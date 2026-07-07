Intelligenza artificiale per geologi

Perché affidarti a Max Valle

Porto l’innovazione senza la paura. Sono l’unico consulente AI in Italia che è anche Ethical Hacker certificato (CPEH), CTU del Tribunale di Lodi e consulente GDPR iscritto a FederPrivacy. Per un geologo, che firma relazioni tecniche di preminente interesse pubblico e ne risponde personalmente verso committente e collettività, questo non è un dettaglio: è la differenza tra usare l’AI per preparare gli elaborati e ritrovarsi un dato inventato sotto la propria firma.

Dal 1993 ho seguito oltre 2.500 realtà in 12 paesi e scritto sei libri, tra cui “Il mio collega si chiama Claude”. Conosco gli studi professionali dall’interno: so dove si perde tempo e cosa, automatizzato per primo, libera davvero lo studio senza toccare ciò di cui rispondi tu.

4,9 Recensioni Google