Intelligenza artificiale per consulenti SEO

L’AI non sostituisce il consulente SEO: lo libera

Il timore che gira nel settore è che l’AI arrivi a fare la SEO da sola. Lo sai meglio di me che non è così. Quello che l’AI fa bene sono le attività a basso valore aggiunto e ad alto consumo di tempo: raccogliere query, ordinare cluster, passare crawl, montare bozze e report. Sono proprio le ore che oggi ti tolgono spazio dalla parte che conta, cioè la strategia, l’interpretazione dei dati e il rapporto con il cliente.

Quando smetti di rincorrere il lavoro meccanico, due cose cambiano subito: chiudi più clienti nello stesso tempo e alzi la qualità di quello che consegni. Perché la SERP non premia chi scrive di più, premia chi porta esperienza e risposta reale, e quella la metti tu. L’AI ti fa arrivare prima al punto in cui inizia il tuo valore, non lo cancella.

Per questo il percorso non parte dallo strumento più di moda, ma dal processo che oggi ti fa perdere più ore e più margine. Lo individuiamo insieme nella consulenza gratuita, e si parte da lì.