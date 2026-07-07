Intelligenza artificiale per autofficine

Cosa vuol dire portare l’AI in un’autofficina

L’intelligenza artificiale per le autofficine è l’insieme di strumenti che gestiscono la parte di segreteria e di relazione con il cliente: appuntamenti, preventivi, promemoria di revisione e tagliando, scheda del veicolo. Al meccanico restano la diagnosi, la riparazione e la firma sul lavoro fatto. Non è un software che “aggiusta l’auto al posto tuo”: è un collaboratore digitale che tiene in ordine agenda e clienti, così le ore in officina rendono di più.

Per un’officina il punto non è “usare l’AI” in astratto. È capire quali attività, automatizzate per prime, ti tolgono lavoro di banco senza farti perdere il controllo, e farlo trattando i dati dei clienti e le targhe con le tutele che il GDPR impone. È esattamente qui che un consulente con competenze di sicurezza fa la differenza rispetto a chi vende solo il gestionale.

Le pagine di questo sito sono pensate per questo: la consulenza AI per la strategia, l’analisi gratuita per partire dal punto giusto. Qui sotto vedi i casi d’uso concreti per un’autofficina.