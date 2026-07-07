Cosa vuol dire portare l’AI in uno studio di infortunistica stradale

L’intelligenza artificiale per l’infortunistica stradale è l’insieme di strumenti che automatizzano il lavoro ripetitivo di gestione delle pratiche di sinistro: apertura del fascicolo, estrazione dati da verbali e constatazioni amichevoli, sintesi di referti e documentazione medica, monitoraggio dei termini, bozze di comunicazioni alle compagnie. Il giudizio tecnico, la valutazione medico-legale del danno e la firma restano al professionista. Non è un software che “liquida il sinistro al posto tuo”: è un collaboratore digitale che prepara il terreno, così le ore tornano a valere quanto devono.

Per uno studio, il punto non è “usare l’AI” in astratto. È capire quali attività, automatizzate per prime, restituiscono più tempo con il minor rischio, e farlo trattando referti, cartelle cliniche e posizioni dei danneggiati con le tutele che i dati sanitari, categoria particolare ai sensi dell’art. 9 del GDPR, impongono. È esattamente qui che un consulente con competenze di sicurezza fa la differenza rispetto a chi vende solo lo strumento.

Le pagine di questo sito sono pensate per questo: la consulenza AI per la strategia, l’analisi gratuita per partire dal punto giusto. Qui sotto vedi i casi d’uso concreti per uno studio di infortunistica stradale.