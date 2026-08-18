Sicurezza in rete: la guida pratica per proteggere casa, famiglia e piccolo ufficio

La sicurezza in rete è una di quelle cose di cui tutti parlano e che quasi nessuno pratica davvero, soprattutto tra le mura di casa. Installiamo porte blindate, antifurti e telecamere per proteggere la casa fisica, poi lasciamo il router con la password di fabbrica e clicchiamo sul primo link che arriva via SMS. Faccio l’informatico dal 1993, sono un ethical hacker certificato CPEH e da anni lavoro come consulente tecnico del Tribunale di Lodi su casi che nascono quasi sempre da errori banali, commessi in salotto o in un piccolo ufficio. In questa guida trovi quello che spiego ai miei clienti: come funziona davvero la protezione della rete domestica, quali minacce entrano nelle case italiane, quali abitudini contano più di qualsiasi software e cosa succede, concretamente, quando qualcosa va storto. Nessun prodotto da comprare: solo metodo.

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Che cosa significa davvero sicurezza in rete

Se cerchi una definizione, la trovi ovunque: la sicurezza in rete è l’insieme di regole, strumenti e comportamenti che proteggono dati, dispositivi e comunicazioni da accessi non autorizzati, furti e danneggiamenti. Corretto, ma sterile. Nella pratica quotidiana significa una cosa molto più semplice: fare in modo che le informazioni che passano dalla tua rete, dal conto in banca alle foto dei tuoi figli, restino tue.

La teoria classica si regge su tre principi, quelli che in gergo chiamiamo triade CIA: riservatezza (confidentiality), integrità (integrity) e disponibilità (availability). Riservatezza vuol dire che i dati li vede solo chi deve vederli. Integrità vuol dire che nessuno li altera a tua insaputa. Disponibilità vuol dire che quando ti servono, ci sono. Un ransomware che cifra il tuo disco attacca la disponibilità. Un ladro di credenziali attacca la riservatezza. Un truffatore che modifica l’IBAN in una fattura via email attacca l’integrità. Ogni attacco che ho visto in trent’anni rientra in una di queste tre caselle.

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C’è però una differenza enorme tra la sicurezza di rete aziendale, quella dei firewall di nuova generazione e dei centri operativi che monitorano il traffico 24 ore su 24, e la sicurezza informatica in casa. In azienda esistono budget, sistemisti e procedure. In casa ci sei tu, un router dimenticato dietro il divano e una decina di dispositivi connessi di cui hai perso il conto. Eppure i dati che passano da lì hanno lo stesso valore: identità digitale, home banking, lavoro da remoto, vita dei tuoi figli. È il motivo per cui questa guida parla la lingua delle famiglie e dei piccoli uffici, non quella dei reparti IT.

Una premessa onesta, che raramente leggerai altrove: la sicurezza totale non esiste. Non te la posso promettere io e non può promettertela nessun software. Esiste però una soglia di protezione che rende un attacco così faticoso da spingere il criminale a cercare una vittima più comoda. Nella stragrande maggioranza dei casi che finiscono male, quella soglia minima non c’era. L’obiettivo realistico di chi vuole navigare in sicurezza non è diventare inattaccabile: è smettere di essere il bersaglio facile.

Le minacce che entrano davvero nelle case italiane

I numeri aiutano a capire la dimensione del problema. Secondo il Rapporto Clusit 2026, nel 2025 gli attacchi informatici gravi registrati a livello mondiale sono stati 5.265, in crescita del 49% rispetto all’anno precedente, e l’Italia da sola ha subito 507 incidenti gravi, il 42% in più del 2024, come documenta l’analisi annuale dell’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Ancora più interessante per chi legge da casa: il phishing e l’ingegneria sociale sono cresciuti del 75% a livello globale, spinti anche dall’intelligenza artificiale che rende le esche sempre più credibili. Tradotto: l’attacco che ha più probabilità di colpire te non passa da una vulnerabilità sofisticata, passa dalla tua casella di posta.

Vediamo le minacce una per una, in ordine di probabilità reale, non di spettacolarità.

Phishing, smishing e vishing: la truffa che si traveste

Il phishing è un messaggio che finge di arrivare da qualcuno di cui ti fidi, la banca, il corriere, l’INPS, un fornitore, per rubarti credenziali o farti fare un pagamento. Quando arriva via SMS si chiama smishing, quando arriva per telefono vishing. Le varianti moderne sono raffinate: nomi reali, loghi perfetti, italiano corretto, e con l’AI anche voci clonate. Il classico “pacco in giacenza” o “conto bloccato” funziona perché fa leva sull’urgenza. Ho dedicato una guida specifica al phishing che sfrutta i circuiti di pagamento, con esempi reali di email false messe a confronto con quelle autentiche: il meccanismo che vedi lì vale per qualsiasi marchio.

Malware, spyware e ransomware

Il malware è qualsiasi software ostile: ruba dati, spia quello che digiti, usa il tuo computer per attaccare altri. Il ransomware è la variante più brutale, cifra i tuoi file e chiede un riscatto per restituirteli. In casa arriva quasi sempre per tre strade: allegati, software piratato e aggiornamenti mai fatti. Se il computer è diventato lento, mostra pubblicità anomale o si comporta in modo strano, vale la pena leggere come riconoscere se il proprio PC è infetto prima di correre ai ripari a caso.

Furto di credenziali e furto di identità

Le tue password valgono denaro. Sul mercato nero una casella email violata si vende, perché da lì si resetta tutto il resto: social, e-commerce, a volte perfino l’home banking. Il punto debole è quasi sempre il riciclo: usi la stessa password su venti servizi, uno di questi subisce una violazione, e i criminali provano quella combinazione ovunque. Si chiama credential stuffing ed è automatizzato al cento per cento. Non serve che qualcuno ce l’abbia con te: sei semplicemente in una lista.

Le app di messaggistica come vettore

WhatsApp, Telegram e simili sono diventati canali di attacco a pieno titolo: catene con link infetti, falsi messaggi “mamma ho perso il telefono”, codici di verifica da farsi dettare. Ne ho scritto quando è esploso il fenomeno dei virus che circolano su WhatsApp tra iPhone e Android e il copione da allora non è cambiato: cambia solo la scusa.

La rete Wi-Fi e i dispositivi connessi

Ultima categoria, la più sottovalutata: la rete stessa. Un Wi-Fi con password debole o con protocolli vecchi si apre in minuti con strumenti gratuiti. E ogni oggetto connesso, telecamere, prese smart, assistenti vocali, stampanti, è un piccolo computer con le sue vulnerabilità, spesso mai aggiornato dal produttore. Ci torno più avanti, perché è il capitolo dove vedo gli errori peggiori.

I cinque principi che applico anche a casa mia

Quando mi chiedono quali sono i principi di sicurezza da rispettare, rispondo con i cinque che uso io, nella mia rete domestica, da anni. Non sono teoria: sono il distillato di quello che funziona.

1. Riduci la superficie di attacco. Ogni account che non usi, ogni app dimenticata, ogni dispositivo connesso “perché era in offerta” è una porta in più da sorvegliare. Meno cose esposte hai, meno cose possono tradirti. Una volta all’anno chiudi gli account morti e scollega quello che non serve.

2. Non fidarti dell’origine apparente. Il mittente di una email si falsifica, il numero di telefono si falsifica, la voce ormai si clona. La regola che insegno è una sola: mai agire sul canale da cui arriva la richiesta. Ti scrive la banca? Chiudi il messaggio e apri tu l’app della banca. Ti chiama il “tecnico”? Riaggancia e richiama tu il numero ufficiale.

3. Difesa a strati. Nessuna singola protezione basta, e chi ti vende il contrario ti sta vendendo qualcosa. Password robuste, autenticazione a due fattori, aggiornamenti, backup: ogni strato copre i buchi dell’altro. È il principio che in gergo si chiama defense in depth, e vale identico per una multinazionale e per un bilocale.

4. Minimo privilegio. L’account che usi tutti i giorni sul computer non deve essere amministratore. I tuoi figli non devono avere il tuo profilo. L’ospite che ti chiede il Wi-Fi va sulla rete ospiti. Ogni permesso in più concesso senza motivo è un danno in più possibile quando qualcosa va storto.

5. Prepara il piano B prima di averne bisogno. La domanda giusta non è “come evito ogni attacco” ma “se succede stanotte, cosa perdo?”. Se la risposta ti spaventa, il problema non è l’antivirus: è il backup che non hai.

Il router: la porta blindata che nessuno chiude a chiave

Tutto il traffico di casa tua passa da una scatola che probabilmente non tocchi da quando te l’ha installata il tecnico. Il router è il perimetro della tua rete: se cade lui, cade tutto. Ecco gli interventi che faccio su qualsiasi router, nell’ordine in cui li farei a casa tua.

Cambia le credenziali di amministrazione. Non parlo della password del Wi-Fi, parlo di quella del pannello di controllo del router, quella che spesso è ancora “admin/admin”. Chi entra lì può dirottare il tuo traffico, cambiare i DNS e vedere ogni dispositivo connesso. Va cambiata il giorno uno.

Usa WPA3, o almeno WPA2, con una passphrase lunga. I protocolli vecchi come WEP e WPA si forzano in pochi minuti. Una passphrase di quattro o cinque parole casuali è più robusta di otto caratteri “complessi” ed è pure più facile da ricordare. E no, il nome del cane con l’anno di nascita non è una passphrase.

Spegni WPS e la gestione remota. Il WPS, il tastino che collega i dispositivi senza password, è comodo e storicamente vulnerabile. La gestione remota, che consente di amministrare il router da internet, in una casa normale non serve a nulla: sono due porte aperte in cambio di zero benefici.

Aggiorna il firmware. I router hanno vulnerabilità come qualsiasi software, e i produttori rilasciano correzioni che nessuno installa. Controlla due volte l’anno se c’è un aggiornamento; se il tuo modello non riceve più supporto da anni, valuta di sostituirlo, perché un router abbandonato dal produttore è un colabrodo permanente.

Crea una rete ospiti. Serve a due cose: dare la connessione agli ospiti senza consegnare le chiavi di casa, e soprattutto isolare i dispositivi smart. La telecamera economica comprata online sta sulla rete ospiti, separata dal computer dove fai home banking. Se viene compromessa, resta chiusa in un recinto.

Controlla chi è connesso. Ogni pannello router ha l’elenco dei dispositivi collegati. Guardalo ogni tanto: se i dispositivi sono ventidue e tu ne riconosci quindici, è il momento di cambiare la password del Wi-Fi e capire cosa sono gli altri sette.

I DNS: il filtro gratuito che quasi nessuno usa

C’è un intervento in più, poco conosciuto e gratuito, che alza sensibilmente la sicurezza informatica in casa: cambiare i DNS. Il DNS è l’elenco telefonico di internet, il servizio che traduce i nomi dei siti in indirizzi; di fabbrica usi quello del tuo operatore, ma esistono alternative pubbliche con filtri integrati che bloccano automaticamente i domini noti per distribuire malware o ospitare pagine di phishing. Impostandoli direttamente sul router, il filtro protegge in un colpo solo ogni dispositivo della casa, compresi quelli smart su cui non puoi installare nulla, e alcune versioni offrono anche il blocco dei contenuti per adulti, utile con i figli piccoli. Non è una difesa assoluta, i domini nuovi sfuggono sempre ai filtri per qualche ora, ma è uno strato in più che costa dieci minuti di configurazione una volta sola. Se il pannello del tuo router lo permette, è tra i dieci minuti meglio spesi dell’intera checklist di questa guida.

Password, autenticazione e identità digitale

Le password sono il punto in cui la sicurezza in rete si vince o si perde, perché sono l’unico meccanismo che usi decine di volte al giorno. Tre regole, non negoziabili.

Una password diversa per ogni servizio. Impossibile da ricordare a memoria? Certo, infatti non va ricordata: va delegata a un password manager, un programma che genera e custodisce credenziali robuste dietro un’unica password padrona. È lo strumento con il miglior rapporto tra sforzo e beneficio che esista, e i gestori integrati in browser e smartphone sono ormai un ottimo punto di partenza per chi comincia.

Attiva l’autenticazione a due fattori ovunque puoi. Il secondo fattore, un codice temporaneo da app o, meglio ancora, una passkey legata al tuo dispositivo, rende quasi inutile una password rubata. Priorità assoluta: email, home banking, cloud e social. L’email prima di tutto, perché è la chiave madre con cui si resetta ogni altro accesso.

Verifica se le tue credenziali sono già in giro. Le violazioni di dati sono così frequenti che è statisticamente probabile che qualche tua vecchia password sia già pubblica. Ho spiegato passo passo come verificare se la tua email è stata compromessa e cosa fare subito dopo: è un controllo che consiglio di ripetere un paio di volte l’anno.

Detto questo, sfatiamo un mito duro a morire: cambiare le password ogni mese non serve, se le password sono robuste e uniche. La rotazione forzata produce solo varianti prevedibili, Estate2026 che diventa Autunno2026. Cambi una password quando c’è un motivo: un sospetto, una violazione del servizio, un dispositivo perso.

L’igiene quotidiana della posta elettronica

Merita un paragrafo a parte, perché la casella email è il centro nevralgico della tua identità digitale e l’ingresso preferito degli attaccanti. Quattro abitudini fanno la differenza. Passa il mouse sui link prima di cliccare, o tienili premuti sullo smartphone, per vedere l’indirizzo reale verso cui puntano: se il testo dice un nome e il collegamento ne mostra un altro, hai già la risposta. Guarda l’indirizzo completo del mittente, non solo il nome visualizzato, che è liberamente falsificabile. Tratta gli allegati inattesi come pacchi sospetti, anche quando arrivano da contatti conosciuti, perché una casella compromessa scrive ai suoi contatti con la voce del proprietario legittimo. E separa gli usi: un indirizzo per le cose serie, banca, documenti, sanità, e uno per iscrizioni, newsletter e acquisti occasionali. Quando il secondo comincerà a ricevere spam e tentativi di truffa, il primo resterà pulito e tu saprai esattamente da dove è uscito il tuo contatto.

Dispositivi, aggiornamenti e backup: la manutenzione che salva

La manutenzione è noiosa, e infatti nessuno la fa. Ma la differenza tra un incidente fastidioso e un disastro sta quasi sempre qui.

Aggiorna tutto, in automatico. Gli aggiornamenti di sistema operativo, browser e app chiudono vulnerabilità che i criminali sfruttano attivamente, spesso a poche ore dalla scoperta. Attiva gli aggiornamenti automatici su ogni dispositivo e il problema sparisce da solo. Un sistema operativo fuori supporto, per quanto affezionato tu ci sia, su una rete con dati importanti è un rischio che non consiglio a nessuno.

L’antivirus serve, ma è l’ultimo strato, non il primo. Le protezioni integrate nei sistemi moderni sono molto migliori di un tempo e per un uso domestico attento sono spesso sufficienti. Quello che nessun antivirus può fare è proteggerti da un consenso dato con le tue mani: se autorizzi tu il bonifico al truffatore, non c’è software che tenga.

Backup con la regola 3-2-1. Tre copie dei dati, su due supporti diversi, di cui una fuori casa (il cloud va benissimo). Il backup è l’unica difesa vera contro il ransomware, oltre che contro il furto, l’incendio e il disco che muore di vecchiaia. Attenzione al dettaglio che quasi tutti sbagliano: il disco esterno sempre collegato al computer non è un backup, perché un ransomware cifra anche quello. La copia va scollegata, o affidata a un cloud con versioni multiple dei file.

Prova il ripristino. Un backup mai testato è una speranza, non una strategia. Una volta l’anno, prova davvero a recuperare qualche file: ho visto troppe persone scoprire nel momento peggiore che la copia su cui contavano era vuota o corrotta da mesi.

Smart home e oggetti connessi: comodità con il conto da pagare

Telecamere, videocitofoni, assistenti vocali, prese intelligenti, robot aspirapolvere: la casa media italiana si sta riempiendo di oggetti connessi. Ognuno è un computer in miniatura, con una differenza rispetto al tuo portatile: spesso il produttore smette di aggiornarlo dopo un paio d’anni, o non l’ha mai aggiornato affatto.

Le regole che applico io. Primo: prima di comprare, controlla che il produttore esista da qualche anno e pubblichi aggiornamenti; il risparmio sull’oggetto senza marca si paga in sicurezza. Secondo: al primo avvio cambia la password di default, che è pubblica e nota a chiunque. Terzo: i dispositivi smart vanno sulla rete ospiti, isolati da computer e telefoni, come dicevo sopra. Quarto: le telecamere non si puntano mai su spazi sensibili, camere da letto in testa, perché ogni telecamera raggiungibile da internet è una telecamera potenzialmente guardabile da altri. Quinto: se un oggetto connesso non ti serve più, scollegalo e riportalo alle impostazioni di fabbrica prima di venderlo o buttarlo, perché dentro ci restano le credenziali del tuo Wi-Fi.

Vale anche per gli assistenti vocali: sono comodi, io stesso li uso, ma vanno configurati con giudizio. Disattiva gli acquisti vocali senza conferma, rivedi periodicamente le registrazioni salvate e cancellale, e ricordati che un dispositivo che ascolta per funzionare è comunque un microfono acceso in casa.

Navigare in sicurezza fuori casa: Wi-Fi pubblici, viaggi e lavoro da remoto

La rete di casa prima o poi la sistemi. Il problema è che la tua vita digitale non resta in casa: passa per il Wi-Fi dell’hotel, la rete dell’aeroporto, il bar dove lavori un’ora tra un appuntamento e l’altro. E lì le regole cambiano, perché la rete non la controlli tu.

Sul Wi-Fi pubblico il rischio classico è duplice: reti gemelle create ad arte con il nome del locale per intercettare chi si collega, e altri utenti della stessa rete in posizione di osservare il traffico. La situazione è molto migliorata rispetto a dieci anni fa, perché ormai quasi tutti i siti seri usano connessioni cifrate HTTPS, ma le abitudini prudenti restano valide. Primo: quando puoi, usa l’hotspot del tuo telefono invece del Wi-Fi pubblico, perché la rete cellulare è un ambiente molto più difficile da intercettare. Secondo: evita le operazioni delicate, home banking in testa, da reti che non conosci; possono aspettare mezz’ora. Terzo: spegni la connessione automatica alle reti aperte, quella funzione per cui il telefono si aggancia da solo a qualsiasi cosa si chiami “Free WiFi”. Quarto: verifica che nella barra del browser ci sia il lucchetto e che l’indirizzo sia esattamente quello che ti aspetti, perché il lucchetto certifica la cifratura della connessione, non l’onestà del sito.

Chi lavora da casa o in mobilità aggiunge un livello di responsabilità: sul tuo portatile passano dati che non sono tuoi. Se l’azienda ti fornisce una VPN aziendale, usala sempre, perché quella, a differenza delle VPN commerciali da pubblicità, crea un tunnel cifrato verso l’infrastruttura del datore di lavoro ed esiste esattamente per questo scenario. Tieni separati i profili: il computer di lavoro non è il computer dei giochi dei figli, e viceversa. Nella mia esperienza, una parte non piccola degli incidenti nelle piccole aziende nasce proprio in casa di un collaboratore, sul dispositivo promiscuo che di giorno apre i file dei clienti e di sera scarica di tutto.

Un’ultima abitudine da viaggio: le prese USB pubbliche di ricarica, in stazioni e aeroporti, vanno usate con il caricatore tuo attaccato alla presa elettrica, non con il cavo dati diretto. Il rischio concreto è basso, ma il costo della prudenza è zero, e la sicurezza in rete è fatta esattamente di questi scambi convenienti: piccole rinunce in cambio di superfici di attacco che spariscono.

Famiglia e minori: la sicurezza in rete si insegna, non si installa

Ho scritto un libro intero, Genitori e Internet, partendo da una convinzione che gli anni mi hanno solo rafforzato: nessun filtro sostituisce il dialogo. Il parental control serve, soprattutto con i più piccoli, ma è un cancelletto, non un’educazione. I ragazzi lo aggirano, e il vero rischio non è quasi mai il sito vietato: è la persona sbagliata nella chat giusta, la foto condivisa senza pensarci, la truffa travestita da regalo nel gioco online.

La buona notizia è che la consapevolezza cresce. Secondo Eurostat, nel 2025 il 76,9% degli utenti internet europei ha adottato almeno una misura per proteggere i propri dati personali online, dal limitare l’accesso alla posizione geografica al restringere l’uso dei dati a fini pubblicitari, come fotografa l’ultima rilevazione europea sulla protezione dei dati. Il dato dice una cosa precisa: tre persone su quattro fanno già qualcosa. Il salto di qualità è farlo in famiglia, insieme, invece che ognuno per conto suo.

Tre pratiche concrete che suggerisco ai genitori. La prima: i dispositivi dei figli si configurano insieme, spiegando il perché di ogni scelta, non si consegnano chiavi in mano. La seconda: si stabilisce un patto esplicito, se ti arriva qualcosa di strano me lo mostri e non ti arrabbi nessuno, perché il silenzio dei ragazzi nasce quasi sempre dalla paura della punizione. La terza: i genitori danno l’esempio, perché il figlio che ti vede cliccare su qualsiasi cosa imparerà a cliccare su qualsiasi cosa. E attenzione allo sharenting: ogni foto dei figli pubblicata oggi è un pezzo della loro identità digitale che non hanno scelto loro.

Cosa vedo nelle perizie: come si viene colpiti davvero

Questa è la parte che non troverai nei glossari dei produttori di sicurezza, perché nasce da un osservatorio diverso: le consulenze tecniche nei procedimenti giudiziari e trent’anni di clienti che mi chiamano il giorno dopo. Cambiano le tecnologie, i copioni no. Te ne racconto tre, anonimizzati come è doveroso, perché valgono più di qualsiasi elenco di buone pratiche.

Il bonifico deviato. Un piccolo imprenditore riceve dal suo fornitore abituale una email con le nuove coordinate bancarie. Stessa conversazione, stesso tono, stessa firma. Paga. Il fornitore, settimane dopo, sollecita il pagamento mai ricevuto: la casella di uno dei due era compromessa da mesi, e il criminale ha aspettato in silenzio la fattura giusta per inserirsi. Si chiama Business Email Compromise e la versione domestica esiste, identica, con il finto avvocato o il finto notaio durante un acquisto immobiliare. La lezione: un IBAN che cambia si verifica sempre su un canale diverso, con una telefonata al numero che già conosci.

La truffa lenta. Le truffe sentimentali e i finti investimenti non colpiscono “gli ingenui”: colpiscono persone normali, spesso istruite, agganciate nel momento sbagliato della loro vita. Settimane di conversazione, fiducia costruita con pazienza artigianale, poi la richiesta economica, piccola all’inizio, crescente poi. Quando la vittima si ferma, il danno è fatto e la vergogna ritarda la denuncia, a volte per sempre. La lezione: chiunque unisca affetto o guadagni facili a una richiesta di denaro o di dati è un copione, non una persona. Sempre.

Il riscatto in salotto. Una famiglia si trova i file di una vita, foto, documenti, lavoro, cifrati da un ransomware entrato da un programma scaricato per non pagare una licenza. Nessun backup. La richiesta di riscatto, in criptovaluta, arriva puntuale. Pagare, oltre a finanziare chi ti ha colpito, non garantisce nulla: ho visto pagamenti a cui non è seguita nessuna chiave di sblocco. La lezione è quella del capitolo sui backup, e il fatto che tu l’abbia già letta non la rende meno vera: la copia scollegata è l’unica assicurazione che funziona.

Se un episodio del genere ti capita, i riflessi giusti sono pochi e chiari: isola il dispositivo dalla rete, non pagare, conserva tutto senza cancellare nulla, perché messaggi e file sono prove, sporgi denuncia alla Polizia Postale e cambia le credenziali da un dispositivo pulito. Per i tentativi di phishing, anche solo tentati, il Garante per la protezione dei dati personali mantiene una scheda con i suggerimenti ufficiali per difendersi da phishing, vishing e smishing che vale la pena tenere tra i preferiti e far leggere in famiglia.

Come difendersi dagli hacker quando qualcosa è già successo

Fin qui la prevenzione. Ma come ti accorgi che una difesa è saltata? I segnali di compromissione sono spesso discreti, e riconoscerli presto cambia tutto, perché la differenza tra un incidente contenuto e un disastro si gioca quasi sempre nelle prime ore.

I campanelli d’allarme sugli account: email di accesso da dispositivi o città che non riconosci, richieste di reimpostazione password che non hai chiesto tu, messaggi inviati dal tuo indirizzo che non hai mai scritto, regole di inoltro comparse nella tua casella che girano la posta altrove. Quest’ultimo è un classico che quasi nessuno controlla: chi compromette una casella spesso non la svuota, la ascolta, e l’inoltro silenzioso è il suo orecchio. Sui dispositivi: batteria che crolla senza motivo, traffico dati anomalo, app che non ricordi di aver installato, il cursore che si muove da solo è cinema, la webcam che si attiva senza motivo no. Sul fronte economico, il segnale più serio: micro-addebiti sconosciuti sulla carta, spesso di pochi euro, che sono il test con cui i criminali verificano se una carta rubata è viva prima di usarla davvero.

Se riconosci uno di questi segnali, la sequenza delle prime 24 ore è questa. Uno: dal dispositivo pulito, cambia la password dell’account coinvolto e della email collegata, e chiudi tutte le sessioni attive, ogni servizio serio ha questa funzione nelle impostazioni di sicurezza. Due: attiva l’autenticazione a due fattori se non c’era. Tre: controlla le impostazioni dell’account, inoltri, numeri di recupero, app autorizzate, perché l’intruso previdente si lascia una porta di servizio per rientrare dopo che hai cambiato la serratura. Quattro: se ci sono di mezzo soldi, chiama subito la banca e blocca la carta, i tempi di reazione incidono anche sulle possibilità di recupero. Cinque: documenta tutto con schermate e conserva i messaggi originali, poi sporgi denuncia; per i reati informatici puoi rivolgerti a qualsiasi ufficio di Polizia o direttamente alla Polizia Postale, anche online. La vergogna che trattiene tante vittime dal denunciare è esattamente ciò su cui i criminali contano: toglila dall’equazione.

Un consiglio da consulente tecnico: se l’episodio è serio, un accesso abusivo al conto, un ricatto, dati di lavoro esfiltrati, non “pulire” il dispositivo prima di aver salvato le prove. Il riflesso comprensibile di formattare tutto e ripartire distrugge esattamente ciò che servirebbe a chi indaga, e a volte anche ciò che servirebbe a te per farti rimborsare.

Quello che il marketing della sicurezza non ti dice

Lavoro in questo settore da abbastanza tempo da potermi permettere qualche verità scomoda, anche verso la mia stessa categoria.

L’antivirus a pagamento non è un talismano. Ha senso in certi scenari, ma la maggior parte delle infezioni domestiche moderne passa da consenso ingannato, non da virus che si autoinstallano: nessun prodotto ti protegge da te stesso. Diffida di chi ti vende la protezione totale, perché ti sta vendendo una sensazione.

La VPN commerciale non ti rende anonimo e non è lo strato di sicurezza fondamentale che la pubblicità racconta. Sposta la tua fiducia dal fornitore di connettività al fornitore di VPN, ed è utile in casi specifici, come le reti Wi-Fi pubbliche. Ma se la scegli, sceglila per quello che è, non per la promessa di invisibilità che nessuno può mantenerti.

Il “modo hacker da film”, l’attacco sofisticato contro la tua persona, è raro e costoso. Le statistiche che hai letto sopra raccontano un’industria criminale che lavora su volumi: milioni di esche identiche sparate su milioni di persone. Non devi difenderti da un genio del male che ti ha scelto: devi solo non essere tra i più facili del mucchio. È una notizia liberatoria, se ci pensi, perché rende la difesa una questione di abitudini, non di talento.

E l’intelligenza artificiale? Rende gli attacchi migliori, email senza errori, voci clonate, truffe personalizzate, e contemporaneamente potenzia i filtri che ti difendono. Non cambia i fondamentali: cambia la qualità della recitazione. Il metodo per smascherarla resta lo stesso di prima, verificare sul canale giusto prima di agire.

La checklist del weekend: metti in sicurezza casa in due ore

Tutto quello che hai letto, ridotto a una lista eseguibile. Non serve farla in un giorno solo: serve farla.

Cambia la password di amministrazione del router e quella del Wi-Fi, imposta WPA3 o WPA2, spegni WPS e gestione remota.

Crea la rete ospiti e spostaci tutti i dispositivi smart.

Aggiorna firmware del router, sistemi operativi, browser e app, e attiva gli aggiornamenti automatici ovunque.

Installa un password manager e migra per prime le credenziali di email, banca e cloud.

Attiva l’autenticazione a due fattori su email, home banking, cloud e social.

Controlla se le tue email compaiono in violazioni note e cambia le password coinvolte.

Imposta un backup 3-2-1 e metti in calendario una prova di ripristino.

Rivedi i dispositivi connessi alla rete e scollega quello che non riconosci o non usi.

Configura i dispositivi dei figli insieme a loro e stabilite il patto anti-vergogna: se arriva qualcosa di strano, si mostra e non si punisce.

Salva tra i preferiti i canali ufficiali di banca e servizi: da oggi le comunicazioni si verificano solo da lì.

Quanto tempo serve davvero? Nella mia esperienza, un pomeriggio per la parte tecnica e una cena in famiglia per la parte comportamentale. La sicurezza informatica in casa non è un progetto: è una tantum di configurazione più tre abitudini, verificare prima di fidarsi, aggiornare senza rimandare, tenere una copia scollegata di ciò che conta.

Per una famiglia queste dieci mosse coprono la quasi totalità del rischio reale. Se invece in casa lavori con dati di clienti, se hai una partita IVA o un piccolo studio professionale, il discorso cambia: entrano in gioco obblighi normativi, responsabilità verso terzi e scenari che meritano un’analisi fatta da chi lo fa di mestiere, come quella che offro con il servizio di sicurezza informatica per aziende e PMI.

Riepilogo dei punti chiave

La sicurezza in rete domestica non richiede prodotti costosi ma metodo: nel 2025 gli attacchi gravi in Italia sono cresciuti del 42% (Rapporto Clusit 2026) e il vettore principale è il phishing, non l’attacco sofisticato. Le difese che contano davvero sono poche: router configurato (password di amministrazione cambiata, WPA3, WPS spento, rete ospiti per i dispositivi smart), una password diversa per ogni servizio gestita con un password manager, autenticazione a due fattori su email e banca, aggiornamenti automatici e backup 3-2-1 con una copia scollegata, unica vera difesa dal ransomware. Le regole d’oro comportamentali: mai agire sul canale da cui arriva una richiesta, verificare sempre un IBAN cambiato con una telefonata, ricordare che nessun antivirus protegge da un consenso dato con le proprie mani. Con i figli la sicurezza si insegna col dialogo, non si installa col parental control.

Domande frequenti sulla sicurezza in rete

Quali sono i cinque principi di sicurezza?

I cinque principi pratici della sicurezza in rete sono: ridurre la superficie di attacco eliminando account e dispositivi inutilizzati; non fidarsi dell’origine apparente dei messaggi e verificare sempre su un canale diverso; adottare una difesa a strati in cui password, autenticazione a due fattori, aggiornamenti e backup si coprono a vicenda; applicare il minimo privilegio, usando account non amministratore e reti separate per ospiti e dispositivi smart; preparare il piano B con backup regolari e testati prima che servano.

Quali sono le regole per la sicurezza in rete?

Le regole fondamentali per la sicurezza in rete domestica sono: usare una password diversa e robusta per ogni servizio, affidandosi a un password manager; attivare l’autenticazione a due fattori almeno su email, home banking e cloud; mantenere aggiornati sistema operativo, app e firmware del router; configurare il router cambiando le credenziali di amministrazione e disattivando WPS; fare backup con la regola 3-2-1 tenendo una copia scollegata; non cliccare link ricevuti via email o SMS ma accedere ai servizi dai canali ufficiali; isolare i dispositivi smart su una rete ospiti.

Che succede se si entra nel dark web?

Accedere al dark web non è di per sé un reato in Italia: diventa illegale acquistare beni o servizi illeciti, scaricare materiale illegale o commettere reati al suo interno. I rischi pratici però sono concreti anche per il semplice curioso: siti che distribuiscono malware, truffe senza alcuna tutela e mercati dove circolano proprio le credenziali rubate agli utenti comuni. Per la sicurezza della propria rete domestica è molto più utile verificare se le proprie email risultano in violazioni note che avventurarsi a esplorare i mercati dove quelle credenziali vengono vendute.

Quali sono i tre principi chiave della sicurezza informatica?

I tre principi chiave della sicurezza informatica formano la cosiddetta triade CIA: riservatezza (confidentiality), cioè i dati devono essere accessibili solo a chi è autorizzato; integrità (integrity), cioè i dati non devono essere alterati senza autorizzazione; disponibilità (availability), cioè dati e servizi devono essere accessibili quando servono. Ogni attacco informatico colpisce almeno uno di questi tre pilastri: un furto di credenziali viola la riservatezza, la modifica di un IBAN in una fattura viola l’integrità, un ransomware che cifra i file viola la disponibilità.

Come posso proteggere la rete Wi-Fi di casa?

Per proteggere il Wi-Fi di casa: cambia subito la password di amministrazione del router, che di fabbrica è spesso identica per tutti i modelli; imposta la cifratura WPA3 o almeno WPA2 con una passphrase lunga di quattro o cinque parole; disattiva WPS e la gestione remota; aggiorna il firmware del router almeno due volte l’anno; crea una rete ospiti separata per visitatori e dispositivi smart; controlla periodicamente l’elenco dei dispositivi connessi dal pannello del router e, se compaiono dispositivi sconosciuti, cambia la password del Wi-Fi.

Da dove cominciare adesso

La sicurezza in rete non si compra in scatola: si costruisce con una configurazione fatta bene una volta e poche abitudini mantenute nel tempo. La checklist di questa guida copre la parte tecnica in un paio d’ore di lavoro; la parte comportamentale, verificare prima di fidarsi, si allena ogni giorno e si insegna a chi vive con te. Il criminale informatico moderno lavora sui grandi numeri e cerca il bersaglio facile: il tuo obiettivo, da oggi, è semplicemente non esserlo più.

Se in casa passano anche dati di lavoro, clienti o pazienti, oppure se un episodio sospetto ti è già capitato e vuoi capire quanto sei esposto, ne parliamo senza impegno: Richiedi una consulenza gratuita dalla pagina contatti e analizziamo insieme la tua situazione, con la franchezza che hai trovato in questa guida.