Intelligenza artificiale per periti assicurativi

Cosa vuol dire portare l’AI nel lavoro di un perito assicurativo

L’intelligenza artificiale per i periti assicurativi è l’insieme di strumenti che automatizzano il lavoro attorno alla perizia: ordinare la documentazione fotografica, preparare bozze di verbale e di stima, gestire le comunicazioni con compagnie e danneggiati, tenere sotto controllo scadenze e incarichi. L’accertamento, la valutazione del danno e la firma restano al perito. Non è un software che “fa la perizia al posto tuo”: è un collaboratore digitale che prepara il fascicolo, così il tuo tempo torna a valere quanto deve.

Per uno studio di perizia il punto non è “usare l’AI” in astratto. È capire quali attività , automatizzate per prime, restituiscono più tempo con il minor rischio, e farlo trattando foto, verbali e dati dei sinistri (spesso anche dati sanitari, nelle perizie da lesioni) con le tutele che la terzietà del perito e il GDPR impongono. È esattamente qui che un consulente con competenze di sicurezza fa la differenza rispetto a chi vende solo lo strumento.

Le pagine di questo sito sono pensate per questo: la consulenza AI per la strategia, l’analisi gratuita per partire dal punto giusto. Qui sotto vedi i casi d’uso concreti per l’attività peritale.