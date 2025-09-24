Caso Studio: Meteoweb.eu

Il cliente arrivava a me lamentando un drastico calo di traffico del portale meteoweb.eu ed insieme ad esso un calo netto degli introiti pubblicitari.

Dopo una prima consulenza ed un’analisi delle cause del calo, si è proposto il restyling tecnico del portale per correggere tutti gli errori tecnici presenti.

Dopo la pubblicazione della versione corretta del sito, il traffico è immediatamente salito del 188%, passando dai 483.669 utenti a 909.308.

Fabrizio Spinelli
Fabrizio SpinelliAmm.Delegato
Molto competente ed altrettanto disponibile. Abbiamo lavorato ad un progetto assieme ed il risultato è stato raggiunto nei tempi stabiliti senza sorprese o intoppi. Esperienza molto positiva

  • Consulenza Max Valle
  • Analisi tecnica sito web
  • Programmazione sito
  • Supporto Sistemistico

