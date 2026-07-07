Intelligenza artificiale per logopedisti

L’AI non sostituisce il logopedista: lo libera

Il timore più diffuso è che l’intelligenza artificiale arrivi a fare il lavoro del terapista. È l’opposto. Quello che l’AI fa bene sono le attività a basso valore clinico e ad alto consumo di tempo: trascrivere, ordinare materiali, riassumere, preparare bozze. Sono proprio le ore che oggi sottraggono spazio a ciò che conta, cioè la relazione con il bambino, l’osservazione clinica e la scelta del trattamento.

Quando smetti di rincorrere la documentazione e la preparazione dei materiali, due cose cambiano subito: lavori con meno pressione e meno errori di trascrizione, e recuperi tempo per la parte che nessun software può fare, cioè leggere il bambino, adattare la seduta e guidare la famiglia. È un investimento sulla qualità della presa in carico, non una scorciatoia.

Per questo il percorso non parte mai dallo strumento più appariscente, ma dall’attività che ti fa perdere più tempo. La individuiamo insieme nella consulenza gratuita, e si parte da lì.