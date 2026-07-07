AI per web agency
Intelligenza artificiale per web agency
Senza rischiare la qualità dei contenuti né la sicurezza del codice che consegni.
Scadenze dei clienti che si accavallano, testi da produrre a ritmo, siti da sviluppare e mantenere. L’intelligenza artificiale può togliere ore di lavoro ripetitivo alla tua agenzia, se la usi con metodo e non a scatola chiusa. Te la porto io: consulente AI e Ethical Hacker certificato, con 33 anni di impresa alle spalle.
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Cosa vuol dire portare l’AI dentro una web agency
L’intelligenza artificiale per una web agency è l’insieme di strumenti che accelerano la produzione di contenuti e lo sviluppo dei siti, dalle bozze editoriali allo scaffolding del codice, dalla ricerca keyword agli asset grafici, lasciando al team il controllo editoriale, la revisione del codice e la responsabilità verso il cliente. Non è un software che “fa i siti al posto tuo”: è un collaboratore digitale che prepara il terreno, così le persone lavorano sulle parti che valgono davvero.
Per un’agenzia il punto non è “usare l’AI” in astratto. È capire dove far entrare l’AI senza abbassare la qualità che consegni: contenuti che Google non bolli come sfornati in serie, codice che non porti in produzione vulnerabilità, dati dei clienti trattati con le tutele che il tuo ruolo impone. È esattamente qui che un consulente con competenze di sicurezza fa la differenza rispetto a chi ti vende solo lo strumento.
Le pagine di questo sito sono pensate per questo: la consulenza AI per la strategia, l’analisi gratuita per partire dal punto giusto. Qui sotto vedi i casi d’uso concreti per una web agency.
Sei modi concreti di usare l’AI in una web agency
Non concetti astratti: processi reali che vedo ogni settimana nelle agenzie italiane.
Bozze di contenuti e testi per i clienti
Un assistente che prepara prime stesure di articoli, schede prodotto e testi di pagina nella voce del brand, poi rifinite dal copywriter. La struttura arriva in pochi minuti, la qualità la mette il team.Più output editoriale, stesso controllo
Scaffolding e sviluppo assistito
Partendo dalle specifiche, l’assistente genera componenti, template e funzioni ricorrenti: la base su cui lo sviluppatore costruisce, invece di riscrivere ogni volta lo stesso boilerplate.Prototipi e sviluppo più rapidi
Revisione del codice e test
Un assistente che spiega gli errori, propone correzioni e scrive test, segnalando i punti deboli prima del deploy. Il controllo finale resta umano, ma parte da un lavoro già sgrossato.Meno bug in produzione, consegne più pulite
Ricerca keyword e brief editoriali
Clustering delle keyword, lettura delle SERP e brief pronti per i redattori: la parte di analisi che di solito rallenta il piano editoriale, preparata in una frazione del tempo e poi validata da te.Piani editoriali costruiti prima e meglio
Gestione clienti e coordinamento
Bozze di email, report di avanzamento, verbali delle call e risposte ai ticket di assistenza, sempre riviste prima di partire. L’agenzia comunica in fretta senza intasarsi di lavoro di coordinamento.Meno tempo in gestione, più su ciò che fattura
Immagini e asset visivi
Varianti grafiche, mockup per il cliente, testo alternativo e ottimizzazione delle immagini: bozze visive da cui il reparto creativo parte, invece di restare il collo di bottiglia di ogni progetto.Più proposte creative, meno attese
L’AI non sostituisce la web agency: la libera
Il timore più diffuso nelle agenzie è che l’intelligenza artificiale renda inutile il mestiere: se un cliente può generarsi i testi e il sito da solo, a cosa serve l’agenzia? È l’opposto. Le attività che l’AI svolge bene sono quelle a basso valore e ad alto consumo di tempo: sgrossare una bozza, montare un template, riassumere, preparare un brief. Sono proprio le ore che oggi tolgono spazio a strategia, creatività e relazione con il cliente, cioè a quello per cui ti pagano.
Quando il team smette di rincorrere il lavoro meccanico, due cose cambiano subito: si lavora con meno pressione e meno errori, e l’agenzia recupera tempo per la parte che nessun modello può fare da solo, cioè capire il business del cliente e garantire il risultato. Il cliente che si genera il testo da solo lo scopre presto: la differenza tra un output e un progetto che porta clienti la fa ancora chi sa cosa sta facendo.
Per questo il percorso non parte dallo strumento più appariscente, ma dal processo che ti fa perdere più tempo. Lo individuiamo insieme nella consulenza gratuita, e si parte da lì. Non vengo a portarti via i clienti: ti do lo strato di sicurezza e compliance che ti fa usare l’AI con la testa a posto.
“Ma i contenuti e il codice che genero con l’AI, di chi è la responsabilità?”
È la domanda giusta, ed è il motivo per cui l’AI in agenzia va introdotta con chi conosce la sicurezza e la compliance, non solo gli strumenti. Tu consegni contenuti e siti a nome dei tuoi clienti: se un testo viene declassato da Google o un sito nasce con una falla, il problema torna sul tuo tavolo.
- Contenuti: chi rivede e ci mette la firma. Google non penalizza l’AI in sé, penalizza i testi sfornati in serie senza controllo. La revisione editoriale del team tiene alta la qualità, ed è anche ciò che, con l’AI Act, ti esonera dall’obbligo di segnalare i testi come generati.
- Codice: va letto prima di andare in produzione. Le analisi di settore stimano che quasi metà del codice generato dall’AI nasca con vulnerabilità (XSS, SQL injection, dipendenze inventate). Prima del deploy va rivisto e messo in sicurezza: da Ethical Hacker è esattamente il controllo che porto.
- Dati e AI Act. La tua agenzia è responsabile del trattamento per i dati dei clienti: aggiungere l’AI è un nuovo trattamento da mettere nei DPA e nel registro. E dal 2 agosto 2026 l’articolo 50 dell’AI Act chiede trasparenza sui contenuti generati. Lo inquadriamo bene, senza zone grigie.
Come si parte, in concreto
Nessun salto nel vuoto. Si comincia capendo dove sei, prima di muovere qualsiasi cosa.
1. Analisi gratuita del sito
Analizzo il sito dell’agenzia e la sua leggibilità per Google e per le AI. Ricevi un report in 24 ore, senza impegno.
2. Consulenza gratuita
30 minuti insieme: guardo i flussi dell’agenzia e individuiamo dove l’AI fa risparmiare ore reali, con quali tutele.
3. Adozione guidata
Mettiamo in piedi i primi flussi, formo il team e resto il riferimento per sicurezza e compliance nel tempo.
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Il mio collega si chiama Claude
Come applicare l’intelligenza artificiale di Claude nel lavoro quotidiano di un’agenzia.
- Workflow concreti per automatizzare attività ripetitive
- Contenuti, sviluppo, risposte ai clienti, analisi dati
- Esempi pratici applicabili da subito
Siti da Incubo
Tutte le fasi di analisi e correzione di un sito web che non porta clienti.
- Il metodo Max Valle, dal sintomo alla cura
- Check-list operative pronte all’uso
- Casi reali di siti analizzati e risolti
Domande frequenti
Le risposte alle domande che mi fanno più spesso le web agency.
L’AI renderà obsoleta la mia web agency?
No, e chi lo dice ragiona sul singolo output, non sul progetto. L’AI toglie il lavoro ripetitivo a basso valore: bozze, boilerplate, riassunti. Strategia, creatività, relazione con il cliente e garanzia del risultato restano il tuo mestiere. Il cliente che si genera il testo da solo scopre presto che la differenza la fa ancora chi sa cosa sta facendo.
I contenuti scritti con l’AI vengono penalizzati da Google?
Google non penalizza l’AI in sé, penalizza i contenuti prodotti in massa senza valore e senza revisione. Il rischio non è lo strumento, è consegnare testi generici che non superano l’E-E-A-T. Con una revisione editoriale vera e competenza reale nei testi, l’AI diventa un acceleratore, non un problema di posizionamento.
Posso fidarmi del codice generato dall’AI per i siti dei clienti?
Solo se lo rivedi. Le analisi di settore stimano che quasi metà del codice generato dall’AI nasca con vulnerabilità: XSS, SQL injection, mancata validazione dell’input, dipendenze inventate. Va usato come base e messo in sicurezza prima del deploy. Da Ethical Hacker (CPEH) è esattamente il tipo di controllo che imposto con le agenzie.
La mia agenzia è responsabile del trattamento: l’AI complica il GDPR?
Lo rende un tema da gestire, non un ostacolo. Quando tratti dati dei clienti sei responsabile del trattamento e firmi un DPA con ciascuno: introdurre l’AI è un nuovo trattamento da inserire nel registro e da coprire negli accordi. Lo inquadriamo insieme, così resti in regola verso i tuoi clienti senza rinunciare allo strumento.
Devo etichettare i contenuti che genero con l’AI?
Dal 2 agosto 2026 l’articolo 50 dell’AI Act introduce obblighi di trasparenza sui contenuti generati o manipolati dall’AI, con regole rafforzate per i deepfake. Per i testi pubblicati esiste un’esenzione quando una persona ha revisionato il contenuto e se ne è assunta la responsabilità editoriale. Ti dico caso per caso quando serve la segnalazione e quando la tua revisione ti mette al riparo.
Quanto è complicato integrare l’AI nel flusso dell’agenzia?
Meno di quanto temi. L’obiettivo è affiancare l’AI agli strumenti che già usi (WordPress, l’editor, il gestionale di progetto), non ricostruire l’agenzia da zero. Si parte dal processo che fa perdere più tempo e si automatizza quello, con una formazione pratica sui casi reali del team.
Da dove conviene iniziare?
Dall’analisi gratuita del sito e dai 30 minuti di consulenza senza impegno. In quella mezz’ora capiamo insieme quale processo, automatizzato per primo, ti restituisce più ore con meno rischio, tra contenuti, sviluppo e gestione. Si parte sempre dal punto a maggior ritorno, non dal più appariscente.
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