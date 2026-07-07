Intelligenza artificiale per parafarmacie

L’AI non sostituisce il farmacista: lo libera

Il timore più diffuso in parafarmacia è che l’intelligenza artificiale arrivi a fare il lavoro del professionista. È l’opposto. Le attività che l’AI svolge bene sono quelle a basso valore aggiunto e ad alto consumo di tempo: contare le giacenze, scrivere schede prodotto, riassumere, preparare bozze. Sono proprio le ore che oggi sottraggono spazio alla parte che conta: il consiglio al banco e la fiducia della persona che entra.

Quando il punto vendita smette di rincorrere il lavoro meccanico, due cose cambiano subito. Il personale lavora con meno pressione e meno errori, e il farmacista recupera tempo da dedicare a ciò che nessun software può fare, cioè ascoltare, capire il bisogno e dare il consiglio giusto. È un investimento sul valore della parafarmacia, non una scorciatoia.

Per questo il percorso non parte mai dallo strumento più appariscente, ma dal processo che ti fa perdere più tempo. Lo individuiamo insieme nella consulenza gratuita, e si parte da lì.