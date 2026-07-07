Intelligenza artificiale per barbieri

Perché affidarti a Max Valle

Porto l’innovazione senza la paura. Sono l’unico consulente AI in Italia che è anche Ethical Hacker certificato (CPEH), CTU del Tribunale di Lodi e consulente GDPR iscritto a FederPrivacy. Per un barbershop che gestisce agenda, numeri WhatsApp e foto dei clienti sui social, questo non è un dettaglio: è la differenza tra riempire l’agenda in sicurezza e ritrovarsi con una contestazione sulla privacy.

Dal 1993 ho seguito oltre 2.500 realtà in 12 paesi e scritto sei libri, tra cui “Il mio collega si chiama Claude”. Conosco le attività locali dall’interno: so dove si perde tempo e cosa, automatizzato per primo, ti libera davvero il negozio.

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