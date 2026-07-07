Intelligenza artificiale per assistenti sociali

Cosa vuol dire portare l’AI nel lavoro di un assistente sociale

L’intelligenza artificiale per gli assistenti sociali è l’insieme di strumenti che automatizzano il lavoro documentale e ripetitivo, cioè bozze di relazioni dopo il colloquio, riordino della cartella sociale, sintesi della storia del caso, risposte ricorrenti ai cittadini, lasciando al professionista la valutazione, la relazione d’aiuto e la responsabilità della decisione. Non è un software che “decide chi ha diritto a cosa”: è un collaboratore digitale che prepara il terreno, così le ore tornano dove servono davvero, sulle persone.

Per chi lavora nel sociale il punto non è “usare l’AI” in astratto. È capire quali attività, automatizzate per prime, restituiscono più tempo con il minor rischio, e farlo trattando dati di categoria particolare (salute, situazioni familiari, dati di minori) e dati giudiziari con le tutele che il segreto professionale e il GDPR impongono. È esattamente qui che un consulente con competenze di sicurezza fa la differenza rispetto a chi vende solo lo strumento.

Le pagine di questo sito servono a questo: la consulenza AI per la strategia, l’analisi gratuita per partire dal punto giusto. Qui sotto vedi i casi d’uso concreti per il lavoro sociale.