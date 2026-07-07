Intelligenza artificiale per corsi online

L’AI non sostituisce il formatore: lo libera

Il timore più diffuso tra chi vive di corsi è che l’AI produca contenuti tutti uguali e trasformi ogni formatore nella fotocopia di un altro. È l’opposto di come funziona quando la usi bene. Le cose che l’AI fa in fretta sono quelle a basso valore e ad alto consumo di tempo: montare scalette, riformulare, preparare quiz, scrivere la decima email del funnel. Sono proprio le ore che oggi ti tolgono spazio per la parte che conta, cioè il tuo metodo e il rapporto con i corsisti.

Quando smetti di rincorrere il lavoro meccanico, due cose cambiano subito: pubblichi di più e con meno fatica, e recuperi tempo da mettere dove nessun software arriva, cioè nella qualità del tuo insegnamento e nella relazione che ti fa consigliare. L’autorevolezza non si automatizza: si protegge liberandola dalle attività che la logorano.

Per questo non si parte dallo strumento più appariscente, ma dal punto che ti fa perdere più tempo tra contenuti, customer care e funnel. Lo individuiamo insieme nella consulenza gratuita, e si parte da lì.