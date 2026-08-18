Come scrivere un articolo per un blog: la guida operativa 2026

Capire come scrivere un articolo per un blog nel 2026 significa fare i conti con qualcosa che fino a due anni fa non esisteva: il tuo testo non viene più letto soltanto da persone e da un crawler, ma anche da sistemi generativi che lo riassumono, lo citano o lo ignorano prima ancora che qualcuno arrivi sulla tua pagina. Le guide in circolazione continuano a spiegarti il titolo accattivante e i paragrafi brevi. Sono consigli corretti, ma incompleti: dal 2 agosto 2026 esiste anche un obbligo normativo europeo che riguarda direttamente chi pubblica testi scritti con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, e quasi nessuno ne parla. In questa guida trovi il metodo completo, dalla ricerca preliminare alla pubblicazione, con la parte legale e la parte generativa che altrove mancano.

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Cosa cerca davvero chi legge, e perché quasi tutti sbagliano qui

Chi arriva su un articolo di blog non cerca un articolo. Cerca la risposta a una domanda che si è formata nella sua testa qualche secondo prima di aprire Google. Sembra una distinzione da manuale, invece è la differenza tra un contenuto che trattiene e uno che viene abbandonato in otto secondi.

Nella mia pratica quotidiana con le PMI italiane vedo ripetersi sempre lo stesso schema. L’imprenditore decide l’argomento partendo da quello che vuole raccontare, non da quello che il suo pubblico sta cercando. Il risultato è un pezzo tecnicamente ben scritto che non risponde a nessuna domanda reale. Google lo indicizza, nessuno lo legge, e dopo sei mesi qualcuno conclude che “il blog non funziona”.

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Il punto di partenza corretto è l’intento di ricerca. Chi digita “come scrivere un articolo per un blog” vuole un metodo replicabile, non un saggio sulla storia del blogging. Chi digita “esempi di articoli per blog” vuole vedere, non capire. Chi digita “quanto deve essere lungo un articolo” vuole un numero e una motivazione. Tre query vicine, tre contenuti diversi.

C’è poi una variabile che in Italia pesa più che altrove. Secondo l’ultima rilevazione ISTAT, nel 2025 solo il 54,3% degli italiani tra 16 e 74 anni possiede almeno competenze digitali di base, con un divario enorme tra i giovani e la fascia over 65, come documenta il report Cittadini e ICT dell’ISTAT. Se il tuo pubblico è italiano e non è composto da addetti ai lavori, scrivere “implementa una strategia omnicanale data-driven” è un modo elegante per farti chiudere la pagina. Questo dato dovrebbe cambiare il tuo registro molto più di qualsiasi consiglio sul tone of voice.

Il lavoro che viene prima della scrittura

Un buon articolo si decide prima di aprire l’editor. La fase di preparazione occupa, nella mia esperienza, tra il 30% e il 40% del tempo totale, ed è quella che i blog aziendali saltano quasi sempre.

Scegliere l’argomento partendo dai dati

Le idee vengono da tre posti, in quest’ordine di affidabilità: le domande che i clienti fanno davvero (email, telefonate, commenti, assistenza), i dati di ricerca reali su volumi e difficoltà, e infine l’intuizione. L’ordine conta. Un argomento con 50 ricerche mensili e un’intenzione commerciale chiara vale più di uno con 5.000 ricerche generiche che non porteranno mai un contatto.

Vale la pena guardare anche cosa già copre il tuo sito. Se hai un contenuto che tratta lo stesso tema da un’angolazione simile, non ne servono due: si finisce per farsi concorrenza da soli, e Google sceglie male al posto tuo. Prima di aprire un pezzo nuovo, chiediti se non convenga rafforzare quello che c’è. Ho scritto una guida dedicata a quali contenuti si posizionano bene su Google che approfondisce questo criterio di selezione.

Studiare la SERP prima di scrivere una riga

Apri Google, cerca la tua query, e guarda cosa c’è. Non per copiarlo, ma per capire due cose: qual è il formato che Google sta premiando (guida lunga, lista, tutorial, pagina di confronto) e cosa manca a tutti. Il secondo punto è quello che decide se il tuo articolo avrà una possibilità.

Se i primi cinque risultati sono tutti guide da 2.000 parole strutturate allo stesso modo, pubblicare la sesta guida identica è tempo buttato. Serve un angolo: un dato che nessuno ha, un’esperienza diretta che nessuno può raccontare, una sezione che affronta un aspetto che gli altri evitano. Senza angolo, la lunghezza non salva niente.

Definire il lettore e l’obiettivo

Due domande, risposta scritta, prima di iniziare. Chi è la persona che leggerà questo pezzo e in che momento del suo percorso si trova? Cosa deve succedere dopo che ha finito di leggere? Se la seconda risposta è “niente”, stai scrivendo un diario, il che è perfettamente legittimo ma richiede regole diverse.

La struttura di un articolo che regge

La struttura non è un vincolo estetico. È il modo in cui il lettore capisce dove si trova e decide se restare. Un articolo ben strutturato si legge anche a salti, ed è esattamente così che viene letto sul telefono.

Il titolo

Il titolo ha due lavori distinti: farsi cliccare nei risultati di ricerca e mantenere la promessa una volta aperto. Deve contenere la parola chiave principale in forma naturale, restare sotto i 60 caratteri circa per non venire tagliato, e dire con precisione cosa il lettore otterrà. “Consigli utili per il tuo blog” non dice niente. “Come scrivere un articolo per un blog: la struttura in 7 passaggi” dice tutto.

Evita la promessa che non puoi mantenere. Un titolo che annuncia “il metodo definitivo” seguito da tre consigli generici produce un abbandono immediato, e quel segnale Google lo raccoglie.

L’introduzione

Hai due frasi. La prima deve riconoscere il problema del lettore in modo che lui pensi “sì, è esattamente il mio caso”. La seconda deve promettere la soluzione e anticipare cosa troverà. La parola chiave principale va nel primissimo periodo, non per compiacere Google ma perché conferma al lettore di essere nel posto giusto.

Il cestino delle introduzioni contiene sempre le stesse formule: “in questo articolo esploreremo”, “il mondo del digitale è in continua evoluzione”, “come tutti sappiamo”. Sono parole che occupano spazio senza portare informazione. Tagliale.

Il corpo

Ogni sezione H2 affronta un blocco tematico autonomo, ogni H3 lo articola. La regola pratica che uso: se una sezione supera le 400 parole senza un sottotitolo, probabilmente contiene due argomenti travestiti da uno. Se una sezione sta sotto le 80 parole, probabilmente non meritava un titolo proprio.

I titoli devono essere descrittivi, non creativi. “Il momento della verità” non dice al lettore cosa troverà sotto. “Come misurare i risultati dopo la pubblicazione” sì. Vale anche per le AI che leggono il tuo testo: un heading chiaro è un’etichetta semantica, un heading poetico è rumore. Sulla gerarchia dei titoli ho affrontato il tema in modo specifico parlando della struttura di un blog e degli errori più frequenti che vedo nei siti aziendali.

La chiusura

La conclusione non è un riassunto. È il punto in cui trasformi la lettura in azione. Ricapitola in due frasi la cosa più importante, poi indica il passo successivo concreto: un altro contenuto da leggere, uno strumento da provare, una conversazione da iniziare. Una chiusura che finisce con “speriamo che questo articolo ti sia stato utile” è una chiusura sprecata.

Come si scrive concretamente: ritmo, chiarezza, formattazione

Qui entriamo nel mestiere vero e proprio. Sapere come scrivere un articolo per un blog in modo che venga effettivamente letto fino in fondo dipende da tre variabili che si possono controllare.

Il ritmo. Alterna frasi brevi e frasi lunghe. Una sequenza di frasi tutte della stessa lunghezza produce un effetto ipnotico e monotono che allontana il lettore, e tra l’altro è uno dei segnali più riconoscibili dei testi generati automaticamente senza revisione. Tre frasi consecutive della stessa misura sono già troppe.

La chiarezza. Preferisci la forma attiva. Elimina gli avverbi che non aggiungono informazione. Sostituisci ogni termine tecnico che il tuo lettore potrebbe non conoscere, oppure spiegalo la prima volta che lo usi. Un test che funziona: leggi il paragrafo ad alta voce. Se ti manca il fiato o inciampi, la frase va spezzata.

La formattazione. Paragrafi da tre o quattro righe su desktop, che diventano sei o sette su smartphone. Grassetti sui concetti chiave, non su frasi intere. Elenchi puntati quando ci sono elementi realmente paralleli, non per spezzare visivamente un ragionamento che è discorsivo per natura. L’abuso di liste è oggi uno dei difetti più diffusi, e rende il testo impossibile da seguire come argomentazione.

Un avvertimento sulla lunghezza. Non esiste un numero magico di parole. Esiste la lunghezza necessaria a esaurire l’argomento per quel preciso intento di ricerca. Se la risposta sta in 800 parole, scriverne 3.000 è un danno, non un vantaggio. Se l’argomento è complesso e la concorrenza copre 4.000 parole, fermarsi a 1.200 significa arrivare al tavolo senza carte.

Quale tipo di articolo scegliere, e perché la scelta viene prima della scrittura

Non tutti gli articoli fanno lo stesso lavoro. Trattare ogni contenuto allo stesso modo è un errore di impostazione che si paga in conversioni, non in posizionamento. Prima di scrivere conviene decidere quale formato serve, perché il formato determina la struttura, la lunghezza e il tipo di prova che devi portare.

Questa è la mappa che uso con i clienti quando costruiamo un piano editoriale. La colonna che conta di più è l’ultima, perché è quella che dice se quel contenuto porterà contatti o soltanto visite.

Tipo di articolo Intento servito Lunghezza tipica Prova richiesta Ritorno atteso Guida approfondita Informativo, alto in imbuto 2.500-5.000 parole Metodo completo, fonti citate Autorevolezza e traffico stabile nel tempo Tutorial passo passo Operativo, “come si fa” 1.200-2.500 parole Sequenza verificabile, esempi reali Fiducia immediata, alto tasso di salvataggio Articolo di confronto Commerciale, valutazione 1.500-3.000 parole Criteri dichiarati, limiti onesti Contatti qualificati, vicino alla decisione Case study Commerciale, prova sociale 800-1.800 parole Contesto, numeri, ostacoli incontrati Il formato che converte meglio in assoluto Analisi di attualità Informativo, tempo-dipendente 800-1.500 parole Tempestività, punto di vista argomentato Picco breve, ottimo per newsletter e social Risposta a domanda singola Informativo, molto specifico 500-1.000 parole Risposta diretta nelle prime righe Facilmente ripreso dalle risposte generate

Qualche osservazione su questa tabella, perché i numeri da soli ingannano. Le lunghezze indicate sono intervalli osservati, non obiettivi da raggiungere: valgono come ordine di grandezza rispetto a quello che di solito serve per quel tipo di intento, e vanno sempre confrontati con la SERP specifica.

Il case study è il formato più sottovalutato dalle PMI italiane, e non per pigrizia. Il motivo che sento ripetere è il timore di esporre dati dei clienti. È un timore legittimo che si risolve con l’anonimizzazione: settore, dimensione dell’azienda, problema, intervento, risultato, senza nome e senza dettagli identificabili. Un caso raccontato così resta perfettamente credibile e non crea problemi di riservatezza, a patto che il cliente sia informato e d’accordo.

L’errore di impostazione più frequente è invece l’opposto: produrre solo guide lunghe informative, arrivare a un buon volume di traffico e non capire perché non arrivano richieste. Un blog fatto esclusivamente di contenuti alti in imbuto attira persone che sono a mesi di distanza da qualsiasi decisione. Serve un equilibrio, che nella mia esperienza funziona bene con circa metà dei contenuti informativi, un terzo operativi e il resto orientati alla valutazione.

Ottimizzare per la ricerca senza scrivere per i motori

L’ottimizzazione oggi è molto meno meccanica di quanto si racconti in giro. La densità di parole chiave come metrica ha smesso di essere utile da almeno un decennio, e insistere su quella strada produce testi innaturali che vengono penalizzati proprio per questo.

Quello che conta davvero è la copertura semantica: trattare l’argomento in modo completo, usando naturalmente il vocabolario che appartiene a quel tema. Se scrivi di articoli per blog e non compaiono mai parole come intento di ricerca, struttura, revisione, pubblico, allora probabilmente non stai coprendo l’argomento.

Le poche cose tecniche che vale la pena curare sono queste. Il tag title, che è ciò che appare nei risultati e che può differire dal titolo visibile in pagina. La meta description, che non è un fattore di posizionamento ma influenza pesantemente il tasso di clic. Un URL breve e leggibile. I link interni verso i contenuti correlati del tuo sito, che distribuiscono autorevolezza e aiutano il lettore a proseguire. I link esterni verso fonti autorevoli, che sono un segnale di affidabilità e non una perdita di traffico come molti temono ancora.

Google stesso è esplicito su cosa cerca. Nella documentazione ufficiale sui contenuti utili, l’azienda invita a chiedersi se il contenuto dimostra chiaramente l’esperienza in prima persona e una conoscenza approfondita, per esempio quella che deriva dall’uso effettivo di un prodotto o dalla visita di un luogo. Non è una formula di rito: è il criterio operativo con cui i contenuti vengono valutati, e trova riscontro anche nelle linee guida per i quality rater di Google.

Scrivere per essere citati dalle AI, non solo per posizionarsi

Questo è il capitolo che nella SERP italiana su questo argomento oggi manca completamente. Ho controllato i primi cinque risultati: nessuno lo affronta.

Il fatto è che una quota crescente di ricerche si esaurisce dentro una risposta generata, senza che l’utente clicchi su nulla. Se il tuo articolo non viene selezionato come fonte di quella risposta, per quella query semplicemente non esisti, anche se sei in prima pagina.

La buona notizia è che Google è stato chiaro sul metodo. Nella documentazione dedicata alle funzionalità AI, l’azienda afferma che non esistono requisiti aggiuntivi o ottimizzazioni speciali per comparire nelle AI Overviews o in AI Mode: non servono file speciali, non serve markup dedicato, non serve schema.org particolare. Vale la SEO di sempre, applicata bene.

Detto questo, nella pratica alcune scelte redazionali aumentano concretamente la probabilità di essere ripresi come fonte. Sono queste.

Risposte autoconsistenti. Ogni sezione deve contenere una risposta compiuta che si regge da sola, senza rimandi impliciti a paragrafi precedenti. I sistemi generativi estraggono blocchi, non articoli interi.

Ogni sezione deve contenere una risposta compiuta che si regge da sola, senza rimandi impliciti a paragrafi precedenti. I sistemi generativi estraggono blocchi, non articoli interi. Affermazioni verificabili e attribuite. Un dato con fonte e anno vale infinitamente più di un’affermazione generica. “Molti studi dimostrano” non è citabile da nessuno.

Un dato con fonte e anno vale infinitamente più di un’affermazione generica. “Molti studi dimostrano” non è citabile da nessuno. Definizioni esplicite. Se introduci un concetto, definiscilo in una frase autonoma. È il tipo di frase che finisce nei riassunti.

Se introduci un concetto, definiscilo in una frase autonoma. È il tipo di frase che finisce nei riassunti. Coerenza tra domanda e risposta. Un heading formulato come domanda seguito da una risposta diretta nel primo periodo è la struttura più facilmente estraibile che esista.

Resta il problema della misurazione, che è oggettivamente più difficile di prima. Le impressioni delle risposte generate confluiscono nei report di Search Console senza una separazione netta, quindi non puoi isolarle con precisione. Quello che si può fare, e che consiglio di fare con una certa regolarità, è un controllo manuale: prendi le dieci domande più importanti del tuo settore, ponile ai principali assistenti conversazionali e a Google, e verifica se il tuo sito compare tra le fonti citate. Non è una metrica elegante, richiede mezz’ora al mese e va annotata su un foglio. È però l’unico modo concreto che oggi abbiamo per capire se il lavoro sta producendo visibilità in quel canale, ed è esattamente il tipo di misurazione semplice e ripetibile che preferisco alle dashboard complicate che nessuno guarda dopo la prima settimana.

Vale la pena aggiungere una considerazione strategica. Se una parte crescente del traffico informativo viene intercettata a monte, l’unico contenuto che continua a produrre valore è quello che porta qualcosa di non replicabile: dati propri, esperienza diretta, casi reali, opinioni argomentate. Ho sviluppato questo ragionamento in modo più ampio nell’analisi sul futuro dei blog nell’era delle AI.

Contenuti scritti con l’AI: cosa cambia dal 2 agosto 2026

Qui arriviamo alla parte che nessuna guida italiana su questo argomento sta trattando, e che invece riguarda chiunque pubblichi contenuti online.

Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, il Regolamento (UE) 2024/1689 noto come AI Act, prevede all’articolo 50 una serie di obblighi di trasparenza che sono diventati operativi il 2 agosto 2026. Tra questi c’è un punto che tocca direttamente i blog: chi pubblica testi generati o manipolati con l’intelligenza artificiale allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico deve dichiarare la natura artificiale del contenuto.

Le tre condizioni devono ricorrere insieme. Il testo deve essere pubblicato, quindi accessibile a un pubblico indeterminato e non oggetto di comunicazione privata. Deve avere lo scopo di informare, cioè comunicare fatti, conoscenze o opinioni. E deve riguardare questioni di interesse pubblico, categoria che comprende salute, tutela dei consumatori, ambiente, sviluppi scientifici ed economici. Un articolo su come scrivere per un blog probabilmente non rientra. Un articolo aziendale su un tema sanitario, ambientale o economico molto spesso sì.

Esiste però un’esenzione, ed è quella che interessa la maggior parte delle redazioni. L’obbligo di dichiarazione non si applica quando il contenuto è stato sottoposto a un esame sostanziale da parte di persone con competenza professionale adeguata e quando una persona fisica o giuridica identificabile si assume la responsabilità editoriale del testo, rendendo facilmente reperibili i propri contatti. Attenzione al dettaglio: qualsiasi intervento sostanziale dell’AI successivo al via libera editoriale fa venire meno l’esenzione.

Tradotto in pratica operativa, per chi gestisce un blog aziendale significa quattro cose concrete.

Un autore reale e identificabile per ogni articolo, con biografia e contatti raggiungibili in pagina.

Una revisione umana documentata e sostanziale, non un’approvazione formale. Il fact checking è il minimo, non il massimo.

Una pagina che spieghi la policy editoriale del sito sull’uso dell’AI, scritta in modo comprensibile.

Nessuna modifica generata automaticamente dopo l’approvazione editoriale.

Come consulente privacy certificato e membro Federprivacy mi trovo a discutere questo tema con le aziende praticamente ogni settimana, e la reazione più comune è la sorpresa. Molte PMI hanno adottato strumenti di scrittura assistita nel 2024 e nel 2025 senza mai porsi il problema della tracciabilità editoriale. Non è un adempimento burocratico da rimandare: è un requisito che, dove applicabile, si somma a quelli già esistenti in materia di dati personali e di responsabilità dei contenuti pubblicati. Nulla di quanto scritto qui sostituisce una valutazione legale sul caso specifico, che va fatta con il proprio consulente.

Dimostrare l’esperienza: l’E-E-A-T che si vede, non quello che si dichiara

Tutti citano l’E-E-A-T, quasi nessuno spiega come si mette in pratica la prima E, quella di Experience. Eppure è l’unica delle quattro dimensioni che non si può simulare.

Autorevolezza e competenza si possono costruire nel tempo. L’esperienza diretta o c’è o non c’è, e si riconosce da segnali molto concreti dentro il testo. Un numero che solo chi ha fatto quella cosa può conoscere. Un errore raccontato dall’interno. Uno screenshot originale invece di uno stock. Una data, un contesto, una conseguenza.

Ti faccio un esempio di quello che intendo. Scrivere “aggiornare i vecchi articoli è importante” è una dichiarazione generica. Scrivere che su un blog aziendale seguito nel settore manifatturiero abbiamo riscritto in profondità sedici contenuti pubblicati tra il 2012 e il 2016, mantenendo gli URL invariati, e che il traffico organico su quelle pagine ha impiegato circa quattro mesi a stabilizzarsi su valori superiori, è un’informazione che ha una fonte. Puoi contestarla, puoi replicarla, ma non è aria fritta.

Questo vale anche in senso difensivo. In trent’anni di lavoro nel digitale, dal 1993 a oggi, e in particolare nell’attività di consulente tecnico d’ufficio, ho visto quanto conta poter dimostrare chi ha scritto cosa e quando. Un blog senza autore identificabile, senza date di aggiornamento, senza cronologia delle revisioni è un problema che si manifesta solo quando è troppo tardi.

Le azioni concrete per rendere visibile l’esperienza sono poche e replicabili: una firma vera con una biografia che spieghi perché quella persona può parlare di quell’argomento, la data di pubblicazione e quella di ultimo aggiornamento entrambe visibili, le fonti citate e linkate, i limiti dichiarati apertamente quando ci sono. Quest’ultimo punto è il più controintuitivo e il più efficace. Un articolo che dice “questo approccio funziona nel caso A ma non nel caso B” è molto più credibile di uno che promette risultati sempre e comunque.

Pubblicare non è finire: il ciclo di vita dell’articolo

Il momento della pubblicazione è l’inizio, non la conclusione. Questa è la parte che nel 90% dei blog aziendali non viene mai fatta, e spiega buona parte dei risultati deludenti.

Le prime settimane

Nei primi trenta o sessanta giorni l’articolo va distribuito attivamente: newsletter, canali social pertinenti, eventuale inserimento nei contenuti già esistenti che trattano temi vicini. Un pezzo lasciato solo in balia dell’indicizzazione può metterci mesi a trovare la sua posizione, e a volte non la trova affatto.

La misurazione

Dopo tre mesi guardi i numeri veri, non le impressioni. Quali query portano impressioni e quali portano clic. Se ci sono query per cui compari in posizione 8-15 ma con un tasso di clic bassissimo, spesso il problema è il titolo o la descrizione, non il contenuto. Se ci sono query pertinenti su cui compari senza averle mai considerate, quella è una sezione da aggiungere.

L’aggiornamento

Un articolo che porta traffico va rivisto almeno una volta all’anno. Non un ritocco cosmetico: verifica dei dati, aggiornamento delle fonti, aggiunta delle sezioni mancanti emerse dai dati di ricerca, revisione dei link interni verso contenuti pubblicati nel frattempo.

Una regola che considero non negoziabile: l’URL non si tocca mai. Riscrivere il contenuto mantenendo l’indirizzo conserva l’autorità accumulata, i backlink ricevuti e la cronologia della pagina. Cambiare slug per farlo “più bello” è uno degli autogol più costosi e più frequenti che vedo fare, e la gestione dei redirect successivi non recupera mai del tutto quello che si è perso. Questo articolo che stai leggendo, per inciso, è un esempio esatto di quel principio applicato.

Gli errori che vedo ripetere da trent’anni

Alcuni schemi non cambiano mai, indipendentemente dalla tecnologia disponibile. Questi sono quelli che incontro più spesso nei blog aziendali italiani.

Scrivere per l’azienda invece che per il cliente. L’articolo che racconta quanto siamo bravi, con la foto del team e la storia della fondazione, non risponde a nessuna ricerca. Ha il suo posto sul sito, ma non è un contenuto di blog.

Pubblicare a raffica e poi sparire. Dodici articoli in due mesi, poi silenzio per un anno. Meglio uno al mese per tre anni. La costanza vale più del volume, e questo vale anche per chi sta valutando come creare un blog di successo partendo da zero.

Delegare al più giovane perché “è pratico di internet”. Scrivere contenuti che posizionano richiede competenza sull’argomento, non dimestichezza con i social. Sono due mestieri diversi.

Usare l’AI come sostituto invece che come acceleratore. Un testo generato e pubblicato senza revisione si riconosce, non porta risultati e oggi, in certi ambiti, apre anche un tema di conformità. Usata bene, invece, l’AI accorcia drasticamente la fase di ricerca e di strutturazione. È esattamente la differenza tra adozione concreta e misurabile e adozione di facciata, che è poi il criterio con cui affronto questi progetti con le aziende che seguo. Se ti interessa capire quali strumenti hanno senso, ho raccolto una panoramica ragionata di tools di intelligenza artificiale utili in questo flusso di lavoro.

Ignorare la parte tecnica del sito. Un articolo eccellente su un sito lento, non sicuro o mal strutturato rende una frazione del suo potenziale. La velocità di caricamento e la solidità tecnica non sono dettagli da rimandare.

Strumenti e risorse per lavorare meglio

Gli strumenti servono, ma solo dopo che il metodo è chiaro. In ordine di utilità reale: uno strumento di analisi delle parole chiave per la fase di ricerca, la Search Console per la misurazione, un correttore ortografico e grammaticale serio, un assistente AI per la strutturazione e la revisione, e un semplice foglio di calcolo per il calendario editoriale.

Sul versante della scrittura orientata alla conversione, che è un mestiere parallelo e complementare a quello descritto qui, trovi un approfondimento dedicato nella guida sul SEO copywriting. Se invece il tuo problema non è il singolo articolo ma l’impostazione complessiva della strategia organica, la pagina sulla consulenza SEO spiega come affronto questo tipo di lavoro.

Riepilogo dei punti chiave

Scrivere un articolo per un blog nel 2026 richiede tre livelli di lavoro. Il primo è la preparazione: scegliere l’argomento dai dati e dalle domande reali dei clienti, studiare la SERP per individuare il formato premiato e soprattutto il vuoto da colmare, definire lettore e obiettivo prima di scrivere. Il secondo è la scrittura: titolo che promette qualcosa di preciso, introduzione che riconosce il problema nelle prime due frasi, corpo articolato in sezioni autonome con heading descrittivi, ritmo variato e formattazione pensata per la lettura da smartphone. Il terzo livello è quello che oggi fa la differenza: rendere il contenuto estraibile dai sistemi generativi con risposte autoconsistenti e dati attribuiti, dimostrare l’esperienza diretta con numeri, casi e limiti dichiarati invece di affermazioni generiche, e gestire la conformità all’articolo 50 dell’AI Act, operativo dal 2 agosto 2026, per i testi scritti con l’AI destinati a informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Dopo la pubblicazione servono distribuzione attiva, misurazione a tre mesi e aggiornamento annuale, mantenendo sempre invariato l’URL della pagina.

Domande frequenti su come scrivere un articolo per un blog

Come si inizia a scrivere un articolo?

Si inizia prima di scrivere. Il primo passo è definire la domanda esatta a cui l’articolo risponde e la persona che se la sta ponendo. Il secondo è analizzare i risultati di ricerca già presenti su quella query per capire quale formato Google sta premiando e quale aspetto nessuno ha coperto. Solo a quel punto si costruisce una scaletta con i titoli delle sezioni, e si scrive l’introduzione per ultima o quasi. Aprire l’editor e cominciare dalla prima frase senza questo lavoro preliminare è il motivo più comune per cui gli articoli si arenano dopo due paragrafi.

Quanto deve essere lungo un articolo per un blog?

Non esiste una lunghezza ideale in assoluto. La lunghezza corretta è quella che esaurisce l’argomento per l’intento di ricerca specifico, misurata rispetto a quanto già offrono i contenuti posizionati su quella query. Se i primi risultati coprono l’argomento in 800 parole perché la domanda è semplice, scriverne 3.000 peggiora l’esperienza di lettura. Se la concorrenza copre 4.000 parole su un tema complesso, fermarsi a 1.200 significa offrire meno degli altri. Il criterio operativo è guardare il contenuto più completo tra quelli posizionati e chiedersi cosa manca ancora al lettore dopo averlo letto.

Come si struttura un blog e un singolo articolo?

Il singolo articolo si struttura con un titolo che contiene la parola chiave e una promessa precisa, un’introduzione di 100-150 parole che riconosce il problema e anticipa la soluzione, un corpo diviso in sezioni H2 tematicamente autonome con eventuali H3 di dettaglio, e una conclusione che indica il passo successivo. A livello di blog, la struttura efficace prevede pochi temi principali presidiati con contenuti approfonditi, collegati tra loro da link interni coerenti, invece di molti articoli scollegati su argomenti eterogenei. Gli heading devono essere descrittivi e non creativi, perché servono sia al lettore che scorre sia ai sistemi che estraggono blocchi di testo.

Posso scrivere articoli per un blog con l’intelligenza artificiale?

Sì, e Google non penalizza i contenuti per il solo fatto di essere stati prodotti con l’AI: valuta la qualità e l’utilità del risultato. Esiste però un vincolo normativo da conoscere. Dal 2 agosto 2026 sono operativi gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 dell’AI Act europeo, che impongono di dichiarare la natura artificiale dei testi generati o manipolati con l’AI e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. L’obbligo non si applica quando il contenuto è sottoposto a revisione umana sostanziale da parte di persone competenti e una persona identificabile se ne assume la responsabilità editoriale. In pratica: autore reale, revisione documentata, contatti raggiungibili e nessuna modifica automatica dopo l’approvazione.

Come faccio a essere citato dalle AI e nelle risposte generate?

Google dichiara che non servono ottimizzazioni speciali, file dedicati o markup particolari per comparire nelle AI Overviews o in AI Mode: valgono le buone pratiche SEO di sempre, applicate a contenuti utili e indicizzabili. Sul piano redazionale aiutano concretamente quattro accorgimenti: costruire sezioni che contengono risposte autoconsistenti leggibili fuori contesto, attribuire ogni dato a una fonte con anno, definire i concetti in frasi autonome, e far seguire agli heading formulati come domanda una risposta diretta nel primo periodo. Contenuti con dati originali ed esperienza diretta restano quelli con la maggiore probabilità di essere ripresi.

Ogni quanto va aggiornato un vecchio articolo del blog?

Un articolo che porta traffico va rivisto almeno una volta all’anno, mentre i contenuti su temi normativi o tecnologici in rapida evoluzione richiedono controlli più frequenti. L’aggiornamento utile non è cosmetico: comporta la verifica dei dati citati, la sostituzione delle fonti obsolete, l’aggiunta delle sezioni suggerite dalle query emerse in Search Console e la revisione dei link interni. La regola fondamentale è mantenere invariato l’URL della pagina, perché è l’indirizzo ad avere accumulato autorità, backlink e cronologia. Cambiare slug durante una riscrittura è uno degli errori più costosi e più difficili da recuperare.

Da dove partire domani mattina

Se dovessi ridurre tutto a una sequenza operativa, sarebbe questa: scegli un argomento che nasce da una domanda reale dei tuoi clienti, guarda cosa manca ai contenuti già posizionati, scrivi qualcosa che porti un dato o un’esperienza che nessun altro può portare, firma con il tuo nome, cita le fonti e torna a rivederlo tra un anno senza mai cambiare l’indirizzo della pagina.

Il resto sono raffinamenti. Utili, ma raffinamenti. La differenza tra un blog che produce contatti e uno che produce solo lavoro sta quasi sempre nella prima e nella terza di quelle sei azioni: la scelta dell’argomento e la sostanza che porti in dote. Tutto il resto, compresa la parte tecnica, amplifica quello che c’è oppure amplifica il vuoto. Non lo crea.

Se il tuo blog aziendale pubblica da tempo senza risultati misurabili, o se stai valutando come impostare da zero una strategia di contenuti che tenga conto anche degli obblighi introdotti dall’AI Act, possiamo guardare insieme la situazione specifica. Richiedi una consulenza gratuita: scrivimi il tuo caso e ne parliamo.

Se invece vuoi partire dagli errori tecnici che affossano i contenuti prima ancora che vengano letti, puoi scaricare gratuitamente il libro Siti da Incubo.