Intelligenza artificiale per aziende di domotica

Cosa vuol dire portare l’AI in un’azienda di domotica

L’intelligenza artificiale per un’azienda di domotica è l’insieme di strumenti che automatizzano il lavoro ripetitivo dell’attività: bozze di preventivi e computi, configurazione di scenari e logiche, ricerca di prodotti compatibili, documentazione tecnica e risposte ai clienti. Al tecnico restano il collaudo, la messa in servizio e la responsabilità dell’impianto. Non è un software che “programma l’impianto al posto tuo”: è un collaboratore digitale che prepara il terreno, così le ore in ufficio smettono di mangiarsi le serate.

Per un installatore il punto non è usare l’AI in astratto. È capire quali attività, automatizzate per prime, restituiscono più tempo con il minor rischio, e farlo trattando i dati delle case dei clienti (planimetrie, abitudini, immagini delle telecamere) con le tutele che il GDPR impone. Ed è esattamente qui che un consulente con competenze di sicurezza fa la differenza rispetto a chi ti vende solo il software.

Le pagine di questo sito servono proprio a questo: la consulenza AI per la strategia, l’analisi gratuita per partire dal punto giusto. Qui sotto trovi i casi d’uso concreti per un’azienda di domotica.