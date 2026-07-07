Intelligenza artificiale per web agency

L’AI non sostituisce la web agency: la libera

Il timore più diffuso nelle agenzie è che l’intelligenza artificiale renda inutile il mestiere: se un cliente può generarsi i testi e il sito da solo, a cosa serve l’agenzia? È l’opposto. Le attività che l’AI svolge bene sono quelle a basso valore e ad alto consumo di tempo: sgrossare una bozza, montare un template, riassumere, preparare un brief. Sono proprio le ore che oggi tolgono spazio a strategia, creatività e relazione con il cliente, cioè a quello per cui ti pagano.

Quando il team smette di rincorrere il lavoro meccanico, due cose cambiano subito: si lavora con meno pressione e meno errori, e l’agenzia recupera tempo per la parte che nessun modello può fare da solo, cioè capire il business del cliente e garantire il risultato. Il cliente che si genera il testo da solo lo scopre presto: la differenza tra un output e un progetto che porta clienti la fa ancora chi sa cosa sta facendo.

Per questo il percorso non parte dallo strumento più appariscente, ma dal processo che ti fa perdere più tempo. Lo individuiamo insieme nella consulenza gratuita, e si parte da lì. Non vengo a portarti via i clienti: ti do lo strato di sicurezza e compliance che ti fa usare l’AI con la testa a posto.