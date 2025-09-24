Caso Studio: Meteoweb.eu
Risultati ottenuti
Incremento di traffico
+ 0 %
Visitatori dopo il nostro intervento
0
Visitatori prima
0
Il cliente arrivava a me lamentando un drastico calo di traffico del portale meteoweb.eu ed insieme ad esso un calo netto degli introiti pubblicitari.
Dopo una prima consulenza ed un’analisi delle cause del calo, si è proposto il restyling tecnico del portale per correggere tutti gli errori tecnici presenti.
Dopo la pubblicazione della versione corretta del sito, il traffico è immediatamente salito del 188%, passando dai 483.669 utenti a 909.308.
Molto competente ed altrettanto disponibile. Abbiamo lavorato ad un progetto assieme ed il risultato è stato raggiunto nei tempi stabiliti senza sorprese o intoppi. Esperienza molto positiva
