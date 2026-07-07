Intelligenza artificiale per podologi

L’AI non sostituisce il podologo: lo libera

Il timore più diffuso negli studi è che l’intelligenza artificiale arrivi a fare il lavoro del professionista. È l’opposto. Le attività che l’AI svolge bene sono quelle a basso valore aggiunto e ad alto consumo di tempo: rispondere al telefono, ricopiare dati in cartella, mandare promemoria, scrivere post. Sono proprio le ore che oggi sottraggono spazio alla parte che conta, cioè la mano sul piede del paziente e il giudizio clinico.

Quando lo studio smette di rincorrere il lavoro meccanico, due cose cambiano subito: la segreteria lavora con meno pressione e meno errori, e il podologo recupera tempo da dedicare a ciò che nessun software può fare, cioè visitare, trattare e seguire il paziente nel tempo. È un investimento sul valore dello studio, non una scorciatoia.

Per questo il percorso non parte mai dallo strumento più appariscente, ma dal processo che ti fa perdere più tempo. Lo individuiamo insieme nella consulenza gratuita, e si parte da lì.