. I compensi variano quindi molto da account ad account e qualsiasi cifra puntuale circolata online va presa con cautela.

Posso vedere le statistiche di un altro account?

In parte sì. Le visualizzazioni dei post sono pubbliche, quindi puoi osservare la portata dei contenuti di qualsiasi profilo, e alcuni strumenti esterni stimano l’engagement analizzando i dati pubblici. Le metriche complete di un account, come click, visite al profilo e dati demografici, restano però visibili solo al proprietario.

Misura quello che conta, anche fuori da X

Il succo di questa guida sta in una frase: le statistiche di X sono utili solo se le usi per decidere. Decidere cosa pubblicare, certo, ma prima ancora decidere se e quanto investire su una piattaforma che in Italia sta cambiando pelle. Le aziende che ottengono risultati dai social non sono quelle con più follower: sono quelle che misurano con onestà, tagliano quello che non funziona e raddoppiano su quello che porta clienti veri. Vale per X come per qualsiasi altro canale.

Se vuoi capire quali piattaforme meritano davvero il budget della tua azienda, con un’analisi basata sui tuoi dati e non sulle mode del momento, parliamone. Richiedi una consulenza gratuita: contattami da qui e costruiamo insieme una presenza social misurabile e sostenibile.