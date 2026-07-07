Cosa vuol dire portare l’AI nel lavoro di traduzione e interpretariato

L’intelligenza artificiale per traduttori e interpreti è l’insieme di strumenti che accelerano le fasi ripetitive del lavoro linguistico: post-editing della traduzione automatica, gestione di memorie e glossari, ricerca terminologica, preparazione degli incarichi. Il testo finale, il tono, le sfumature culturali e la responsabilità verso il cliente restano tuoi. Non è una macchina che “traduce al posto tuo”: è un assistente che sgrossa, così le ore tornano a valere quanto devono.

Per chi traduce e interpreta il punto non è “usare l’AI” in astratto. È capire quali passaggi automatizzare per guadagnare velocità reale, e farlo senza esporre i documenti dei clienti, che spesso sono coperti da un accordo di riservatezza e contengono dati personali o segreti industriali. È esattamente qui che un consulente con competenze di sicurezza fa la differenza rispetto a chi ti propone solo l’ennesimo tool.

Le pagine di questo sito servono a questo: la consulenza AI per la strategia, l’analisi gratuita per partire dal punto giusto. Qui sotto vedi i casi d’uso concreti per chi traduce e interpreta.