Intelligenza artificiale per mobilifici

L’AI non sostituisce l’arredatore: lo libera

Il timore più diffuso nei negozi è che l’intelligenza artificiale arrivi a fare il lavoro del venditore. È l’opposto. Le attività che l’AI svolge bene sono quelle a basso valore aggiunto e ad alto consumo di tempo: scrivere schede, ricalcolare preventivi, preparare un render, rispondere alle stesse domande. Sono proprio le ore che oggi sottraggono spazio alla parte che conta davvero, cioè capire il cliente, curare l’ambiente e chiudere la vendita.

Quando lo showroom smette di rincorrere il lavoro meccanico, due cose cambiano subito: il personale lavora con meno pressione e meno errori, e l’arredatore recupera tempo per la consulenza sull’arredo, che è il vero motivo per cui un cliente sceglie te e non l’e-commerce. È un investimento sul valore del negozio, non una scorciatoia.

Per questo il percorso non parte mai dallo strumento più appariscente, ma dal processo che ti fa perdere più tempo. Lo individuiamo insieme nella consulenza gratuita, e si parte da lì.