Intelligenza artificiale per centri benessere e spa

L’AI non sostituisce le tue mani: libera l’accoglienza

Il timore più diffuso in un centro è che la tecnologia raffreddi un lavoro fatto di contatto e cura. È l’opposto. Quello che l’AI svolge bene è la parte che non ha nulla di umano: rispondere alla stessa domanda per la ventesima volta, ricordare i richiami, inseguire chi non ha confermato, copiare dati nel gestionale. Sono proprio le attività che oggi tengono la reception incollata al telefono invece che al cliente in sala d’attesa.

Quando il centro smette di rincorrere queste incombenze, due cose cambiano subito: chi è al banco può dedicarsi davvero all’accoglienza, e tu recuperi tempo per il trattamento e per la relazione, che è ciò che fa tornare le persone. Il massaggio, il consiglio, il tocco restano tuoi. L’AI ti toglie soltanto la scartoffia.

Per questo il percorso non parte mai dallo strumento più appariscente, ma dal punto che oggi ti fa perdere clienti: un’agenda con troppi buchi, i no-show, le richieste a cui nessuno risponde di sera. Lo individuiamo insieme nella consulenza gratuita, e si parte da lì.