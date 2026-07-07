L’AI non sostituisce chi gestisce il recupero: lo libera

Il timore più diffuso nelle agenzie è che l’intelligenza artificiale arrivi a fare il lavoro dell’operatore. È l’opposto. Le attività che l’AI svolge bene sono quelle a basso valore aggiunto e ad alto consumo di tempo: copiare dati, ordinare pratiche, riassumere corrispondenza, preparare bozze di sollecito. Sono proprio le ore che oggi tolgono spazio alla parte che conta davvero, cioè la trattativa con il debitore e il giudizio sulla singola posizione.

Quando l’agenzia smette di rincorrere il lavoro meccanico, due cose cambiano subito: gli operatori lavorano con meno pressione e meno errori, e chi gestisce recupera tempo da dedicare alle posizioni complesse, agli accordi di rientro e al rapporto con il committente. La telefonata delicata, la valutazione della situazione del debitore, la scelta di come chiudere una pratica restano in mano a una persona. È un investimento sul valore dell’agenzia, non una scorciatoia.

Per questo il percorso non parte mai dallo strumento più appariscente, ma dal processo che ti fa perdere più tempo. Lo individuiamo insieme nella consulenza gratuita, e si parte da lì.