Intelligenza artificiale per elettricisti

Perché affidarti a Max Valle

Porto l’innovazione senza la paura. Sono l’unico consulente AI in Italia che è anche Ethical Hacker certificato (CPEH), CTU del Tribunale di Lodi e consulente GDPR iscritto a FederPrivacy. Per un elettricista che gestisce indirizzi, planimetrie, foto degli impianti dei clienti e si assume la responsabilità della dichiarazione di conformità, questo non è un dettaglio: è la differenza tra automatizzare preventivi e appuntamenti in sicurezza e affidare i dati dei clienti al primo servizio che capita.

Dal 1993 ho seguito oltre 2.500 realtà in 12 paesi e scritto sei libri, tra cui “Il mio collega si chiama Claude”. Conosco le imprese artigiane dall’interno: so dove si perde tempo e cosa, automatizzato per primo, ti fa rispondere prima e chiudere più lavori.

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