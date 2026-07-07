Intelligenza artificiale per personal trainer

Perché affidarti a Max Valle

Porto l’innovazione senza la paura. Sono l’unico consulente AI in Italia che è anche Ethical Hacker certificato (CPEH), CTU del Tribunale di Lodi e consulente GDPR iscritto a FederPrivacy. Per un personal trainer, che raccoglie i dati di salute dei clienti nella scheda di anamnesi, questo non è un dettaglio: è la differenza tra usare l’AI in sicurezza e improvvisare con le informazioni più delicate che gestisci.

Dal 1993 ho seguito oltre 2.500 realtà in 12 paesi e scritto sei libri, tra cui “Il mio collega si chiama Claude”. Conosco chi lavora in proprio: so dove si perde tempo e cosa, automatizzato per primo, ti fa davvero trovare e seguire più clienti.

4,9 Recensioni Google