Intelligenza artificiale per negozi al dettaglio

L’AI non sostituisce il negoziante: lo libera

Il timore piu diffuso e che l’intelligenza artificiale finisca per spersonalizzare il negozio, proprio dove il rapporto con il cliente e tutto. E l’opposto. Le attivita che l’AI svolge bene sono quelle a basso valore aggiunto e ad alto consumo di tempo: scrivere schede, impaginare post, preparare messaggi, sistemare foto. Sono proprio le ore che oggi ti tolgono spazio dalla parte che conta, cioe stare in negozio con le persone.

Quando smetti di rincorrere il lavoro meccanico, due cose cambiano subito: il negozio ha una presenza online curata anche nei periodi pieni, e tu recuperi tempo per il consiglio al cliente, la vetrina, la scelta dell’assortimento. Cioe le cose che ti distinguono dalla grande distribuzione e dall’e-commerce. E un investimento sul valore del negozio, non una scorciatoia.

Per questo il percorso non parte mai dallo strumento piu appariscente, ma dall’attivita che ti ruba piu tempo. La individuiamo insieme nella consulenza gratuita, e si parte da li.