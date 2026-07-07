L’AI non sostituisce il DPO: lo libera

Il timore che senti spesso dai clienti, e che magari hai anche tu, è che l’intelligenza artificiale arrivi a fare il lavoro del professionista della privacy. È l’opposto. Le attività che l’AI svolge bene sono quelle a basso valore aggiunto e ad alto consumo di tempo: estrarre dati per il registro, riassumere un provvedimento, impaginare una prima bozza di DPIA. Sono proprio le ore che oggi sottraggono spazio alla parte che conta, cioè il parere, la sorveglianza e il rapporto di fiducia con il titolare.

C’è un motivo strutturale per cui non ti sostituisce. Il GDPR affida al DPO un ruolo di indipendenza e di giudizio, e la responsabilità del trattamento resta in capo al titolare: nessuno di questi due passaggi si può automatizzare. L’AI può preparare il materiale, ma la valutazione se un rischio è accettabile, se una base giuridica regge, se un fornitore è adeguato, resta una decisione umana e qualificata. Quando smetti di rincorrere il lavoro meccanico, recuperi tempo proprio per quella parte.

Per questo il percorso non parte mai dallo strumento più appariscente, ma dal processo che ti fa perdere più tempo. Lo individuiamo insieme nella consulenza gratuita, e si parte da lì.