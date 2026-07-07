AI per periti assicurativi
Intelligenza artificiale per periti assicurativi
La perizia resta un atto tuo. L’AI toglie solo il lavoro che le sta intorno.
Sopralluoghi, centinaia di foto da catalogare, perizie da redigere, incarichi che si accavallano. L’intelligenza artificiale può togliere ore di lavoro ripetitivo al tuo studio, senza mai entrare nell’accertamento e nella stima, che restano di tua competenza. Te la porto io: consulente AI e Ethical Hacker certificato, con 33 anni di impresa alle spalle.
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Cosa vuol dire portare l’AI nel lavoro di un perito assicurativo
L’intelligenza artificiale per i periti assicurativi è l’insieme di strumenti che automatizzano il lavoro attorno alla perizia: ordinare la documentazione fotografica, preparare bozze di verbale e di stima, gestire le comunicazioni con compagnie e danneggiati, tenere sotto controllo scadenze e incarichi. L’accertamento, la valutazione del danno e la firma restano al perito. Non è un software che “fa la perizia al posto tuo”: è un collaboratore digitale che prepara il fascicolo, così il tuo tempo torna a valere quanto deve.
Per uno studio di perizia il punto non è “usare l’AI” in astratto. È capire quali attività , automatizzate per prime, restituiscono più tempo con il minor rischio, e farlo trattando foto, verbali e dati dei sinistri (spesso anche dati sanitari, nelle perizie da lesioni) con le tutele che la terzietà del perito e il GDPR impongono. È esattamente qui che un consulente con competenze di sicurezza fa la differenza rispetto a chi vende solo lo strumento.
Le pagine di questo sito sono pensate per questo: la consulenza AI per la strategia, l’analisi gratuita per partire dal punto giusto. Qui sotto vedi i casi d’uso concreti per l’attività peritale.
Sei modi concreti di usare l’AI nell’attività peritale
Non concetti astratti: processi reali che vedo ogni settimana negli studi di perizia italiani.
Bozza della perizia dai tuoi appunti
Dai rilievi del sopralluogo, dalle note vocali e dalle foto, un assistente prepara una bozza di perizia già strutturata: dinamica, accertamenti, quantificazione. Tu la verifichi, la correggi e la firmi. L’atto resta tuo, il tempo di stesura si accorcia.La perizia pronta prima, la firma resta tua
Ordine della documentazione fotografica
Centinaia di foto per sinistro da rinominare, ordinare e associare al fascicolo giusto. Un flusso che le cataloga, le collega al verbale e agli allegati e ti segnala scatti mancanti o poco leggibili, prima che manchino in perizia.Fascicolo ordinato, nessuno scatto perso
Quantificazione e ricerca prezzi
Un assistente che incrocia prezzari, costi di ricambi, manodopera e materiali e ti porta una prima quantificazione del danno da validare, con le voci già ordinate. La stima resta un tuo giudizio: parti da un conteggio pronto invece che dal foglio bianco.Stima più rapida da validare
Comunicazioni a compagnie e danneggiati
Bozze di lettere di incarico, richieste di integrazione documenti, solleciti e risposte al danneggiato, pronte in pochi secondi e sempre riviste da te. Le pratiche si muovono, la corrispondenza non ti resta indietro.Più reattività , stesso controllo
Controllo coerenza e antifrode
Un assistente che confronta dichiarazioni, dinamica dichiarata, foto e danni riscontrati ed evidenzia incongruenze: date che non tornano, danni non compatibili, documenti ripetuti. Un supporto in più in ottica antifrode, prima che il caso arrivi in liquidazione.Le incongruenze emergono prima
Gestione incarichi e scadenze
Un cruscotto che tiene insieme incarichi aperti, scadenze per compagnia e stato di avanzamento di ogni perizia, con promemoria su cosa consegnare e quando. Lo studio anticipa le scadenze invece di rincorrerle.Nessun incarico rincorso all’ultimo
L’AI non sostituisce il perito: gli libera le mani
Il timore più diffuso negli studi di perizia è che l’intelligenza artificiale arrivi a fare la valutazione al posto del professionista. È l’opposto. Le attività che l’AI svolge bene sono quelle a basso valore aggiunto e ad alto consumo di tempo: rinominare foto, ordinare documenti, riassumere, preparare bozze, incrociare prezzi. Sono proprio le ore che oggi sottraggono spazio alla parte che conta, cioè l’accertamento sul posto, la valutazione del danno e la responsabilità della perizia.
Quando lo studio smette di rincorrere il lavoro meccanico, due cose cambiano subito: si lavora con meno pressione e meno errori di trascrizione, e il perito recupera tempo da dedicare a ciò che nessun software può fare, cioè leggere il sinistro con occhio tecnico e reggere la propria stima anche in contraddittorio. È un investimento sul valore dello studio, non una scorciatoia.
Per questo il percorso non parte mai dallo strumento più appariscente, ma dal processo che ti fa perdere più tempo. Lo individuiamo insieme nella consulenza gratuita, e si parte da lì.
“Ma la perizia è un atto mio. E i dati dei sinistri?”
È la domanda giusta, ed è esattamente il motivo per cui dovresti far seguire l’introduzione dell’AI a chi conosce la sicurezza, non solo gli strumenti. Il perito produce un atto tecnico con valore probatorio, tratta foto, verbali, dati di danneggiati e, nelle perizie da lesioni, dati sanitari: materiale che non può finire su un servizio qualsiasi senza valutare prima dove vanno i dati e chi vi accede.
- Dove restano foto e documenti. Si scelgono strumenti e configurazioni che non addestrano i modelli sui tuoi fascicoli e che rispettano il GDPR, con attenzione particolare ai dati sanitari delle perizie da lesioni, valutando ogni fornitore prima di portarci dentro un solo sinistro.
- La perizia resta atto del perito. L’AI prepara bozze e ordina la documentazione, ma accertamento, stima e firma restano tuoi. La tua terzietà e la tua responsabilità non si delegano a un algoritmo: l’assistente lavora sotto il tuo controllo, non al tuo posto.
- AI Act e tracciabilità . Il regolamento europeo sull’AI introduce obblighi anche per chi la usa: ti dico cosa ti riguarda davvero e cosa no, e impostiamo il flusso in modo che resti tracciabile e documentato, senza allarmismi e senza leggerezze.
Come si parte, in concreto
Nessun salto nel vuoto. Si comincia capendo dove sei, prima di muovere qualsiasi cosa.
1. Analisi gratuita del sito
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2. Consulenza gratuita
30 minuti insieme: guardo i processi dello studio e individuiamo dove l’AI fa risparmiare ore reali, con quali tutele.
3. Adozione guidata
Mettiamo in piedi i primi flussi, formo lo studio e resto il riferimento per sicurezza e compliance nel tempo.
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Il mio collega si chiama Claude
Come applicare l’intelligenza artificiale di Claude nel lavoro quotidiano di uno studio.
- Workflow concreti per automatizzare attività ripetitive
- Risposte ai clienti, documenti, analisi dati
- Esempi pratici applicabili da subito
Siti da Incubo
Tutte le fasi di analisi e correzione di un sito web che non porta clienti.
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- Casi reali di siti analizzati e risolti
Domande frequenti
Le risposte alle domande che mi fanno più spesso i periti assicurativi.
L’AI può sostituire il perito assicurativo?
No, e chi lo promette ti sta vendendo fumo. L’AI toglie il lavoro ripetitivo a basso valore: catalogare foto, riassumere, preparare bozze, incrociare prezzi. L’accertamento sul posto, la valutazione del danno, la terzietà e la firma restano tuoi. Lo studio guadagna tempo da dedicare alla parte tecnica, dove sei davvero insostituibile.
Se la bozza la prepara l’AI, di chi è la perizia?
Resta tua, senza ambiguità . L’AI mette in ordine documentazione e appunti e ti propone una bozza, ma sei tu ad accertare, valutare e firmare. La perizia è un atto tecnico con valore probatorio: l’assistente prepara il terreno, la responsabilità e la sottoscrizione restano in capo al perito.
Le foto e i documenti dei sinistri finiscono per addestrare l’AI?
Dipende dallo strumento e dalla sua configurazione, ed è precisamente il punto su cui interveniamo. Esistono soluzioni che non usano i tuoi fascicoli per addestrare i modelli e che mantengono i dati entro perimetri conformi al GDPR. La scelta del fornitore e l’impostazione corretta fanno tutta la differenza, a maggior ragione con i dati sanitari delle perizie da lesioni.
L’uso dell’AI è compatibile con la terzietà e l’imparzialità del perito?
Sì, se impostato correttamente. L’AI non decide la stima: prepara, ordina e velocizza, mentre il giudizio tecnico e la valutazione restano tuoi e indipendenti. Così la tua posizione super partes non viene intaccata, perché l’ultima parola sul danno resta sempre del perito, non di un algoritmo.
Posso trattare con l’AI i dati sanitari delle perizie da lesioni?
Con le dovute cautele. I dati sanitari sono una categoria particolare ai sensi del GDPR e richiedono tutele rafforzate: strumenti che non li espongono a terzi, basi giuridiche corrette e regole chiare su cosa può essere elaborato. Avere al fianco un consulente GDPR e CTU significa affrontare il tema con metodo, non a intuito.
Devo cambiare i software e i gestionali che già uso?
Quasi mai. L’obiettivo è affiancare l’AI ai flussi esistenti, non ricostruire lo studio da zero. Si parte dai processi che già hai, dal software peritale alla gestione delle foto, e si automatizza ciò che fa perdere più tempo, integrandosi con gli strumenti in uso dove possibile.
Da dove conviene iniziare?
Dall’analisi gratuita del sito e dai 30 minuti di consulenza senza impegno. In quella mezz’ora capiamo insieme quale processo, automatizzato per primo, ti restituisce più ore con meno rischio: quasi sempre è l’ordine della documentazione o la bozza di perizia. Si parte dal punto a maggior ritorno, non dal più appariscente.
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