Intelligenza artificiale per audioprotesisti

L’AI non sostituisce l’audioprotesista: lo libera

Il timore più diffuso nei centri è che l’intelligenza artificiale finisca per fare il lavoro del professionista. È l’opposto. Le attività che l’AI svolge bene sono quelle a basso valore aggiunto e ad alto consumo di tempo: trascrivere appunti, ordinare documenti, riassumere, preparare bozze e promemoria. Sono proprio le ore che oggi sottraggono spazio alla parte che conta, cioè l’ascolto del paziente, l’adattamento dell’apparecchio e l’accompagnamento nelle settimane della prova.

Quando il centro smette di rincorrere il lavoro meccanico, due cose cambiano subito: il personale lavora con meno pressione e meno sviste, e tu recuperi tempo da dedicare a ciò che nessun software può fare, cioè capire la persona che hai davanti, spesso anziana e spaesata, e costruire la fiducia che porta all’acquisto e al riacquisto. È un investimento sul valore del centro, non una scorciatoia.

Per questo il percorso non parte mai dallo strumento più appariscente, ma dal processo che ti fa perdere più tempo. Lo individuiamo insieme nella consulenza gratuita, e si parte da lì.