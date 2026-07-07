Intelligenza artificiale per serramentisti

L’AI non sostituisce il serramentista: gli fa chiudere più lavori

Il timore più diffuso è che l’intelligenza artificiale arrivi a fare il lavoro dell’artigiano. È l’opposto. Le attività che l’AI svolge bene sono quelle a basso valore e ad alto consumo di tempo: ricopiare misure nel preventivo, cercare i codici a listino, rispondere per la decima volta alla stessa domanda, ricordarsi di richiamare un contatto. Sono proprio le ore che oggi ti tolgono spazio dalla parte che conta, cioè misurare bene, consigliare il prodotto giusto e installarlo a regola d’arte.

Quando smetti di rincorrere il lavoro meccanico, due cose cambiano subito: fai più preventivi nello stesso tempo e ne perdi meno per strada, e recuperi ore da dedicare al cliente in casa, dove nessun software può sostituirti. È un investimento sul valore dell’azienda, non una scorciatoia per lavorare meno.

Per questo il percorso non parte mai dallo strumento più appariscente, ma dal processo che oggi ti fa perdere più tempo o più clienti. Lo individuiamo insieme nella consulenza gratuita, e si parte da lì.