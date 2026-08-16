Se ti stai chiedendo se la pubblicità online funziona, con ogni probabilità hai già speso qualcosa e non sei riuscito a capire cosa sia tornato indietro. È la posizione più comune tra gli imprenditori che incontro, e non nasce da ingenuità: nasce dal fatto che la domanda, formulata così, non ha una risposta utilizzabile. Chiedere se la pubblicità online funziona somiglia molto a chiedere se funziona un martello. Dipende da cosa ci fai, da quanto è solida l’impalcatura attorno e soprattutto da come stabilisci di aver colpito il chiodo. Qui sotto non trovi la solita rassegna di formati e piattaforme. Trovi il metodo che uso per stabilire, azienda per azienda, se quei soldi stanno generando vendite che senza campagna non ci sarebbero state.

La domanda giusta non è “funziona”, ma “funziona per me”

Nel 1900 John Wanamaker pronunciò la frase più citata del marketing: metà del denaro speso in pubblicità è sprecato, il guaio è non sapere quale metà. Oggi il paradosso si è capovolto in modo curioso. Abbiamo strumenti di misurazione che Wanamaker non avrebbe saputo immaginare, e proprio per questo ci accorgiamo che la parte sprecata è spesso più della metà.

Il punto è che una piattaforma pubblicitaria non ti dice se ha generato una vendita. Ti dice che una vendita è avvenuta dopo che qualcuno ha visto o cliccato un annuncio. Sono due affermazioni diverse, e la distanza tra le due è esattamente il territorio in cui si perdono i budget delle piccole e medie imprese italiane. Chi vende spazi pubblicitari è anche l’ente che certifica il risultato di quegli spazi. In nessun altro settore accetteremmo un arbitraggio del genere senza fare domande.

Detto questo, la risposta breve esiste ed è affermativa: la pubblicità online funziona, e in certi contesti è l’unico canale che permette a un’azienda piccola di competere con una grande. Quello che non funziona quasi mai è comprarla senza aver deciso prima come si stabilisce che stia funzionando.

I numeri del mercato italiano dicono altro rispetto a quello che credi

Partiamo dal contesto, perché serve a inquadrare il tuo investimento dentro una scala. Nel 2025 il mercato pubblicitario italiano ha superato gli undici miliardi di euro, e la componente internet ha raggiunto i 6,2 miliardi, arrivando a rappresentare il 53% del totale, con una previsione di crescita verso i 7 miliardi nel 2026 secondo la ricerca dell’Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano.

C’è però un secondo dato nella stessa ricerca che quasi nessuno commenta, e che invece conta molto più del primo: la quota raccolta dai grandi operatori internazionali sfiora ormai l’83% degli investimenti pubblicitari online. Tradotto per un imprenditore: la quasi totalità del tuo budget entra in tre o quattro ecosistemi chiusi, che decidono le regole dell’asta, l’assegnazione del merito e il formato del report. Non è un complotto, è un modello di business. Ma cambia il modo in cui devi leggere quei numeri.

Il mercato cresce perché le aziende ci provano, non perché tutte ottengano risultati. Sono due fenomeni che una statistica aggregata non distingue e che nella mia esperienza convivono nella stessa città, a volte nella stessa via.

Il problema del “lo avrei comprato comunque”

Gli economisti lo chiamano endogeneità. Noi possiamo chiamarlo con parole più semplici: certa pubblicità ci convince a comprare, certa altra ci convince a comprare qualcosa che avremmo comprato lo stesso. Distinguere i due casi è difficile, e per lungo tempo nessuno ci ha provato davvero perché a nessuno conveniva.

Il caso di scuola resta l’esperimento condotto su eBay all’inizio degli anni Dieci, quando i ricercatori sospesero le campagne sulla ricerca a marchio in alcune aree geografiche e le lasciarono attive in altre. Il traffico a pagamento sparì. Le vendite, in larghissima parte, no: si spostarono semplicemente sui risultati organici. La conclusione fu scomoda e resta valida: gli annunci su query di marca stavano comprando click che l’azienda avrebbe ottenuto gratis. Chi già ti conosce e digita il tuo nome non è una vendita nuova, è una vendita che stai pagando due volte.

Quell’esperimento ha una morale operativa che vale ancora nel 2026, con le piattaforme automatizzate di oggi. Se una campagna performa in modo sospettosamente bene, guarda quanta parte del suo risultato arriva da persone che ti stavano già cercando. Vale la pena farlo prima di aumentare il budget, non dopo. Ed è anche la ragione per cui traffico non significa conversioni: il numero grosso nel report è quasi sempre quello meno informativo.

Perché il pannello della campagna non è una prova

Qui entra in gioco un problema tecnico che la maggior parte degli articoli su questo tema ignora, e che invece negli ultimi anni ha cambiato la natura stessa dei dati che ricevi.

Una conversione viene attribuita solo se il sistema riesce a collegare l’annuncio all’azione. Quel collegamento passa da cookie, identificatori e consenso dell’utente. E il consenso, in Europa, è un terreno mobile: il Garante per la protezione dei dati personali ha aperto una consultazione pubblica proprio sui modelli in cui l’accesso gratuito a un servizio viene concesso in cambio dell’accettazione della profilazione pubblicitaria, i cosiddetti cookie wall e “pay or ok”. È il segnale di quanto sia diventato instabile il fondamento giuridico su cui poggia il dato pubblicitario.

Le conseguenze pratiche sono tre, e le vedo ogni settimana nei conti dei clienti. La prima: una parte delle conversioni reali non viene mai attribuita, perché l’utente ha rifiutato il tracciamento. La seconda: le piattaforme colmano quel buco con la modellazione statistica, cioè con una stima. La terza, la più insidiosa: quella stima non è etichettata come tale dentro il report, e finisce nella stessa colonna dei dati osservati.

Non sto dicendo che i numeri siano falsi. Sto dicendo che sono una ricostruzione, e che una ricostruzione va trattata come un indizio, non come una sentenza. Nella mia pratica di consulente privacy questa è la parte in cui gli imprenditori sgranano gli occhi: scoprono che il cruscotto su cui hanno preso decisioni da decine di migliaia di euro contiene stime prodotte dal venditore dello spazio.

Le PMI italiane non hanno un problema di pubblicità, hanno un problema di misurazione

Ed ecco il nodo vero, quello che nessuno dei risultati in prima pagina su questo argomento affronta. Comprare pubblicità è alla portata di chiunque abbia una carta di credito. Leggerne l’effetto no.

I dati ISTAT sono impietosi su questo punto: l’analisi dei dati aziendali è praticata dal 41,9% delle piccole e medie imprese contro l’83,6% delle grandi, secondo l’indagine Imprese e ICT dell’ISTAT. Meno di una PMI su due, quindi, ha in casa la funzione che dovrebbe giudicare quell’investimento. Le altre delegano il giudizio a chi esegue la campagna, oppure alla piattaforma, oppure alla sensazione di aver ricevuto qualche telefonata in più.

Questo è il divario che conta davvero, e non si colma comprando più impression. In vent’anni di campagne per aziende italiane ho visto un pattern ripetersi con una regolarità quasi noiosa: l’azienda che misura male non spende poco, spende male e a lungo. Va avanti per mesi convinta che il canale non funzioni, quando in realtà non funziona la lettura del canale. Oppure, capita altrettanto spesso, va avanti convinta che funzioni benissimo mentre sta finanziando vendite che sarebbero arrivate lo stesso.

La misurazione non è un lusso da grande impresa. È la condizione minima perché la spesa pubblicitaria smetta di essere una scommessa, e ho scritto una guida specifica su come si misura il ROI del marketing digitale in una PMI proprio perché è la domanda che ricevo più spesso dopo questa.

Come capire se sta funzionando nella tua azienda

Passiamo al pratico. Questo è il protocollo che applico quando un’azienda vuole una risposta difendibile e non un’opinione. Non richiede software costosi, richiede disciplina.

Primo: fissa la baseline prima di partire. Prendi i tre mesi precedenti e scrivi da qualche parte i numeri che contano per te: fatturato, numero di preventivi richiesti, chiamate, ordini, valore medio dell’ordine. Senza un “prima” non esiste un “dopo”. È banale, ed è il passaggio che salta il 90% delle aziende.

Secondo: definisci l’evento che vale, non quello comodo. Un modulo compilato non è una vendita. Un click non è un interesse. Scegli il primo evento che ha un valore economico reale nel tuo processo, anche se è più raro e più difficile da tracciare. È preferibile misurare bene poche cose vere che benissimo molte cose irrilevanti.

Terzo: costruisci un test di incrementalità sostenibile. Se operi su più province o regioni, sospendi le campagne in una zona confrontabile e lasciale attive nelle altre per almeno quattro settimane. Poi confronta l’andamento delle vendite, non dei click. Se non hai una dimensione geografica utilizzabile, alterna periodi di attività e di pausa. Il segnale che cerchi è semplice: quando spengo, cosa succede al fatturato?

Quarto: dai al test un orizzonte coerente con il tuo ciclo di vendita. Un e-commerce di prodotti d’impulso dà segnali in due settimane. Un’azienda che vende impianti industriali con trattative da sei mesi non saprà nulla di utile prima di un semestre. Giudicare una campagna B2B dopo trenta giorni è il modo più veloce per buttare via qualcosa che stava funzionando.

Quinto: confronta il costo per acquisizione con il margine, mai con il fatturato. Un cliente che ti costa duecento euro è ottimo se il margine è ottocento e disastroso se il margine è centocinquanta. Questa moltiplicazione elementare manca in una quantità sorprendente di report che mi passano davanti.

Sesto: rispetta la soglia minima di apprendimento. I sistemi automatici delle piattaforme hanno bisogno di un volume minimo di conversioni per uscire dalla fase di apprendimento e ottimizzare. Sotto quella soglia il sistema tira a indovinare con i tuoi soldi. Se il budget disponibile non permette di raggiungerla su un canale, meglio concentrare tutto su quel canale che spalmarlo su tre e non far apprendere nessuno. È lo stesso principio per cui un account pubblicitario somiglia a un impianto in equilibrio: ne ho scritto ragionando sull’invisibile equilibrio di un account Google Ads.

Quando non funziona e nessuno te lo dice

Ci sono situazioni in cui la pubblicità online non produrrà risultati qualunque sia il budget, e in cui investire di più peggiora soltanto la perdita. Le elenco perché nessuno ha interesse commerciale a elencartele.

L’offerta non è competitiva. La pubblicità amplifica, non corregge: se il tuo prezzo, la tua garanzia o il tuo assortimento perdono il confronto sulla stessa pagina, l’annuncio porta soltanto più persone a constatarlo.

La destinazione è rotta. Sito lento su rete mobile, moduli che falliscono in silenzio, numeri di telefono non cliccabili, pagine che non rispondono alla promessa dell’annuncio. Come ethical hacker certificato mi capita di trovare anche il caso peggiore: tracciamenti installati male o duplicati, che gonfiano le conversioni e fanno sembrare eccellente una campagna mediocre. Nessuno se ne accorge finché qualcuno non apre il cofano.

Il mercato non ti sta cercando. Se il tuo prodotto risolve un problema di cui il cliente ignora l’esistenza, la domanda intenzionale non esiste e dovrai crearla altrove prima di intercettarla.

C’è poi lo scenario che vedo dal mio ruolo di consulente tecnico d’ufficio: il contenzioso tra azienda e agenzia. Quando quelle carte arrivano su un tavolo peritale, il problema quasi mai è la piattaforma. È l’assenza di un criterio scritto e condiviso su cosa dovesse considerarsi un risultato. Nessuna delle due parti aveva definito prima come si sarebbe stabilito se la pubblicità online stesse funzionando, e ognuna arriva davanti al giudice con la propria metrica preferita. È una lite evitabile con mezza pagina di accordo iniziale.

Le tre domande da fare a chi gestisce le tue campagne

Se hai già un’agenzia o un freelance, non serve che tu diventi un tecnico. Servono tre domande, poste con garbo e con una certa insistenza.

La prima: quanta parte delle conversioni che mi riporti proviene da persone che cercavano già il mio nome? Se la risposta è vaga, la campagna potrebbe stare comprando ciò che avevi già.

La seconda: quante delle conversioni nel report sono osservate e quante modellate? È una domanda tecnica precisa, e un professionista serio sa rispondere senza irritarsi.

La terza: cosa succederebbe al fatturato se spegnessimo tutto per tre settimane? Se la reazione è il panico anziché la curiosità, hai davanti qualcuno che teme la verifica. Chi lavora bene, in genere, quel test lo propone da solo.

Vale la pena aggiungere che queste domande cambiano leggermente per canale. Sui social il meccanismo di attribuzione è ancora più opaco che sulla ricerca, tanto che ci ho dedicato un ragionamento a parte per capire se la pubblicità sui social funziona davvero, mentre su piattaforme più recenti come TikTok cambiano formati, pubblico e soglie di ingresso, come racconto nella guida completa alla pubblicità su TikTok.

Cosa cambia adesso che le persone chiedono all’intelligenza artificiale

Un ultimo elemento, perché sta già modificando il quadro. Una quota crescente di ricerche non passa più da una pagina di risultati ma da un assistente conversazionale che sintetizza la risposta. L’Osservatorio del Politecnico parla apertamente di passaggio a una answer economy, in cui algoritmi e interfacce filtrano ciò che le persone vedono.

Per la pubblicità significa due cose. Da un lato si accorcia la fase in cui l’utente esplora e confronta, e con essa lo spazio in cui gli annunci intercettano una decisione ancora aperta. Dall’altro cresce il peso di ciò che di te esiste già in forma di contenuto, recensioni, citazioni e reputazione, perché è quello il materiale che i sistemi generativi leggono e riassumono. La pubblicità continua a funzionare, ma lavora sempre più spesso su un terreno preparato da altro. Chi ha costruito soltanto sul traffico a pagamento, senza nulla attorno, si trova oggi più esposto di quanto fosse cinque anni fa.

Riepilogo dei punti chiave

La pubblicità online funziona, ma la domanda utile non è se funzioni in assoluto: è se la tua azienda sia attrezzata per accorgersene. Le piattaforme attribuiscono le conversioni, non dimostrano di averle causate, e una parte crescente dei numeri nel report è stimata anziché osservata, perché il consenso al tracciamento è sempre più limitato. In Italia il canale internet vale ormai il 53% del mercato pubblicitario e viaggia verso i 7 miliardi di euro, mentre meno di una PMI su due pratica analisi dei dati: il divario non è di budget, è di misurazione. Per rispondere alla domanda nel tuo caso specifico servono sei passaggi: fissare una baseline prima di partire, scegliere un evento che abbia valore economico reale, costruire un test di incrementalità spegnendo le campagne in un’area o in un periodo di confronto, dare al test un orizzonte coerente con il ciclo di vendita, confrontare il costo di acquisizione con il margine e non con il fatturato, rispettare la soglia minima di volume che i sistemi automatici richiedono per ottimizzare. Se un canale non produce risultati, prima di aumentare il budget verifica offerta, sito e tracciamenti.

Domande frequenti su quando la pubblicità online funziona

La pubblicità online funziona anche per una piccola impresa locale?

Sì, e spesso funziona meglio che per le grandi aziende, perché la concorrenza su un bacino geografico ristretto è minore e il costo per contatto più basso. La condizione è concentrare il budget su un solo canale fino a superare la soglia di volume che permette al sistema di ottimizzare, invece di distribuirlo su tre piattaforme diverse. Per un’attività locale il segnale da monitorare non è il click ma la chiamata, la richiesta di preventivo o la visita in sede.

Quanto tempo serve per capire se la pubblicità online funziona?

Dipende dal ciclo di vendita, non dalla piattaforma. Per un e-commerce con acquisto d’impulso quattro o sei settimane bastano a leggere una tendenza. Per una vendita B2B con trattative che durano mesi, qualsiasi giudizio dato prima di uno o due cicli completi è arbitrario. La regola pratica è osservare per almeno il doppio del tempo che intercorre normalmente tra il primo contatto e la firma.

Perché i dati della piattaforma non coincidono con le vendite reali?

Per tre ragioni che si sommano. Molti utenti rifiutano il tracciamento e le loro conversioni non vengono attribuite, quindi la piattaforma le stima con modelli statistici. Diverse piattaforme attive contemporaneamente possono attribuirsi la stessa vendita, gonfiando il totale. Infine il sistema registra le conversioni avvenute dopo un annuncio, comprese quelle che sarebbero avvenute comunque. Il confronto valido resta quello tra il report della piattaforma e i dati gestionali dell’azienda.

Conviene fare pubblicità sul proprio nome aziendale?

Solo in casi specifici, per esempio quando un concorrente compra il tuo marchio e occupa la posizione sopra al tuo risultato organico. Negli altri casi rischi di pagare click che avresti ricevuto gratuitamente dai risultati naturali, come dimostrò l’esperimento condotto su eBay sospendendo le campagne di marca. Il modo per verificarlo è semplice: sospendi quelle campagne per qualche settimana e osserva se il totale delle vendite cala oppure resta stabile.

Meglio investire in pubblicità online o in posizionamento organico?

Rispondono a tempi diversi e non sono alternative. La pubblicità produce visibilità immediata e si spegne nel momento in cui smetti di pagare, il posizionamento organico richiede mesi ma costruisce un patrimonio che resta. Nella maggior parte delle PMI la scelta ragionevole è usare la pubblicità per validare rapidamente quali messaggi e quali offerte convertono, e poi investire nel contenuto organico proprio su quei temi già verificati.

La pubblicità online funziona ancora ora che le persone usano l’intelligenza artificiale per cercare?

Continua a funzionare, ma il percorso di scoperta si sta accorciando. Quando un assistente conversazionale sintetizza la risposta, si riduce la fase di esplorazione in cui l’annuncio intercetta una decisione ancora aperta, e cresce invece il peso di ciò che di un’azienda esiste già come contenuto, recensione o citazione, perché è il materiale che quei sistemi leggono. Chi si affida esclusivamente al traffico a pagamento oggi è più fragile rispetto a qualche anno fa.

Da dove partire domani mattina

Se dovessi ridurre tutto a un gesto solo, sarebbe questo: prima di aggiungere un euro al budget, scrivi su un foglio quale numero della tua azienda dovrebbe muoversi perché tu possa dire che ha funzionato, e di quanto. Non un numero della piattaforma, un numero tuo. Poi spegni qualcosa per qualche settimana e guarda se quel numero si muove.

È un esercizio scomodo, perché a volte la risposta è che stavi pagando per risultati già acquisiti. Ma è anche l’unico modo per smettere di discutere di opinioni e iniziare a decidere su prove. Da lì in avanti la gestione tecnica delle campagne diventa un problema risolvibile, e se ti serve una mano su quel fronte trovi il dettaglio nella pagina dedicata all’advertising digitale per aziende e PMI.

Prenota una consulenza strategica: analizziamo insieme i tuoi dati e stabiliamo se conviene continuare, correggere o fermarsi. Puoi scegliere qui il momento che preferisci.